ВСУ сообщили, что освободили село Работино в Запорожской области

Бойцы 47-й бригады Вооружённых сил Украины сообщили в своём телеграм-канале, что освободили село Работино в Запорожской области, за которое в течение нескольких месяцев шли интенсивные бои. На одной из фотографий, опубликованных военными, украинский флаг развивается над зданием местной разрушенной школы.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что бойцы 47-й бригады с боем вошли на территорию села. О его полном взятии официально не сообщалось.

Работино российские военные удерживали с марта 2022 года. Это село небольшое, площадью всего 3 квадратных километра. До войны, по официальным данным, там проживало меньше 500 человек. Однако военные эксперты неоднократно заявляли о важности этого населённого пункта, поскольку он позволяет контролировать автодорогу, ведущую в Токмак – крупный логистический хаб российской армии.

В Минобороны России информацию о взятии Работино ВСУ пока не комментировали. Ряд российских телеграм-каналов признают потерю контроля над селом.