ВСУ: территорию Украины атаковали 40 ракет и беспилотников

В ночь на 13 января российские войска атаковали территорию Украины с использованием 40 ракет и беспилотников. Восемь ракет были сбиты, еще более 20 ракет и дронов «не достигли своих целей», сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным ведомства, российская армия использовала, в частности, три беспилотника типа «Шахед», семь зенитных ракет С-300/С-400, до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.

В ВСУ утверждают, что сбили семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

О пострадавших и разрушениях в ведомстве не сообщили.

Об обстреле в субботу сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. «Есть прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем», – написал Лысак в телеграм-канале. Он добавил, что пострадавших нет.

В Харьковской области под обстрел попали Волчанск и Золочев. В результате повреждены два частных дома, пострадавших нет, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Вечером в пятницу под обстрел попал Берислав Херсонской области, под завалами многоквартирного дома оказалась 71-летняя женщина. Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

В Черниговской области в результате утренней атаки есть разрушения, пострадавших нет, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. Он не уточнил, какие именно населенные пункты попали под обстрел.