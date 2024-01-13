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ВСУ: территорию Украины атаковали 40 ракет и беспилотников

Украинские силы ПВО перехватывают дрон «Шахед» во время российской атаки на Киев, 30 мая 2023 года
Украинские силы ПВО перехватывают дрон «Шахед» во время российской атаки на Киев, 30 мая 2023 года

В ночь на 13 января российские войска атаковали территорию Украины с использованием 40 ракет и беспилотников. Восемь ракет были сбиты, еще более 20 ракет и дронов «не достигли своих целей», сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным ведомства, российская армия использовала, в частности, три беспилотника типа «Шахед», семь зенитных ракет С-300/С-400, до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.

В ВСУ утверждают, что сбили семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

О пострадавших и разрушениях в ведомстве не сообщили.

Об обстреле в субботу сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. «Есть прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем», – написал Лысак в телеграм-канале. Он добавил, что пострадавших нет.

В Харьковской области под обстрел попали Волчанск и Золочев. В результате повреждены два частных дома, пострадавших нет, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Вечером в пятницу под обстрел попал Берислав Херсонской области, под завалами многоквартирного дома оказалась 71-летняя женщина. Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

В Черниговской области в результате утренней атаки есть разрушения, пострадавших нет, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. Он не уточнил, какие именно населенные пункты попали под обстрел.

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