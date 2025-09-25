В селе Шандриголово в Краматорском районе Донецкой области российские военные взяли в плен ребёнка, которого используют как прикрытие во время штурмов. Родителей девочки они расстреляли.

Об этом сообщил главный спикер 3-го армейского корпуса ВСУ Александр Бородин 3-й армейский корпус. По данным видео- и аудиоперехватов, опубликованных украинскими военными, похищение девочки и убийство её родителей произошло несколько дней назад.

Бородин в эфире программы «Радио Донбасс.Реалии» подтвердил, что инцидент был зафиксирован с помощью дронов. По его словам, судьба ребёнка остаётся неизвестной — девочка всё ещё находится в одном из захваченных зданий вместе с российскими военными.

«Её удерживает группа штурмовиков, чтобы существенно ограничить наши возможности в применении сил и средств против них. Фактически речь идёт об использовании ребёнка в качестве живого щита», — отметил Бородин. По его словам, это, скорее всего, не профессиональные штурмовики, а мобилизованные или бывшие заключенные. В записях радиоперехватов слышно, как один из штурмовиков говорит, что надо быть готовыми «убивать без разбора».

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец уже отреагировал на данные о расстреле российскими военными гражданских лиц и похищении ребёнка в Донецкой области и обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Подтверждений информации украинской стороны из независимых источников нет.