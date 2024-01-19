Второго израильского футболиста выгнали из турецкого клуба

Ведущий турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» расторг контракт с израильским игроком Эденом Карцевым из-за его призыва освободить заложников, которых удерживает группировка ХАМАС, признанная в США и ЕС террористической.

Поводом стал пост 23-летнего Карцева в социальных сетях в сотый день их плена с хэштегом BringThemHomeNow [Верните их домой сейчас же].

Футболиста допросила полиция. «Башакшехир» начал дисциплинарное расследование, отметив, что поступок Карцева «противоречит чувствам» Турции. Карцева оштрафовали – и «было сочтено целесообразным, чтобы он продолжил карьеру за границей», цитирует решение клуба Associated Press.

Ранее в Турции задержали другого израильского футболиста – 28-летнего игрока «Антальяспора» Сагива Йехезкеля. Во время матча он отпраздновал гол, указав на свою повязку с надписью «100 дней. 07/10». Футболиста по обвинению в разжигании ненависти и вражды допросила полиция. В понедельник, 15 января, он вернулся в Израиль.

Действия обоих игроков были расценены в Турции как поддержка действий Израиля в секторе Газа. При этом и Йехезкель, и Карцев заявляли, что их сообщения были призывами закончить войну, которая разгорелась после нападения ХАМАС на Израиль.

По данным израильской стороны, группировка до сих пор удерживает в плену более 120 заложников. В ответ Израиль, пообещав уничтожить ХАМАС, наносит удары по сектору Газа, который находится под контролем группировки.

Турция на официальном уровне поддерживает палестинцев и осуждает Израиль. Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно называл Израиль «террористическим государством», а ХАМАС – «освободительной группой моджахедов».