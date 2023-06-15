Второй за два дня «Сухой Суперджет» экстренно сел из-за неисправности

Самолёт «Сухой Суперджет-100» совершил экстренную посадку в Иркутске из-за отказа системы кондиционирования. Об этом сообщает Shot.
По данным телеграм-канала, обнаружив неисправность, экипаж подал запрос на снижение. После этого самолет сделал несколько кругов над аэропортом, расходуя топливо. Самолёт компании «ИрАэро» выполнял рейс в Мирный, на борту находились 54 человека.
Два дня назад «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Россия», следовавший из Москвы в Актау, экстренно приземлился в Самаре из-за неисправности двигателя.
- Корпорация «Иркут» и Объединенная двигателестроительная корпорация - производители самолетов «Сухой Суперджет-100» прогнозируют сокращение парка в пять раз к 2023 году, если компании не удастся освоить ремонт иностранных двигателей для «Суперджета». На фоне санкций Россия втрое сократила производство самолётов серии «Суперджет».
- С началом российского вторжения в Украину Минфин США объявил о вводе санкций против крупных российских авиапредприятий. В список также включен Иркутский авиазавод. Санкции затронули в общей сложности 40 российских предприятий и институтов, связанных с авиастроением.
- Иркутский авиационный завод является филиалом ПАО «Корпорация «Иркут», входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Ростеха. Предприятие производит многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320, а также пассажирские самолеты семейства МС-21.