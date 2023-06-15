Второй за два дня «Сухой Суперджет» экстренно сел из-за неисправности

Самолёт «Сухой Суперджет-100» совершил экстренную посадку в Иркутске из-за отказа системы кондиционирования. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, обнаружив неисправность, экипаж подал запрос на снижение. После этого самолет сделал несколько кругов над аэропортом, расходуя топливо. Самолёт компании «ИрАэро» выполнял рейс в Мирный, на борту находились 54 человека.

Два дня назад «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Россия», следовавший из Москвы в Актау, экстренно приземлился в Самаре из-за неисправности двигателя.