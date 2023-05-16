Иркутская авиакомпания хочет летать из Москвы в Тбилиси и Батуми

Авиакомпания «ИрАэро» подала в Росавиацию заявку на выполнение полетов из Москвы в Тбилиси и Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отметим, что «ИрАэро» – российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. Её узловые аэропорты находятся в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге.

«Подана заявка на выполнение полетов в Батуми, Тбилиси из Москвы», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что 19 мая в Росавиации состоится совещание, на котором будут принимать решение о выдаче допусков. Ранее «ИрАэро» рейсы в Грузию никогда не выполняла.

15 мая Грузия выдала российской авиакомпании «Азимут» разрешение на полеты в страну. «Азимут» сможет начать полеты с 17 мая.

Заявки на начало авиасообщения между Россией и Грузией в грузинское Агентство гражданской авиации подали пять компаний, среди них российские авиаперевозчики и грузинская Georgian Airways.

В Тбилиси говорят, что не допустят в страну авиакомпании, попавшие под санкции Евросоюза, а также самолеты, которые потеряли техническую поддержку производителя.