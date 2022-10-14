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Би-би-си: подтверждённые потери России в Украине превысили 7,5 тысячи
С начала российского военного вторжения в Украину подтверждена гибель 7502 российских солдат и офицеров, говорится в совместном исследовании Русской службы Би-би-си и издания "Медиазона". На фронте погибли, как утверждается, не менее 11 мобилизованных после 21 сентября, большие потери несут элитные подразделения российских войск.
Исследование составлено на основе сообщений региональных властей и учебных заведений, а также интервью родственников местным СМИ. При этом в регионах сообщают далеко не обо всех погибших, а количество захоронений на российских кладбищах говорит о том, что реальные потери россиян могут быть примерно вдвое больше. Так, за прошедший месяц на военной аллее кладбища в калининградской Медведевке появился целый ряд новых могил. Из 29 захоронений военных, погибших после начала широкомасштабного вторжения в Украину, имена 11 человек – то есть 38% – не назывались публично.
Данные о погибших в так называемых ДНР и ЛНР в исследовании не учтены. Власти последней не публикуют сведения о потерях, власти самопровозглашённой "ДНР" в начале октября сообщали о 3285 убитых военнослужащих.
По состоянию на 14 октября журналистам удалось подтвердить гибель на фронте 11 мобилизованных. Большинство из них прибыли в пункты подготовки 25–28 сентября, из чего следует, что у них было семь-десять дней на обучение. В качестве причин, почему мобилизованных отправляют на фронт без должной подготовки, называется непростая ситуация на фронте, где украинские силы продолжают наступление, неукомплектованность подразделений, а также плохое состояние учебных центров Минобороны.
Кроме того, по меньшей мере 18 призывников скончались на сборных пунктах на территории России.
Известно, что 2200 погибших – это солдаты и офицеры спецподразделений, морские пехотинцы и военные летчики, подготовка которых занимает годы и требует колоссальных затрат. 17% погибших составляют военнослужащие офицерского состава, погибли 4 генерала и 39 полковников.
По числу погибших среди регионов по-прежнему лидирует Дагестан (319 человек), на втором месте сейчас Краснодарский край (303 человека), на третьем – Бурятия (297 человек).
- Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. При этом российские власти заявили о намерении набрать 300 тысяч новобранцев. Британская разведка в сентябре оценивала потери россиян в 25 тысяч человек, Генштаб Украины – примерно в 60 тысяч человек.
Другие новости дня
В России сообщили, кто и в какой срок будет восстанавливать Крымский мост
Восстановление Крымского моста после взрыва, который произошёл 8 октября, поручили компании "Нижнеангарсктрансстрой". Предельным сроком ремонтных работ, на которые будут заключены контракты, названо 1 июля 2023 года.
Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном его главой Михаилом Мишустиным. Из текста следует, что компания будет единственным подрядчиком, но ей разрешено привлекать соисполнителей, если они выполнят не более 50 процентов работ. Почему была выбрана она, в документе не говорится, также не названа стоимость ремонтных работ.
В России есть несколько компаний под названием "Нижнеангарсктрансстрой". Одна из них, занимающаяся ремонтом автодорог, зарегистирована в Москве в 2012 году. Телеканал "Дождь" сообщает о ещё одной компании с таким названием, зарегистрированной в 2009 году в Иркутской области. Ни одна из них ранее не имела широкой известности. Крымский мост строили компании Аркадия Ротенберга.
Взрыв на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвиняют Украину, привёл к обрушению двух его пролётов и повреждению других конструкций. Уцелели две полосы автодороги, по которой продолжается движение легковых автомобилей (грузовики отправляются на паромную переправу). Также возобновлено движение поездов. Представители властей заявляли, что ремонт может завершиться через полтора месяца, однако постановление правительства отводит на него 8,5 месяцев.
В Абхазии мужчину задержали за жестокое обращение с лошадью
В Абхазии за жестокое обращение с лошадью задержали жителя села Верхняя Эшера Мурата Хварцкия, сообщили в МВД самопровозглашенной республики
В пресс-релизе ведомства указаны детали уголовного дела. Сообщается, что 11 октября утром Хварцкия, двигаясь верхом на коне по сухумской улице Дзидзария, поднялся на надземный переход, расположенный на территории железнодорожного вокзала, где, «имея прямой преступный умысел на причинение физических увечий и страданий животному, из хулиганских побуждений нанес жеребцу множество ударов руками и ногами в область туловища и головы».
«Далее злоумышленник, продолжая открыто нарушать общественный порядок, на указанной лошади вошел в косметологический салон, а в последствии, и в общественный транспорт – автобус, когда водитель осуществлял высадку и посадку пассажиров на остановке по ул. Имама Шамиля», – сказано в сообщении.
Отметим, что видеокадры, на которых Хварцкия жестоко обращается с лошадью и передвигается на ней по городу, были опубликованы в соцсетях.
По информации МВД, 13 октября Сухумский городской суд признал Хварцкия виновным в совершении административного правонарушения по факту злостного неповиновения законным требованиям сотрудников милиции. Ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на шесть суток.
Что касается уголовного дела, оно возбуждено по статье 243 Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животными), предусматривающей в виде наказание штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.
По информации МВД, жеребца осмотрел специалист-ветеринар. Установлено, что в углах ротовой полости животного присутствуют разрывы с запёкшейся кровью, хромота правой передней конечности, а также опухоль на задней левой конечности с небольшой хромотой.
Пострадавшая лошадь передана на содержание и лечение в конный клуб «Надежда».
Российская администрация Херсонской области призвала жителей уехать
Российская администрация аннексированной Херсонской области настоятельно рекомендовала жителям региона эвакуироваться в Россию.
Замглавы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов призвал местных жителей "во избежание жертв среди мирного населения" совершить "гуманитарную поездку на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию". Свою настоятельную рекомендацию эвакуироваться он сопроводил хэштегом #Сталин.
Вчера, 13 октября, глава российской администрации аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь с эвакуацией жителей, так как города региона "ежедневно подвергаются ракетным обстрелам". На просьбу Сальдо отреагировал Стремоусов, заявив, что об эвакуации речи не идёт. "Это не эвакуация, это возможность спасать жизни, которую нам даёт Российская Федерация", – сказал он.
Агентство Reuters цитирует представителя украинских властей Херсонской области, который называет действия российских властей "депортацией" её жителей и призывает их, по возможности, стремиться на территорию под контролем Украины.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
- Часть Херсонской области находится под контролем Украины. Украинские войска продолжают наступательные действия, целью которых, по ряду оценок, может быть взятие под контроль как минимум части области на правом берегу Днепра. Financial Times со ссылкой на источники сообщает в пятницу, что на Западе считает, что Украина может освободить эту территорию до конца месяца.
Трагедия в парке Ваке: рассказ садовника, бросившегося спасать детей
Сотрудник компании «Экосервис Групп», старший садовник парка Ваке Дэви Мезурнишвили вспоминает детали трагедии, произошедшей накануне в грузинской столице. Именно Мезурнишвили бросился на помощь детям, которых ударило током в фонтане. Однако ему не удалось спасти девочку, 13-летнюю Мариту Мепаришвили.
«Все дети были в бессознательном состоянии в воде. Пока мой организм выдерживал удары током, я успел достать двоих. Мне очень жаль, что не удалось спасти третьего. Если бы и он спасся, всего этого не было бы. Первую помощь оказал я, было очень много людей, все пытались им помочь. Скорая сразу же приехала, они продолжили помогать детям. Уже из больницы пришла новость, что ребенок не выжил, до этого надежда была», – рассказал Мезурнишвили телеканалу «Формула».
По его словам, на месте было много людей, но никто не решался войти в воду.
По информации СМИ, один из детей, пострадавших накануне, остается в реанимации. Врачи воздерживаются от прогнозов по состоянию 13-летнего мальчика, однако подчеркивают, что в течение последних суток его состояние не ухудшилось. Ранее они указывали, что критический период – 72 часа.
Что касается еще одной пострадавшей, 13-летней девочки, она продолжает лечение в тбилисской клинике Хечинашвили. Ранее врачи сообщили, что опасность ее жизни не угрожает, пишет агентство «Новости-Грузия».
Троих детей ударило током в фонтане, который днем ранее открыли после многомесячного ремонта. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещали строго наказать виновных.
Перед парламентом Грузии вчера прошла акция с требованием отставки мэра Тбилиси. Ранее акция с таким же требованием прошла и около здания столичной мэрии.
Путин пригласил лидеров Армении и Азербайджана на встречу в России
Президент России Владимир Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ пригласил лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию.
Как сообщает ТАСС, Путин напомнил, что неоднократно встречался в трехстороннем формате с Алиевым и Пашиняном.
«Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении , нужно согласовать дату и встретиться в России в любом месте в любое время, в Сочи, в Петербурге, в Москве», – сказал он.
Сегодня же Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о деструктивной роли РФ по Карабаху. Российский лидер рассказал, что «с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции».
«Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта», – сказал Путин, отметив, что Макрон, судя по всему, не имеет информации о позиции сторон.
«Поэтому они (высказывания) прозвучали некорректно, я бы сказал даже - извращенно, поэтому [они] неприемлемы», – добавил президент РФ.
«Возможность будет – мы еще с президентом Франции пообсуждаем [это]», – подчеркнул Путин, добавив, что «Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него».
В целом, говоря о конфликтах на пространстве СНГ, российский лидер отметил, что Москва приветствует «посреднические усилия кого бы то ни было, только бы они пошли на пользу успокоения ситуации, на пользу всех участников любых противоречий и конфликтов».
«В том числе это касается и наших партнеров откуда бы ни было - из Соединенных Штатов, из Европы», – заключил Путин.
Ранее Макрон в эфире France 2 заявил, что «Россия использовала (нагорно-карабахский) конфликт», «играла в игру Азербайджана, при соучастии Турции, и вернулась туда, чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была страной, к которой она была близка».
С сайта абхазского президента удалили фото с «секретной картой»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания накануне принял участие в заседании штаба территориальной обороны.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, на заседании в Министерстве обороне обсуждалась военно-политическая обстановка, были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки и материально–техническом обеспечении армии.
Аслан Бжания призвал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону Абхазии.
По итогам встречи пресс-служба распространила фотографии, на которых, в частности, видна схема пунктов территориальной обороны Абхазии. Пользователи соцсетей и телеграм-каналы пишут, что это – секретная карта, соответственно, речь идет об утечке строжайшей государственной тайны.
С сайта абхазского президента и местных информагентств фотографии встречи уже удалили. Фото «секретной» карты все еще можно найти в поисковике Google.
Телеграм-канал RESPUBLICA обратился с просьбой к пользователям соцсетей не распространять фотографии и удалить их со своих электронных устройств.
Подал в отставку глава администрации Южной Осетии в изгнании
В отставку подал Дмитрий Санакоев – глава временной администрации Южной Осетии, созданной распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года.
В разговоре с грузинской службой «Радио Свобода» Санакоев сказал, что сам принял решение об отставке и планирует продолжить деятельность в бизнес-секторе.
«16 лет – достаточный срок для работы на одном месте. Думаю, перейду в сферу энергетики, а затем в частный бизнес», – добавил он.
Санакоев предполагает, что новым руководителем администрации станет один из её действующих сотрудников.
Дмитрий Санакоев был министром обороны, а затем премьер-министром самопровозглашенной республики Южная Осетия. В 2007 году он возглавил созданную в селе Курта Цхинвальского района властями Грузии временную административно-территориальную единицу на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области.
После вооруженного конфликта в августе 2008 года аппарат администрации переехал в Тбилиси. С сентября 2009 года Санакоев принимал участие в Женевских дискуссиях по безопасности в составе грузинской делегации.
CNN: Илон Маск больше не хочет оплачивать Starlink для Украины
Компания Илона Маска Space X в сентябре отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. Об этом сообщает СNN.
С начала войны SpaceX поставила в Украину около 20 тысяч терминалов Starlink. Они позволяют поддерживать связь в условиях, когда другие способы подключения к интернету не работают. Наличие связи в условиях боевых действий важно организации боевых действий. Высокопоставленные представители Украины не раз благодарили SpaceX за поставки.
На фоне обсуждений в твиттере "мирного плана" Маска, который, иногда в резких выражениях, отвергли представители Украины, глава SpaceX написал, что компания уже поставила Украине оборудование на 80 миллионов долларов, а к концу года эта сумма превысит 100 миллионов. По словам Маска, поставки велись за счёт SpaceX. В твиттере Маск написал, что сейчас поддержка терминалов стоит компании около 20 миллионов долларов в месяц. Он не комментировал сообщение CNN, что ещё в сентябре просил Пентагон взять финансирование на себя.
"Мы не в состоянии в дальнейшем жертвовать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение бесконечного периода времени", — говорится в письме компании, которое цитирует CNN. В материале также говорится, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запрашивал ещё почти 8000 терминалов Starlink. Сообщается, что этот запрос вызвал у Space X "большие трудности".
Ранее Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника впервые сообщила об отключениях терминалов в районах боевых действий, что затруднило действие украинских войск. Маск в ответ на публикацию написал, что происходящее на поле боя засекречено. Ряд украинских журналистов и военных в соцсетях подтвердили, что отключения были, но многие написали, что с ними не сталкивались, и связь Starlink работает без сбоев.
- Маск недавно разместил в твиттере опросы о возможных путях мирного урегулирования в Украине. Он в частности предложил провести под международным наблюдением референдумы на аннексированных Россией территориях. В спор с ним вступили не только представители Украины, но и сенатор США Линдси Грэм. Маск отверг сообщения о том, что говорил с Владимиром Путиным перед публикацией своих предложений.
В Украине погиб мобилизованный сотрудник правительства Москвы
В Украине погиб сотрудник правительства Москвы, 28-летний Алексей Мартынов, который был мобилизован 23 сентября и попал на фронт спустя несколько дней после мобилизации, сообщила в своём телеграм-канале заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Мартынова она назвала "начальником отдела в правительстве Москвы" и "другом и коллегой" её близких друзей, подчеркнув, что погибший не имел никакого боевого опыта. Лосева опубликовала фотографию из морга, на которой датой смерти Мартынова значится 10 октября. Подробностей гибели мобилизованного заместитель главреда "России сегодня" не привела.
Радио Свобода не удалось найти в открытом доступе подтверждение информации о том, что Алексей Мартынов является начальником отдела в московском правительстве.
21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, а приоритет отдаётся тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны пройти соответствующую подготовку.
Правозащитники регулярно сообщают о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.
В четверг официально стало известно о первых пяти мобилизованных россиянах, погибших во время боевых действий в Украине. Выяснилось, что их перебросили на передовую без какой-либо подготовки.
В Белгородской области остановлено движение поездов из-за обстрела
В Белгородской области временно приостановлено движение поездов в Новооскольском округе из-за обломков ракет, упавших недалеко от железнодорожных путей. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, утром 14 октября в районе Нового Оскола ПВО сбила несколько ракет. Их обломки повредили линии электропередач возле железной дороги. Пострадавших в результате инцидента нет.
Накануне в Белгороде при попадании обломков ракеты или сбитого летательного аппарата был повреждён многоэтажный жилой дом. В городе работала система ПВО. Позднее в результате ещё одного обстрела произошёл взрыв на складе боеприпасов. Власти региона связывают эти происшествия с обстрелами со стороны Украины.
Украинская сторона не сообщала об обстрелах Белгорода. Как правило, официально Украина не комментирует возможные обстрелы российской территории. С начала войны в Белгороде несколько раз происходили взрывы, предположительно ставшие результатом обстрелов. При одном из них погибли несколько человек.
В Беларуси введён режим контртеррористической операции
В Беларуси введён режим контртеррористической операции из-за якобы планирующихся провокаций со стороны "отдельных сопредельных государств". Об этом глава МИД страны Владимир Макей заявил в интервью российской газете "Известия".
По словам главы дипломатического ведомства, провокации могут быть связаны с захватом отдельных участков территории Беларуси. Кто именно их планирует, Макей не уточнил. На какой срок был введён режим контртеррористической операции также не сообщается. Макей заявил, что белорусские военные готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств.
Позднее КГБ Беларуси заявило, что контртеррористическая операция в стране не проводятся. При этом Александр Лукашенко на саммите СНГ в Астане заявил журналистам, что контртеррористические мероприятия всё же проводятся из-за "обострения ситуации по периметру границ".
- Ранее Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. 8 октября посол Украины Игорь Кизим был вызван в белорусский МИД, где ему была вручена дипломатическая нота. В ней говорится, что Киев якобы готовит удар по территории Беларуси. Украинское министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима.
- Позднее Александр Лукашенко вновь обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. "Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть", – приводит его слова государственное агентство БелТА. Лукашенко также объявил, что Москва и Минск договорились развернуть совместную региональную группировку войск. По его словам, это будет сделано "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".
ПАСЕ в резолюции требует освободить Кара-Мурзу и Саакашвили
В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» говорится о необходимости освобождения из заключения российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Ассамблея призывает российские власти к немедленному освобождению Владимира Кара-Мурзы. Ассамблея призывает к пересмотру дел других оппозиционных Путину политических заключенных в Российской Федерации и других странах, а также их освобождению, включая Михаила Саакашвили, гражданина Украины и бывшего президента Грузии», – сказано в документе.
С инициативой внести данную поправку в резолюцию выступили более 40 членов ПАСЕ. Среди них – гражданская супруга Саакашвили, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько и Хатия Деканоидзе – член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили.
- Владимир Кара-Мурза с апреля находится под стражей по обвинению в так называемых фейках о российской армии. Он стал одним из первых обвиняемых по этой статье Уголовного кодекса, включённой в него после начала войны в Украине. На прошлой неделе стало известно, что против Кара-Мурзы возбуждено ещё одно уголовное дело – по обвинению в госизмене. По данным источника ТАСС, следствие считает, что Кара-Мурза «долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО».
- Экс-президент Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года. Он был арестован 1 октября в Тбилиси. В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы. Против экс-президента также возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он считает себя «узником Путина».
Франция впервые начала прямые поставки газа в Германию
Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на французский газового оператора.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер поблагодарил Францию и отметил, что поставки французского газа через федеральную землю Саар обеспечивают безопасность поставок в Германию.
Associated Press, отмечает, что газовые хранилища Германии заполнены на 95%. При этом чиновники говорят, что зимой гражданам, вероятно, все равно придется экономить газ.
Ранее Франция и Германия договорились об энергетической солидарности. Париж поможет Берлину с поставками газа, а Германия будет снабжать Францию электроэнергией в периоды пикового потребления.
Каладзе: Если я совершил какое-то преступление, то готов ответить перед законом
Мэр столицы Каха Каладзе навестил в больнице 13-летнего мальчика, пострадавшего во время трагического происшествия в парке Ваке, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам Каладзе, состояние пострадавшего ребенка стабильное. По данным СМИ, мальчик находится в реанимации клиники «Нью Хоспитал» на искусственном дыхании. Его мать сообщила, что врачи не выявили у него отека мозга после того, как его и еще двоих детей ударило током в фонтане в парке Ваке. Врачи считают, что в ближайшие 72 часа у него будут выявлены все повреждения, которые мог вызвать удар током.
Сегодня в результате происшествия в парковом фонтане 13-летняя девочка погибла от остановки сердца. Еще один ребенок находится в клинике имени Иашвили, его жизни не угрожает опасность.
В беседе с журналистами Каладзе еще раз выразил соболезнование семье погибшей девочки и выразил готовность ответить перед законом в том случае, «если он в чем-то виноват».
«Хочу выразить соболезнования семье, родным, хорошо представляю, насколько тяжелая ситуация. Я тоже очень несчастен, случился очень страшный факт, для всех это тяжело.
Следствие все установит, и все, кто виновен в преступлении, будут привлечены к ответственности, в том числе и я, если я совершил какое-то преступление. Я готов ответить перед законом», - сказал Каладзе.
- Накануне, 12 октября, мэрия Тбилиси отчиталась о завершении ремонта малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке. Согласно заявлению мэрии, в фонтанах заменили систему подачи воды и подсветку. Ремонт фонтанов в парке Ваке обошелся мэрии в 6,5 миллионов лари (2,3 миллиона долларов). А на реабилитацию всего парка запланировано 33 миллиона лари (около 12 миллионов долларов).
- Инцидент в парке вызвал огромный общественный резонанс – отставки мэра в соцсетях требуют не только оппозиция, но и рядовые граждане. Они обвиняют мэра в коррупции и в привлечении к работам неквалифицированных строительных компаний. «Жесткое реагирование» на случившееся пообещал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
- В МВД СМИ сообщили, что расследование инцидента ведется по статье 240 первой части УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека. Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 4 до 7 лет.
Перед парламентом Грузии потребовали отставки мэра Тбилиси
Перед парламентом Грузии прошла акция с требованием отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Ранее акция с такими же требованиями прошла около здания столичной мэрии. Обе акции были запланированы в соцсетях как ответ на трагедию в парке Ваке, где сегодня 13-летняя девочка погибла от удара током в фонтане. Еще двое подростков в шоковом состоянии попали в больницу, один из них, 13-летний мальчик, подключен к аппарату ИВЛ.
Сегодня мэрия убрала со своей страницы в Facebook пост от 12 октября, в котором сообщала, что ремонт фонтана в парке Ваке завершен, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Каладзе пожертвовал жизнью ребенка из-за очередной коррупционной схемы! Мэр города, коррупционно растрачивающий бюджет страны и постоянно угрожающий жизням жителей города, должен уйти!», - заявили организаторы акции.
Участники акции принесли плакаты с надписями: «Пусть убийца Каладзе подает в отставку!», «Каладзе, вынь голову из своего Instagram!».
Перед парламентом также был установлен плакат с надписью «Город, полный смерти». Это намек на то, что Каладзе провел свою предвыборную кампанию под лозунгом «Город, полный жизни».
Ремонт каскада и фонтана в парке Ваке обошелся мэрии в 6,5 миллионов лари (2,3 миллиона долларов). А на реабилитацию всего парка запланировано 33 миллиона лари (около 12 миллионов долларов).
Инцидент в парке вызвал огромный общественный резонанс – отставки мэра в соцсетях требуют не только оппозиция, но и рядовые граждане. Сам Каха Каладзе заявил, что все виновные в случившемся будут наказаны. «Жесткое реагирование» на случившееся пообещал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
В МВД СМИ сообщили, что расследование инцидента ведется по статье 240 первой части УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека. Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 4 до 7 лет.
В Курской и Белгородской областях произошли взрывы
В Курской области в четверг на электроподстанции на границе с Украиной произошел взрыв. Обесточенными оказались поселки Теткино и Попово-Лежачи. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, причиной взрыва стал обстрел со стороны Украины. В Теткино и Попово-Лежачи зафиксировано 15 попаданий. Пострадавших среди местных жителей нет. Старовойт также сообщил, что в четверг обстрелу подверглось село Гуево. В результате попаданий снарядов в местном доме культуры выбило стекла, пострадавших нет.
С начала российского вторжения в Украину в Курской области действует желтый режим террористической опасности. Приграничные территории региона неоднократно обстреливались.
В четверг вечером также поступила информация о взрывах в другом приграничном с Украиной городе - Белгороде. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что, по всей вероятности, пожар случился рядом с сахарным заводом.
Ранее сегодня в Белгороде при попадании обломков ракеты или сбитого летательного аппарата был поврежден многоэтажный жилой дом. В городе работала система ПВО.
Трагедия в парке Ваке: в МВД Грузии провели брифинг и обещали наказать виновных
МВД Грузии обещает установить личности всех виновных лиц и наказать их по всей строгости закона в связи с сегодняшней трагедии в тбилисском парке Ваке, где от удара током в фонтане погибла 13-летняя девочка, еще двое подростков были доставлены в больницу в шоковом состоянии. Об этом сегодня вечером, 13 октября, на брифинге заявил заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.
Сегодня троих детей в парке Ваке ударило током в недавно отремонтированном фонтане, сообщает агентство «Новости-Грузия». По словам очевидцев, это произошло, когда дети пытались достать из фонтана упавший туда мяч. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца – в клинике Хечинашвили не смогли ее спасти, несмотря на реанимационные мероприятия. Травмирован и 13-летний мальчик, который пытался помочь упавшей в фонтан девочке. Он был доставлен в больницу в шоковом состоянии, где его интубировали. Сейчас ребенок находится в клинике «Нью Хоспитал» на аппарате ИВЛ, у него затуманено сознание. Врачи ожидают, что могут быть осложнения. Третьего подростка доставили в клинику Иашвили, его состояние не внушает врачам опасений.
Накануне, 12 октября, мэрия Тбилиси отчиталась о завершении ремонта малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке. Согласно заявлению мэрии, в фонтанах заменили систему подачи воды и подсветку.
Чиновник МВД сообщил на брифинге, что расследование по факту ведется по части первой статьи 240 УК Грузии «нарушении правил техники безопасности на электрообъекте, повлекшее гибель человека». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
«В первую очередь от имени МВД Грузии хочу выразить глубокую скорбь в связи с трагическим происшествием сегодня в парке Ваке, и соболезнования семье, друзьям и близким погибшего подростка», - сказал Дарахвелидзе.
«В связи с повышенным общественным интересом» заместитель министра также сообщил о действиях полиции - уже проведенных и планируемых:
«Получив уведомление, на место происшествия незамедлительно прибыли представители всех уполномоченных подразделений МВД. По факту инцидента было немедленно начато расследование по части первой статьи 240 первой части Уголовного кодекса Грузии. В ходе следствия уточнена квалификация и продолжается расследование по части первой и второй статьи 240, в которой речь идет о нарушении правил техники безопасности на электрообъекте, повлекшее гибель человека.
В настоящий момент на месте происшествия проводятся активные следственные действия, работают как МВД, так и эксперты-криминалисты Национального бюро экспертизы имени Самхараули. В главном управлении полиции Ваке-Сабуртало в рамках следственных действий проводятся опросы директора, учредителей и других работников ООО «Грин Сервис Плюс», которые ремонтировали фонтан, а также лиц, проводивших экспертизу готового объекта.
На данный момент активно ведется и будет продолжен опрос соответствующих служб мэрии Тбилиси, в том числе сотрудников Тбилисской городской лаборатории.
Также следствием будет детально изучена документация с описанием проектно-строительных работ, экспертных заключений и актов приемки-сдачи.
Кроме того, Главное управление по делам несовершеннолетних департамента полиции Тбилиси проводит опрос несовершеннолетних, находившихся на территории парка Ваке в момент происшествия, учащихся 8-го класса тбилисской государственной школы № 55, учителей, представителей администрации школы и правоохранительных органов.
От имени главы МВД заявляем, что после завершения соответствующих экспертиз и следственных действий будут установлены личности всех виновных лиц, которые понесут наказание по всей строгости закона. В ходе расследования, исходя из высокого общественного интереса, мы будем периодически предоставлять информацию общественности», - сказал Дарахвелидзе.
Россия и Украина провели очередной обмен пленными
Россия и Украина обменялись пленными. Обменяны по 20 человек с каждой стороны. Среди освобожденных украинцев – 14 военнослужащих, 4 участника территориальной обороны, один боец нацгвардии и один моряк. Об этом сообщил советник президента Украины Андрей Ермак.
Часть людей находилась в плену в Еленовке Донецкой области и на оккупированных российской армией территориях Запорожской и Херсонской областей.
Минобороны России подтвердило обмен, но детали не раскрыло.
Последний раз стороны сообщали об обмене пленными 11 октября. Украинская сторона рассказала, что получила 32 человека, а также тело израильтянина Дмитрия Фиалки.
До этого крупный обмен Россия и Украина провели 22 сентября. Тогда Киеву выдали 215 человек, включая бойцов батальона «Азов» и пророссийского политика Виктора Медведчука. В Россию вернулись 55 человек, включая воевавших на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе. Посредником в обмене выступала Турция.
С обеих сторон Керченской переправы скопилось по тысяче грузовиков
Из-за взрыва на Крымском мосту с обеих сторон Керченской переправы образовались пробки, в каждой – около тысячи грузовых автомобилей. Водители фур вынуждены либо несколько дней ждать паром, либо ехать сухопутным маршрутом через территории аннексированных Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.
Как пишут Кавказ.Реалии, сейчас на переправе в аннексированный Крым работают четыре парома, которые максимально вмещают 90 грузовых машин и 300 человек. Местные власти утверждают, что за пять дней после взрыва на Крымском мосту в обе стороны перевезли уже 1,8 тысячи машин и девять тысяч человек.
Со стороны Краснодарского края переправы ждут более тысячи грузовиков, время ожидания в пробке составляет 3–4 дня. По данным оперативного штаба Кубани, работают десять стоянок, в очереди раздают гречку с тушёнкой и горячий чай.
В Крыму, где паромной переправы ожидают более 900 фур, водителям предложили альтернативный маршрут: по суше через недавно Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Протяжённость маршрута – более 450 километров, выехать можно как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении ГИБДД. Организованный проезд в обратную сторону – из России в Крым – не предусмотрен.
- Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября. По версии следствия, на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, двигавшийся в направлении аннексированного Крыма. В результате обрушилась часть автомобильного полотна и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли несколько человек.
- Через несколько дней ФСБ отчиталась о задержании восьмерых подозреваемых во взрыве Крымского моста. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял, что считает мост легитимной военной целью, однако взрыв официально не комментировал.
Секретарь югоосетинского Совбеза: второй фронт Грузия пока не откроет
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Плиев считает, что Грузия не планирует открывать т.н. второй фронт против России. Об этом он заявил газете «Южная Осетия.
«Мы мониторим ситуацию полностью, поэтому не видим оснований для того, чтобы волноваться. Второй фронт, по прогнозам на сегодняшний день, Грузия пока что не откроет. Грузия не заинтересована в участии в военных конфликтах, грузинская политическая элита прекрасно понимает, чем это чревато. Напомню, грузинское руководство отказалось и от присоединения к санкциям против России», – сказал Плиев.
Он предполагает, что нанесенные Москвой 10 октября массированные ракетные удары по городам Украины «в определенной степени отрезвили горячие головы, которые, несомненно, есть в Грузии».
«Объективно оценивая ситуацию, считаю, что в ближайшем времени республике не угрожают военные действия со стороны Грузии. Однако делать прогнозы на дальнюю перспективу, конечно, сложно, так как никто не знает, что может взбрести в голову некоторым грузинским политикам. Примером тому служит 2008 год. Но, повторюсь, на данный момент нет оснований предполагать, что Грузия начнет предпринимать против нас какие-либо действия военного характера.
К нам поступает разного рода информация, которую мы соответствующим образом анализируем, и ставим в известность российских коллег. В России в курсе всего происходящего. В случае военной угрозы со стороны Грузии будут приняты ответные меры, но уже не такие, как в 2008 году, а более эффективные», – отметил Анатолий Плиев.
Ранее командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что западные кураторы давят на Тбилиси, чтобы Грузия начала войну. Однако, по его словам, грузинское правительство войны не хочет.
Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, напротив, считает, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая».
Мэра Тбилиси призывают к отставке после трагедии в парке Ваке
Оппозиционные активисты и политики призывают мэра Тбилиси Каху Каладзе к отставке после трагедии в парке Ваке, в результате которой погибла 13-летняя девочка, еще двое детей пострадали. По информации СМИ, акции с требованием отставки Каладзе пройдут у здания мэрии и у администрации правительства Грузии.
Троих детей ударило током в фонтане, который накануне открыли после многомесячного ремонта. Очевидцы рассказывают, что дети уронили в воду мяч. Когда они попытались достать его, их ударило током.
Каладзе накануне лично посетил парк Ваке и объявил завершенным ремонт малого каскада и круглого фонтана в парке.
Сегодня Каладзе сообщил, что ремонтные работы в парке вела компания «Гринсервис+», однако у нее были и субподрядчики.
«Тяжелейший факт, мы все ошеломлены. Расследование началось, задействованы все соответствующие органы и, конечно же, все виновные будут наказаны в рамках закона», – сказал Каладзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье 13-летней девочки, погибшей в парке Ваке.
«Трудно подобрать слова, чтобы передать ту душевную боль, которую я испытываю из-за трагедии в парке Ваке.
В эти тяжелейшие минуты я всем сердцем разделяю горе членов семьи, родных и близких погибшего подростка и выражаю им свою поддержку.
Расследование уже начато, причины трагедии будут установлены и будут приняты самые жесткие меры», – написал Гарибашвили в соцсети.
МВД начало расследование инцидента по статье 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности на объектах электро или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов.
ПАСЕ в резолюции назвала РФ «террористическим режимом»
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. Об этом сообщает «Европейская правда».
За документ проголосовали 99 делегатов. Всего в ПАСЕ их 306, однако документы считаются принятыми, если за них голосует большинство присутствующих.
В документе под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» указывается, что «эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности».
В резолюцию была внесена поправка, которая предлагала «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.
Би-би-си при этом пишет, что поправка касалась формулировки относительно российского режима. В первом варианте значилось «режим Российской Федерации», после поправки в документе осталась формулировка – «российский режим, находящийся у власти в данный момент».
«Судя по комментариям экспертов, это признание можно расценивать как первый шаг к признанию России страной, поддерживающей терроризм», – отмечает издание.
В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.
Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский, он призвал поддержать резолюцию.
В Армении начато расследование в связи со взрывом Крымского моста
Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело в связи со взрывом на Крымском мосту 8 октября. ФСБ и Следственный комитет России утверждали, что грузовик, в котором находилась взрывчатка, въехал из-за рубежа на территорию Армении и оттуда через Грузию направился в Россию.
Согласно пресс-службе Совета национальной безопасности, дело возбуждено по предполагаемым фактам содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу Евразийского экономического сообщества группой лиц по предварительному сговору, подделки документов.
Российская сторона ранее сообщила, что в связи со взрывом задержаны 8 человек, в том числе гражданин Армении Артур Терджанян, которые подозреваются в подготовке взрыва на Крымском мосту. Согласно российской версии, взрыв организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, а к переправке груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении.
Комитет государственных доходов Армении подтвердил, что в конце сентября грузовик, которым управлял Артур Терджанян, въехал в Армению из Болгарии через территорию Грузии, но в результате рентгенологического исследования груза никаких факторов риска обнаружено не было.
Радио Азатутюн отмечает некоторые несоответствия между официальной российской версией и сообщениями армянских правоохранительных органов.
Во-первых, в списках избирателей Армении Артур Терджанян 1985 года рождения не числится. Комитет госдоходов Армении отмечает, что он также имеет гражданство Грузии, однако российская сторона ничего об этом не сообщает. Кроме того, если российская сторона утверждает, что документы были подделаны после таможенного оформления груза в Ереване, а отправителем стала «ГУ АР ДЖИ ГРУП», то Комитет госдоходов отмечает, что груз изначально под именем «ГУ АР ДЖИ ГРУП» прибыл из Грузии в Армению.
Эта компания зарегистрирована в Алаверди, её 100-процентным акционером является 41-летний гражданин Армении Гурген Шлепчян. Чем он занимается, официально не сообщается.
Корреспондент Радио Азатутюн накануне побывал на месте регистрации компании. Оказалось, что там посуточно проживает русский мужчина, который не захотел представиться, сказав лишь, что хозяева дома живут на нижнем этаже. Женщина, живущая внизу, тоже не захотела, чтобы ее снимали на видео, но рассказала, что владелец компании «ГУ АР ДЖИ ГРУП», фигурирующей в уголовном деле, Гурген Шлепчян является ее братом, которого она прописала в своей квартире. Женщина рассказала, что Шлепчян живет в Грузии, в населенном армянами поселке Шаумяни (Марнеульский муниципалитет) и занимается торговлей.
Какое отношение задержанный Артур Терджанян имеет к Гургену Шлепчяну, неясно.
- Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии российских следователей, взорвался грузовик. В результате были повреждены два пролета автомобильного полотна, а также – из-за взрыва либо одновременно с ним – загорелся грузовой поезд, следовавший по железнодорожной части моста.
- Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв «терактом» и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье 205 УК РФ («Терроризм»).
- По утверждению ФСБ, взрывное устройство было в грузовике и было замаскировано в рулоны с пленкой на 22 палетах общим весом свыше 22 тонн. В Москве уверены, что взрывчатку в начале августа отправили из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.
- Власти Грузии и Болгарии заявляли, что грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не пересекал границы их стран.
Дом Алины Кабаевой в Швейцарии был выставлен на продажу за $75,5 млн
Дом в Швейцарии, которым, предположительно, пользовалась олимпийская чемпионка Алина Кабаева, был выставлен на продажу за 75 миллионов швейцарских франков (примерно $75,5 млн). Об этом пишет расследовательский центр "Досье", чей журналист связался с риелтором, ведущим этот объект. Кабаева – топ-менеджер "Национальной медиа группы", многие расследования называют её матерью детей президента России Владимира Путина, против неё введены международные санкции за тесные отношения с президентом.
Дом расположен в Колоньи, одном из самых богатых муниципалитетов Швейцарии и мира. Его упоминала в своём материале о Кабаевой в Швейцарии газета The Wall Street Journal, написавшая, что гимнастка жила там в резиденции в Лугано и на вилле с вертолетной площадкой в Колоньи. Журналист "Досье" обнаружил, что в муниципалитете есть только одна такая площадка.
Она располагается на улице Rampe de Cologny рядом с домом, который раньше принадлежал другу Владимира Путина Геннадию Тимченко. Эта земля – часть владений под названием "Вилла Hauterive". Сейчас поместье разделено на две части: одна из них раньше принадлежала президенту Швейцарии Гюставу Адору, а последние годы владельцами были выходцы из Саудовской Аравии. Вторая, в которой и останавливалась Кабаева, по документам принадлежит финансисту Пьер Алену Фолье и его супруге Ван Линь.
Корреспондент "Досье" попытался приобрести дом, представившись помощником банкира, который подыскивает жильё на берегу Женевского озера. Риелтор рассказывал о недвижимости до тех пор, пока не получил вопрос, не этот ли дом упоминается в связи с Кабаевой. Вопрос остался без ответа, а вскоре риелтор сообщил, что объект снят с продажи. Вскоре после официального журналистского запроса объявление о продаже было удалено.
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