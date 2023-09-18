Военнослужащей из Кабардино-Балкарии вынесли приговор за неявку в часть

Ефрейтора Мадину Кабалоеву из Кабардино-Балкарии приговорили к шести годам колонии общего режима по статье о неявке в часть в период мобилизации без уважительных причин. Она временно оставила службу из-за беременности. Это первый приговор, вынесенный по этой уголовной статье женщине-военнослужащей, пишет «Коммерсантъ».

В суде Кабалоева рассказала, что прошла обследование в медицинской роте своей части и врачи рекомендовали ей временно уйти со службы во время беременности. Она была уверена, что медицинская рота передаст эту информацию её командованию, однако этого не произошло.

Представитель военной прокуратуры заявил, что, если Кабалоева не уволилась со службы и продолжала получать довольствие и пользоваться льготами, значит, она продолжала служить и должна была явиться в роту после объявления мобилизации в сентябре прошлого года.

Наказание по этой статье предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Владикавказский гарнизонный военный суд назначил Кабалоевой 6 лет в колонии общего режима. Так как у неё есть пятилетний ребенок, срок исполнения наказания отсрочили до 2032 года.

Адвокат Роман Рабаданов обжаловал приговор. По его мнению, суд не принял во внимание, что командир роты и иные военнослужащие воинской части, допрошенные в качестве свидетелей, были заинтересованы в исходе уголовного дела. Подсудимая неохотно согласилась обжаловать приговор, рассказал ее адвокат. Южный окружной военный суд оставил приговор в силе.