Вынесение приговора Мзие Амаглобели отложено до 4 августа

Батумский городской суд отложил оглашение приговора по делу Мзии Амаглобели, основателя независимых изданий «Нетгазети» и «Батумелеби». Следующее заседание назначено на 4 августа.

1 августа 2025 года, судебное заседание длилось более девяти часов. Основное время было отведено заключительному слову адвоката Амаглобели, Майи Мцариашвили (более 7 часов).

Выступили и другие адвокаты Амаглобели. Затем прокуроры представили свои замечания, на которые вновь ответила защита.

В конце заседания, в 22:30, судья Нино Намешвили сообщила Мзии Амаглобели, что предоставит ей слово, и назначила следующее заседание на 4 августа, в 13:00.

«Несправедливый суд», «огонь олигархию» — скандировали присутствовавшие в зале пришедшие поддержать Амаглобели граждане.

Параллельно с заседанием у здания суда проходила акция.

На заключительном заседании присутствовали представители разных посольств, а также посол Чехии в Грузии. В зале также присутствовала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.