В России вышел школьный учебник истории с главой о войне в Украине

Издание «Сота» опубликовало фотографии главы нового учебника по истории России для 10-11 классов, посвященной российскому вторжению в Украину и предшествовавшим событиям. Как пишет «Сота», фото прислал учитель из Архангельска Михаил Копица.

Учебник повторяет многие утверждения российской официальной пропаганды, связанные с войной в Украине. Резкой критике подвергаются, в частности, США и другие страны НАТО, которые якобы использовали Украину в качестве «ударного кулака», «нацеленного против России».

В январе 2022 года, как утверждается в учебнике, в Москве якобы стало известно о подготовке Украиной при поддержке Запада к «полномасштабной военной операции по захвату Донбасса и Крыма» в марте. Каких-либо доказательств этих утверждений не приводится (их не приводили и российские власти). Так называемая специальная военная операция, то есть начавшееся 24 февраля российское вторжение, названо «превентивной мерой». В начале операции, как сказано, «стало сказываться подавляющее превосходство наших вооруженных сил в воздухе и на море», а соотношение сил на поле боя «неумолимо смещалось в пользу наших Вооруженных сил». При этом о конкретных операциях, в том числе об оставлении российскими войсками Изюма и Херсона, учебник умалчивает. Зато более страницы посвящено западным санкциям, которые, однако, как утверждается, только укрепили Россию, народ которой «сплотился в поддержку своих вооруженных сил» и Владимира Путина.

Завершается глава лозунгами из выступления Вячеслава Молотова в день нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

Авторы учебника - депутат Госдумы Вячеслав Никонов (внук вышеупомянутого Молотова) и советник директора ФСО Сергей Девятов.

Ранее был представлен еще один учебник с главой о «специальной военной операции», выдержанной примерно в том же духе. Его авторами стали бывший министр культуры (и глава российской делегации на завершившихся неудачей переговорах с Украиной) Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Еще в апреле 2022 года министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что учебники истории дополнят «в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией». В августе секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что в России выпустят «правильный учебник истории», в котором будут главы о войне в Украине.