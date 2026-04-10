Взрыв во Владикавказе: есть погибшие, более 10 раненых

Два человека погибли, более 10 ранены в результате взрыва во Владикавказе 10 апреля. Таковы последние данные МЧС. Взрыв произошёл на складе, расположенном в жилом районе. По предварительным данным, на складе хранилась пиротехника.

Тел погибших были извлечены из-под завалов, сообщили в МЧС. Два человека, как сообщается, были спасены. Поисково-спасательная операция продолжается, сколько людей могут оставаться под завалами, не сообщается.

Число пострадавших увеличилось до 14, среди них двое детей, все они госпитализированы. Четыре человека, как сообщается, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники МЧС сейчас пытаются потушить пожар, из-за которого есть угроза дальнейшей детонации. Эвакуированы студенты медицинского факультета, который расположен рядом со складами, пишет телеграм-канал «Новости Владикавказа».

В сети появились видеозаписи, сделанные очевидцами – на этих кадрах видно, что складское помещение частично разрушено, повреждены припаркованные рядом автомобили. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Северной Осетии, взрыв случился непосредственно на складе с пиротехникой. По другим источникам, первоначально взорвался склад компании «ХДМ», после чего загорелся соседний магазин пиротехники, сообщает Кавказ.Реалии.