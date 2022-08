Washington Post: ФСБ убеждала власти РФ, что Украина слаба

На грузино-армянской границе, на территории пункта пропуска «Садахло-Баграташен» состоялась церемония открытия «Моста дружбы» через реку Дебет.

Участие в церемонии приняли премьер-министры Грузии и Армении –Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.

По словам грузинского премьера, «Мост дружбы» олицетворяет собой сотрудничество и дружбу Армении и Грузии.

«Хочу отметить, что мост будет полезен не только для граждан и гостей Армении и Грузии, но и приобретает стратегическое значение, как важная часть международной магистрали Восток-Запад.

160-метровый четырехполосный мост современных стандартов и параметров, совместно построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию в два раза возрастет пропускная способность на границе, повысится качество безопасности дорожного движения, как для граждан и гостей двух стран, так и для транзитных транспортных средств. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений», – заявил Ираклий Гарибашвили.

О решении построить «Мост дружбы» Армения и Грузии объявили в 2018 году. Сроки реализации проекта дважды переносились. Сперва начало работ отложили по техническим причинам, а позже им помешала пандемия коронавируса и военное положение в Армении.

На строительство моста Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в размере 7,4 миллионов евро. Половину займа обязуется выплатить Ереван, а половину – Тбилиси.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», протяженность «Моста дружбы» – 160 метров. Он представляет собой два отдельных моста в оба направления, ширина каждого из которых составляет 11,85 метра. С обеих сторон есть пешеходные тротуары шириной 2,4 метра.

В проекте участвовали международные строительные и надзорные компании. Строительство моста велось иранской Tunnel Sadd Ariana, а надзор осуществляли две корейские фирмы — JV of Soosung Engineering Co., Ltd и Korea Consultants International Co.

Существующий мост, построенный возле пограничного пункта в 1960-х годах, по обоюдному решению сторон будет использоваться в качестве альтернативной дороги, в том числе для обеспечения бесперебойного движения в случае пробок.