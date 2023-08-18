WP: ГРУ вербовало украинских беженцев в Польше в диверсанты

Российские спецслужбы через интернет вербовали людей для сотрудничества с ними из числа украинских беженцев в Польше. К такому выводу пришли расследователи газеты The Washington Post. По их утверждению, завербованные беженцы получали задания от расклейки листовок до диверсий на железной дороге.

В задачи завербованных, по утверждению журналистов, входили пророссийская агитация, разведка в польских портах, установка камер слежения на железных дорогах и «маячков» GPS в военных грузах, которые проходят через Польшу в сторону Украины. В марте этого года, как сообщает The Washington Post со ссылкой на польские спецслужбы, завербованные получали приказы устраивать диверсии на польской железной дороге, чтобы помешать доставке военной техники в Украину.

Польские спецслужбы считают заказчиком российское Главное управление Генштаба (известное как ГРУ). Они, по словам журналистов, называют эту операцию наиболее серьезной угрозой в стране НАТО с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. По сведениям The Washington Post, сейчас в Польше по подозрению в диверсионной деятельности и шпионаже арестованы 12 граждан Украины, приехавших из ее восточных областей и живших в стране в статусе беженцев, три гражданина Беларуси и один россиянин.

Российский МИД не ответил на просьбу журналистов The Washington Post прокомментировать их сведения.