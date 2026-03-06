WP: Россия передает Ирану данные о целях для атак объектов США

Россия передает Ирану разведывательную информацию для ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три источника The Washington Post знакомые с разведданными. По словам собеседников издания, Москва передает Тегерану данные о расположении военных объектов США, включая военные корабли и самолёты.

Источники утверждают, что такая помощь началась после начала войны и стала первым признаком того, что Россия, как один один из главных геополитических соперников США, участвует в конфликте, пусть и косвенно.

«Это выглядит как довольно комплексная операция», — сказал один из собеседников.

Россия, по словам источников, передает Ирану информацию о расположении американских военных активов, что может объяснять точность некоторых атак Тегерана. С начала боевых действий Иран применил тысячи ударных беспилотников и сотни ракет по американским военным объектам, дипломатическим миссиям и гражданским целям.

В воскресенье в результате атаки иранского беспилотника в Кувейте погибли шесть американских военнослужащих, ещё несколько получили ранения.

При этом совместная военная операция США и Израиля нанесла удары двум тысячам целей на территории Ирана, включая базы баллистических ракет, военно-морские объекты и структуры руководства страны.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, комментируя ход войны, заявила, что ответные удары Ирана баллистическими ракетами сокращаются с каждым днём, их флот уничтожается, производственные мощности разрушаются, а прокси-группировки практически не оказывают сопротивления.

В ЦРУ и Пентагоне отказались комментировать сообщения о возможной помощи России Ирану. Глава Пентагона Пит Хегсет также заявил, что Россия и Китай «не являются фактором» в текущем конфликте.

Два The Washington Post сообщили, что Китай, несмотря на тесные связи с Ираном, пока не оказывает Тегерану военной помощи.

Аналитики отмечают, что Иран наносит точные удары по радарам раннего предупреждения, командным пунктам и другим элементам военной инфраструктуры США. По словам эксперта Фонда Карнеги Дары Масикот, подобная точность может объясняться использованием внешних разведданных.

Эксперты также отмечают, что Иран располагает лишь несколькими военными спутниками и не имеет собственной полноценной спутниковой группировки. Поэтому данные, полученные от российских космических систем наблюдения, могли существенно повысить эффективность атак.

По данным The Washington Post, помощь Москвы Тегерану может быть связана с желанием России дать ответ США за поддержку Украины.

По оценке экспертов, Кремль также может видеть выгоду в затяжной войне между США и Ираном, поскольку она отвлекает внимание США и Европы от войны России с Украине и может привести к росту цен на нефть.

В то же время аналитики считают, что Россия не будет напрямую вовлекаться в конфликт, так как для Кремля главным стратегическим приоритетом остаётся война против Украины.