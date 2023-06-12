WP: США предложат расширить Совбез ООН еще шестью странами

Администрация США предложит расширить состав Совета безопасности ООН. По ее планам, до шести стран могут получить статус постоянных членов Совета безопасности, однако без права вето. Эта мера призвана расширить глобальное представительство в главной международной организации.

По информации The Washington Post, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд ведет активные переговоры с дипломатами разных стран о возможном расширении Совета безопасности в преддверии ежегодного саммита мировых лидеров, который пройдет в Нью-Йорке этой осенью.

По мнению издания, предложение отражает намерения президента Джо Байдена и его администрации дать больше полномочий в ООН странам развивающегося мира и снизить недовольство тем, что на данный момент Совет безопасности недостаточно преуспел в разрешении глобальных проблем и, прежде всего, войны в Украине.

Директор Международной кризисной группы по работе с ООН Ричард Гоуэн уже заявлял, что ООН исчерпала свои полномочия. «Чем больше ООН медлит, – сказал он, – Тем более раздробленным и конфликтным будет становиться мир».

Провести реформу Совета безопасности призывает и сам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также представители многих стран мира.

Президент США Байден на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре прошлого года призвал дать постоянное представительство в Совете безопасности странам Африки, Латинской Америки и Карибского региона. После этого дипломаты стали работать над детальным предложением.