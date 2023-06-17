WP: страны НАТО просят Столтенберга остаться на посту еще на год

Страны НАТО просят генерального секретаря военного союза Йенса Столтенберга остаться в должности еще на один год. Это связано с отсутствием консенсуса по преемнику, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Ожидалось, что утверждение кандидата на пост состоится на саммите союза в Вильнюсе 11-12 июля, но пока что ни один претендент не представлен публично. СМИ ранее называли возможными кандидатами министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, главу правительства Нидерландов Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

The Washington Post пишет, что в начале недели Столтенберг и президент США Джо Байден провели переговоры в Вашингтоне. По словам собеседника издания, Байден сообщил, что на саммите в Литве у союзников по НАТО, по всей вероятности, не будет согласия по преемнику. Президент США дал понять Столтенбергу, что будет рад видеть его и дальше на посту генерального секретаря союза.

Информацию о том, что Байден призвал Столтенберга остаться в пятницу сообщили и норвежские СМИ.