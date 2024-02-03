WP: Украина сообщила Белому дому о решении уволить генерала Залужного

Руководство Украины проинформировало президента США Джо Байдена о решении уволить генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщили газете Washington Post два источника, знакомых с обсуждением вопроса.

По сведениям газеты, в Белом доме не высказывают по поводу этого решения ни поддержки, ни критики, признавая его суверенным правом президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленскому еще предстоит обнародовать указ об увольнении Залужного. Пока сохраняется неопределенность о возможной дате этого события. Однако, как отмечает Washington Post, предварительное уведомление Белого дома о решении по Залужному отражает влиятельную роль США в военно-политической поддержке Украины.

Заблаговременное предупреждение дает Белому дому возможность призвать Зеленского пересмотреть столь важное решение, даже если президент Украины уже объявил о его необратимости.

Уход Залужного, одной из наиболее популярных персон в Украине, может негативно сказаться на моральном состоянии войск и поколебать уверенность западных доноров в том, что ВСУ сможет дать отпор наступающим российским войскам, говорится в публикации.

Вместе с тем, любое движение со стороны США, которое шло бы против решений Зеленского, может быть воспринято как проявление чрезмерного влияния.