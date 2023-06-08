WSJ: Китай создаст на Кубе секретную базу, чтобы следить за США

Китай создаст на Кубе секретную базу, позволяющую следить за США. Пекин заплатит за размещение своего объекта на острове несколько миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сверхсекретными данными.

Собеседники издания рассказали, что база будет вести радиолокационную разведку. В частности, перехватывать сообщения и прослушивать звонки, которые ведутся по разным каналам связи, включая спутниковые.

По данным источников, китайская структура будет располагаться в 160 километрах от американского штата Флорида и сможет следить за располагающимися там военными базами США, а также отслеживать перемещения кораблей.

Вероятное появление китайского военного объекта на Кубе вызвало тревогу в Белом доме, пишет The Wall Street Journal. Собеседники отмечают, что Вашингтон считает Пекин своим самым значительным экономическим и военным соперником. Китайская база с передовыми военными и разведывательными возможностями вблизи США может стать новой беспрецедентной угрозой.

От более подробных комментариев собеседники издания отказались. В китайском и кубинском посольствах в США также эту информацию не комментируют.