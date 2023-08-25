WSJ: Пригожин до крушения его самолёта встречался с президентом ЦАР

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который значится в списке пассажиров разбившегося 23 августа самолёта в Тверской области, за несколько дней до катастрофы встречался с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, самолёт Пригожина был замечен в Банги 18 августа. На встрече с Туадера основатель ЧВК заверил, что неудавшаяся в конце июня попытка мятежа наёмников в России не помешает деятельности группы в ЦАР.
На встрече в президентском дворце, по данным источников, также присутствовал руководитель разведки ЦАР Вансет Лингиссара. Но ни его представители, ни представители президента республики на запрос The Wall Street Journal не ответили.
После встречи с лидерами ЦАР Пригожин якобы встречался с представителями Сил быстрого реагирования Судана. В середине апреля между ними и вооруженными силами Судана начался конфликт, который продолжается до сих пор.
Суданская делегация, по данным источников, прибыла в Банги из Дарфура и привезла для Пригожина в подарок золото. Это было ответом суданской стороны на поставку им главой ЧВК «Вагнер» ракет класса «земля-воздух». Российские наёмники помогали Силам быстрого реагирования одержать серию побед над армией Судана. В том числе взять под контроль одно из предприятий в Хартуме.
Суданские власти и сам Пригожин присутствие ЧВК «Вагнер» в Судане во время начавшегося конфликта отвергали.
Перед отъездом в Москву Пригожин также посетил Мали, пишет газета. Он провёл некоторое время в Бамако и оттуда отправился в Москву.
- 21 августа в каналах, близких к ЧВК «Вагнер», появилось видеообращение Пригожина, в котором он сообщил, что группа находится в Африке и занимается борьбой с радикальными исламистскими группировками. Название страны и дату записи Пригожин не сообщил.
- Бизнес-джет, принадлежавший Пригожину, 23 августа направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. На борту, помимо основателя ЧВК, также был командир группы Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер»). Самолёт потерпел крушение в Тверской области. Спасатели нашли на месте крушения 10 тел. Ведётся опознание. Официально гибель Пригожина и Уткина пока не подтверждена.
- Следствие пока что не сообщило об основной версии авиакатастрофы. Пресса и пользователи соцсетей обсуждают несколько вероятных причин случившегося, в том числе попадание ракеты в самолёт и теракт. Источники в британском военном ведомстве считают, что за крушением самолёта стоит Федеральная служба безопасности России.
- Представитель президента России Дмитрий Песков отверг все сообщения о возможной причастности Кремля к авиакатастрофе.