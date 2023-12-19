WSJ рассказал о подробностях обмена Ярошенко, Медведчука и «азовцев»

Обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского морского пехотинца Тревора Рида в апреле прошлого года проходил на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Анкары. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на турецких и американских чиновников.
По данным газеты, на борту из России в Турцию Рида сопровождали бойцы спецназа ФСБ «Альфа». После того как российский самолет приземлился в Анкаре, на борт, как утверждается, спецпредставитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс, который должен был опознать Рида.
The Wall Street Journal утверждает, что Россия и США договорились о запрете фото- и видеосъемки. При этом издание публикует несколько фотографий со взлетной полосы. На снимках запечатлены члены российской и американской делегаций, которые сопровождают Ярошенко и Рида.
The Wall Street Journal сообщает, что тот же турецкий аэропорт был использован Россией и Украиной для обмена оппозиционного пророссийского украинского политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных, среди которых были защитники «Азовстали» в Мариуполе.
Газета называет обмен, который Москва и Киев, провели 22 сентября прошлого года, был сложнее с точки зрения договоренностей, так как начинать переговоры по обмену не хотела ни одна из сторон. Украина, как утверждается, говорила, что не доверяет российской стороне, и требовала установления личности военных, находящихся в российском плену.
Обмен состоялся после того, как глава военной разведки Украины Кирилл Буданов поднялся на борт с украинцами, сделал их фотографии и отправил снимки в Киев.
The Wall Street Journal пишет, что борт с 10 иностранцами – участниками боевых действий на стороне ВСУ – сопровождал российский бизнесмен Роман Абрамович.
- Тревор Рид приехал в Москву к своей девушке весной 2019 года, чтобы, как он говорил, учить русский язык. Американец был арестован в России 16 августа 2019 года по обвинению в нападении на полицейского. На суде Рид заявил, что не признает себя виновным. В июле 2020 года суд приговорил бывшего морпеха к девяти годам колонии общего режима. Американские СМИ писали, что Рид впоследствии уехал воевать против России на стороне Украины и получил ранение.
- Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. В сентябре 2011 года американский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам тюрьмы. В октябре прошлого года президент России включил Ярошенко в состав Общественной палаты.
- Виктора Медведчука Украина обменяла на 215 украинских военных, в том числе пятерых командиров полка «Азов». Кроме того, Россия вернула из украинского плена 56 своих военнослужащих. «Азовцы» должны были находиться в Турции до окончания войны между Россией и Украиной, но в июле они вернулись на родину, а затем – на фронт.