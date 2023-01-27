WSJ: роль Абрамовича как посредника в переговорах с Киевом ослабла

Почти год назад российский миллиардер Роман Абрамович предпринял попытку помочь остановить войну в Украине, спасти свою репутацию на Западе и свое состояние в 15 миллиардов долларов. Однако его попытки не увенчались успехом, и теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или «зерновой сделке». Об этом пишет The Wall Street Journal в статье, посвящённой российскому олигарху.

Украинские и западные чиновники заявили изданию, что больше не ждут, что Абрамович сыграет ключевую роль посредника в диалоге между воюющими странами. Более того, его мотивы вызывают сомнения у представителей Запада, которые видят в них попытки добиться отмены санкций.

Официальные лица США заявили, что относятся к Абрамовичу все более осторожно, но пока воздерживаются от того, чтобы последовать за Великобританией, Канадой и Евросоюзом и ввести против него санкции, на чем настаивает Украина.

Киев недавно внес Абрамовича в свой санкционный список, но действие санкций приостановлено до тех пор, пока не будут возвращены военнопленные.

По словам источников газеты, Абрамович остается приемлемым посредником для президента России Владимира Путина, Украины и её союзников. Они утверждают, что с начала войны в Украине Абрамович лично встречался с Путиным и несколько раз разговаривал с ним по телефону. Бизнесмен доводит до Путина позицию Киева, а затем доносит точку зрения Кремля до украинской стороны, пишет The Wall Street Journal. В том числе он помогает с небольшими обменами пленных каждые несколько недель.

Как сказал изданию советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Абрамович «может играть роль, если есть необходимость вмешиваться в какие-то вопросы», но это не роль посредника, которую он играл в первых раундах переговорного процесса.

После вторжения России в Украину Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против российских миллиардеров, в том числе Романа Абрамовича. Активы Абрамовича были заморожены. Он добивается снятия санкций.