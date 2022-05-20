США могут снять санкции с Минска для вывоза украинского зерна в ЕС

США и ООН рассматривают временное снятие санкций с белорусских производителей калийных удобрений, если Минск позволит экспорт украинского зерна в Евросоюз. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вашингтон утверждает, что снять санкции можно на полгода. В обмен украинское зерно станут перевозить по белорусской железной дороге до порта Литвы в Клайпеде.

США ввели ограничения на экспорт белорусских удобрений в прошлом году из-за миграционного кризиса и преследования оппозиции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш со своей стороны также пытается договориться о создании морского коридора для экспорта зерна из украинских портов и уже встречался с властями России, Турции и Украины. Этот вариант также предусматривает временное снятие ограничений с экспорта белорусских и российских удобрений.

Украина – один из ведущих поставщиков пшеницы. Украинские власти заявляют, что с начала войны Киев не может отправить продовольствие покупателям, так как Россия блокирует порты на Чёрном море. Россия это отвергает и обвиняет в блокировке судов Украину. По оценке США у Украины сейчас скопилось 20 миллионов тонн зерна, предназначенного для мирового рынка.

Компенсировать прерванные украинские поставки хотела Индия, но, по всей вероятности у неё не получится это сделать. В стране стоит аномальная жара и наблюдается дефицит продовольствия. В итоге Дели ввёл временный запрет на экспорт пшеницы.

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