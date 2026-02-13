WSJ: США тайно отправили в Иран тысячи терминалов Starlink

Администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран тысячи терминалов Starlink после жестокого подавления властями этой страны в январе крупных антиправительственных выступлений. Об этом в четверг со ссылкой на американских чиновников пишет The Wall Street Journal.

Отправляя Starlink, Белый дом тем самым попытался обеспечить доступ протестующих к интернету, который иранские власти начали блокировать.

После того, как в январе иранский режим аятолл подавил выступления, убив, по данным правозащитников, тысячи активистов и резко отключив интернет, Соединённые Штаты контрабандой ввезли в страну около 6000 комплектов спутникового интернета, что стало первым случаем прямой отправки системы Starlink в Иран, говорится в публикации.

По словам источников WSJ, Госдепартамент в предыдущие месяцы закупил почти 7000 терминалов Starlink, и большая часть из них была приобретена в январе - чтобы помочь активистам в Иране обходить блокировки. Собеседники газеты отметили, что президент Трамп был в курсе поставок, но одобрил ли он сам этот план напрямую, им неизвестно.

Тегеран неоднократно бездоказательно обвинял Вашингтон в разжигании недовольства и организации недавних общенациональных демонстраций в стране с населением 90 миллионов человек.

Поводом к протестам, которые начались в конце декабря и продолжались несколько недель, послужили резкий скачок инфляции и ослабление курса национальной валюты, что называют следствием многолетнего неэффективного управления экономикой, а также действия международных санкций, введённых за отказ Ирана сотрудничать по своей ядерной и ракетной программам.

Дональд Трамп угрожал ударами по Ирану, если власти этой страны начнут казнить задержанных на протестах активистов.





Больше новостей Радио Свобода: