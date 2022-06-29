WSJ: в США задержан танкер с нефтепродуктами из России

Российская активистка, блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер (настоящее имя – Инса Огуз), которая две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, смогла вылететь в Литву через Грузию. Информацию она подтвердила корреспонденту «Эха Кавказа».

«Ситуация разрешилась. 27 июня Грузия дала мне пересечь сухопутные границы. 28 июня я прилетела в Литву», – сообщила Инса.

«Я приземлилась на территорию безопасной страны. Я свободна», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Грузия отказывала ей во въезде, несмотря на то, что Литва была готовы выдать россиянке визу.

Ландер преследуют в России по статье 205.1 Уголовного кодекса – «Содействие террористической деятельности». Дело связано с личной перепиской в соцсети «ВКонтакте», которую она вела в 2014 году. По мнению ФСБ РФ, она «вовлекала и вербовала в террористическую деятельность» своего знакомого Умара Дугужева.

В МВД Грузии 16 июня заявили, что отказали гражданке России во въезде в страну на основании закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». В ведомстве сказали, что Инса Огуз «предоставила заведомо ложные и противоречивые сведения о цели своего визита».

МВД со ссылкой на СМИ указало, что россиянка «обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».

«Согласно законодательству Грузии, вопрос о въезде иностранного гражданина на территорию Грузии должен соответствовать соответствующим требованиям пересечения границы. В случае, если лицо не соответствует критериям, установленным законодательством Грузии, и его/ее пребывание в Грузии создает угрозу государственной безопасности и/или общественному порядку страны, или если лицо преследуется за международные преступления, такие как терроризм, контрабанда наркотиков, торговля людьми – такому лицу может быть отказано во въезде в Грузию с учетом интересов государства», – было сказано в заявлении грузинского МВД.

Инсу Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря прошлого года и отвезли на допрос в УФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.

Инса Ландер ведет блог в Twitter. Она, в частности, занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.

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