WSJ: в Тбилиси планируется строительство Trump Tower — названы партнёры проекта

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что компания семьи президента США Дональда Трампа совместно с местными партнёрами планирует построить в Тбилиси 70-этажный роскошный небоскрёб.

По данным WSJ со ссылкой на представителя Trump Organization, после завершения строительства здание станет самым высоким в столице Грузии. Сейчас таковым является комплекс Axis Towers, расположенный на проспекте Чавчавадзе.

О планах строительства Trump Tower в Тбилиси объявлено на фоне попыток «Грузинской мечты» восстановить стратегические отношения с США и наладить партнёрство с администрацией Трампа.

Кто участвует в проекте

Согласно публикации WSJ, над архитектурной концепцией работает международное бюро Gensler, а сам проект поддерживает консорциум, в который входят грузинские компании Archi Group и Biograpi Living.

Основатель и председатель наблюдательного совета Archi Group — бизнесмен Илья Цулая, бывший депутат от правящей партии «Грузинская мечта». Среди партнёров также фигурирует известный в прошлом баскетболист Заза Пачулия. Компания Archi также инвестирует около $50 млн в жилой проект в Майами.

Biograpi Living входит в структуру Wissol Group, принадлежащей братьям Пхакадзе. Формально она контролируется структурами, связанными с офшорными компаниями: 50% принадлежит Velagio (через зарегистрированную на Мальте компанию Global Investors Limited), ещё 50% — Riverside Invest (через зарегистрированную на Виргинских островах компанию Tall Trade). Генеральный директор Biograpi Living — Васил Пхакадзе.

По данным WSJ, в проекте также участвует нью-йоркская девелоперская компания Sapir Organization, основанная бывшим партнёром Дональда Трампа Алекcом Сапиром.

Инициативу подтвердил бизнесмен Илья Цулая, заявив, что Archi вместе с партнёрами построит в Тбилиси Trump Tower.

«Trump Tower выведет сектор недвижимости Грузии на совершенно новый уровень. Я горжусь тем, что как основатель Archi участвую в этом историческом проекте», — отметил он.

Сын Дональда Трампа, Эрик Трамп в заранее подготовленном пресс-релизе, с которым ознакомился WSJ, заявил, что проект в Тбилиси «расширит признанные во всём мире стандарты качества компании на Грузию».

Попытка номер два

WSJ также напоминает, что Trump Organization в 2012 году объявила о планах строительства проекта в черноморском курортном городе Батуми, однако впоследствии отказалась от него вместе с рядом других зарубежных инициатив. Проект должна была реализовать Silk Road Group; на его презентации присутствовали Михаил Саакашвили и Дональд Трамп.

После того как проект не состоялся, миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил:

«Вы прекрасно знаете, что Трамп никаких инвестиций в Грузию не осуществлял. Оба — Саакашвили и Трамп — провернули трюк: Трампу заплатили какие-то деньги, а Саакашвили, как мастер лжи, это использовал. Я не знаю, о каком проекте идёт речь: я даже серьёзно на него не смотрел, и он меня не интересует».

6 января 2017 года Silk Road Group официально расторгла контракт с Trump Organization, заключённый в 2011 году, в рамках которого компания приобретала бренд Trump для небоскрёба в Батуми.