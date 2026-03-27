Вслед за ЕС, Советом Европы, Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ грузинские власти также раскритиковал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В своём ежегодном отчёте он призывает правящую «Грузинскую мечту» вернуться на проевропейский путь, включая демократию и верховенство закона. Хельсинкская комиссия Конгресса США, в свою очередь, комментируя приговор лидеру «Дроа» Элене Хоштария, заявила, что «Грузинская мечта» использует суды как оружие против несогласных. О неуместности антиамериканской риторики в отношениях с Вашингтоном говорит и сенатор Джим Риш. «Это их проблемы», следует из ответных заявлений представителей «Грузинской мечты».

«Хоштария и подобные люди - личные заключенные Хельсинкской комиссии», — констатировал спикер парламента Шалва Папуашвили в ответ на критику со стороны Хельсинкской комиссии конгресса США. В правительственном органе США специальным заявлением отреагировали на решение Тбилисского городского суда приговорить лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария к полутора годам тюремного заключения после того, как она была признана виновной в «порче имущества» за надпись «Русская мечта» на предвыборном баннере мэра Тбилиси Кахи Каладзе в сентябре прошлого года.

«Лидеры оппозиции сталкиваются в Грузии с суровыми наказаниями — судебными приговорами от 7 до 15 лет лишения свободы. «Грузинская мечта» использует суды как оружие для того, чтобы заставить замолчать любого, кто бросает вызов ее власти», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.

Спикер парламента Шалва Папуашвили увидел в заявлении истинные намерения американских конгрессменов:

«Они подстрекают наших граждан к совершению преступлений, чтобы затем организовывать дискуссии, резолюции, заявления и так далее. Они используют грузин, а сами от этого ничего не теряют и не причиняют себе вреда».

Папуашвили возобновил огонь критики в адрес западных партнеров. Евросоюз он назвал неблагодарным, отметив, что у Грузии нет никаких обязательств соблюдать введенные Брюсселем санкции в отношение РФ.

Наряду с другими депутатами «Грузинской мечты» Папуашвили не скрывал свои эмоции и в отношении НАТО и его генсека Марка Рютте. В обнародованном накануне ежегодном докладе о работе альянса Марк Рютте коснулся и Грузии.

«Мы призываем Грузию вернуться на проевропейский путь, ориентированный на будущее, включая демократию и верховенство закона, для продолжения курса, который в настоящее время вызывает серьезные опасения. Поэтому мы должны поддерживать диалог и дискуссии и занять позицию, при которой лучше продолжать отношения, чтобы иметь возможность обсуждать эти проблемы, а не говорить, что нам не нравится и что мы полностью прекращаем отношения», — заявил Рютте.

Глава грузинского законодательного органа считает, что генсеку НАТО следует искать проблемы не в политике правящей силы, а в своей организации.

«Проблема заключается в НАТО, и не только в отношении этой организации к Грузии, но и к Америке. Вы видели заявление президента США о том, что, несмотря на все, что США сделали для НАТО, НАТО ничего не делает для США. Мы также можем сказать: несмотря на то, что Грузия сделала для НАТО, участвуя в различных миссиях, <…> мы не видим адекватного ответа. Таким образом, мяч полностью на стороне НАТО, и они должны сами сформировать свое мнение о том, чего они хотят от своего альянса», – сказал Папуашвили.





У кого проблема на самом деле?

О том, что с такой риторикой «Грузинской мечте» не следует ожидать перезагрузки отношений с США, ясно дал понять председатель Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш. В интервью Independence Avenue Media он заявил:

«В условиях однопартийного правления «Грузинской мечты» консолидация власти со стороны правительства Грузии вызывает серьёзную обеспокоенность. Если правительство продолжит идти этим путём, Соединённые Штаты должны соответствующим образом изменить свой подход к отношениям. Антиамериканская риторика правительства Грузии, атаки на свободу слова и политическую оппозицию, сближение с Китаем и Ираном – это плохие сигналы для будущего наших отношений. Надеюсь, [правительство Грузии] изменит этот курс», — сказал сенатор Риш.

Он сообщил, что Палата представителей и Сенат США продолжают усилия по принятию двухпартийного и двухпалатного MEGOBARI act, подразумевающего санкции в отношении правящей силы в случае продолжения политического курса, взятого «Грузинской мечтой».

В правящей силе не успели ответить сенатору Джиму Ришу. До этого он не раз был объявлен «Грузинской мечтой» «агентом» Deep state, полностью игнорировавшей тот факт, что президент Дональд Трамп публично поддерживает переизбрание сенатора Риша, считая его своим соратником.

Оппоненты «Грузинской мечты» напоминали властям о том, у кого на самом деле проблемы.

«Наши партнеры в Америке, Европе и во всем мире видят, что проблемой является «Грузинская мечта», ее политика и поведение, и продолжение этого курса их до добра не доведет. В этой ситуации, когда на Западе уже точно оценили суть «Грузинской мечты», нам, грузинскому народу, следует действовать соответственно: добиться смены власти мирным путем той силы, которая стала неприемлемой не только для нас, но и для всего демократического сообщества», — говорит оппозиционный политик Саба Буадзе.

Бывший заместитель главы Совбеза, эксперт грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Теона Акубардия отмечает, что после октябрятских парламентских выборов 2024 года, как и в случае с ЕС, до минимума дошли и отношения НАТО с Грузии. Акубардия, ознакомившись с ежегодным докладом генсека НАТО, позитивным считает тот факт, что Марк Рютте, тем не менее, выступает за продолжение сотрудничества в сфере обороны.

«НАТО — это военно-политический альянс, в который ни одно государство не принимается без демократии. «Мечта» Иванишвили нивелировала жертвы и тяжелый труд многих наших солдат, которые были жизненно важны для безопасности и обороноспособности Грузии. В результате режим, получающий благодарности от представителя российского МИДа Марии Захаровой, все чаще слышит от Кремля требование признать так называемую независимость оккупированных территорий. Вот как выглядит защита ложного суверенитета и территориальной целостности в условиях «Грузинского кошмара»!», — пишет эксперт по вопросам безопасности Теона Акубардия в соцсети.

Сегодня многие оппоненты власти отмечали, что с такой риторикой власти не добьются потепления отношений с США. О готовности возобновить стратегические отношения с Вашингтоном на этой неделе часто заявляли представители «Грузинской мечты» на фоне визита представителя госдепа США Петера Андреоли. Стратегическое партнерство было прервано администрацией президента Джо Байдена в ответ на отказ грузинских властей поднимать вопрос о вхождении Грузии в ЕС до 2028 года. Несмотря на ожидания правящей силы, администрация президента Дональда Трампа также не спешит начать отношения с грузинской властью с чистого листа.

