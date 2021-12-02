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WTA из-за исчезновения Пэн Шуай приостановила все турниры в Китае
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила в среду о приостановке всех соревнований под её эгидой на территории Китая, включая Гонконг, из-за опасений о безопасности китайской теннисистки Пэн Шуай. Несколько недель назад она перестала появляться на публике после того, как обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии.
Глава ассоциации Стив Саймон, который ранее неоднократно выражал тревогу относительно судьбы теннистистки и сомнения в заверениях китайских властей о том, что у неё всё в порядке, заявил, что не понимает, как может просить спортсменок соревноваться в Китае, когда, как он выразился, "Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на ней оказывают давление". По словам Саймона, в ассоциации по-прежнему не знают, где находится спортсменка, свободна ли она и находится ли в безопасности. Глава ассоциации также потребовал прозрачного расследования обвинений, с которыми выступила теннисистка.
Власти Китая уверяют, что спортсменка, которая обвинила бывшего вице-премьера Чжана Гаоли в сексуальном насилии, в безопасности. 21 ноября китайские власти опубликовали видео, на котором Пэн Шуай присутствует на соревнованиях по теннису, которые проходили в этот день в Пекине. Однако у журналистов или болельщиков не было возможности с ней пообщаться.
- Пэн Шуай в начале ноября рассказала, что её принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Вскоре её пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.
- Разоблачения, с которыми изначально выступила теннисистка, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.
- Пэн Шуай – бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. Ей 35 лет. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.
Другие новости дня
В Грузии 72 пациента скончались от коронавируса за сутки
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 72 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 191.
За сутки в стране выявили 3731 новый случай коронавируса. Накануне провели 50 626 тестов: PCR-тестов – 19 475, экспресс–тестов на антиген – 31 151.
Выздоровели еще 4295 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 853 833, выздоровевших – 796 453.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,37%, за последние 14 дней составляет 8,78%, за неделю – 8,53%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 099 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 197 838.
Оксимирон выпустил песню про иноагента на первом за шесть лет альбоме
Популярный российский рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Фёдоров) написал песню про иностранных агентов. Она вышла 1 декабря на его первом за шесть лет альбоме "Красота и уродство". В ней музыкант поёт, что "иностранный агент" в России — любой, "кто не охраняемый и не мент".
В треке Оксимирон, учившийся в Оксфорде на литературоведа, пишет, что его диплом "настолько плох, что он мог бы стать министром культуры", вспоминает политолога Екатерину Шульман и говорит, что ему снится, что его обвиняют в шпионаже.
Несмотря на то, что через 20 лет жизни в Германии и Англии он вернулся в Россию как патриот, его всё равно считают иностранным агентом, поёт рэпер, рифмуя это словосочетание со словами "грамота, медаль и комплимент".
Фёдоров несколько раз выступал в поддержку гражданских активистов. Он записал совместный трек с осуждённым по "московскому делу" Самариддином Раджабовым, участвовал в кампании в поддержку обвинённой в экстремизме блогера Марии Мотузной, появлялся в Москве на суде в поддержку активиста Егора Жукова.
В 2018 году он организовывал концерт в поддержку арестованного после срыва властями нескольких концертов рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), а 31 января был задержан на акции в поддержку Алексея Навального.
В 2019 году он организовал литературные чтения "Сядь за текст". Участники перформанса зачитывали отрывки из произведений авторов русской и мировой классической литературы, после чего эти отрывки квалифицировали по статьям Уголовного и Административного кодексов Российской Федерации, а их авторам "назначали" различные наказания.
- С 2012 года российские власти ведут реестр так называемых "иностранных агентов", в который были включены десятки НКО. Впоследствии к ним добавились СМИ-"иностранные агенты", которыми признают, в том числе, граждан России - физических лиц. Правозащитники неоднократно критиковали эти нормы законодательства, называя их дискриминационными.
Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Рашкина
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщается на сайте ведомства. Наказание по этой статье предусматривает штраф в один миллион рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
25 ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры.
66-летний депутат был задержан полицией при участии сотрудников охотнадзора 29 октября в лесу в Саратовской области. Представители правоохранительных органов заявили, что он в нетрезвом виде управлял автомобилем, а в багажнике его машины была найдена туша лося, хотя охота на этих животных в том районе запрещена.
Депутат отказался от медицинского освидетельствования и заявил, что нашёл лося уже убитым. Но позднее он признал, что действительно застрелил животное, так как был уверен, что все необходимые разрешения на охоту были оформлены. По его словам, он мог стать жертвой провокации. Он заявил, что готов компенсировать ущерб: выплатить штраф и купить лосиху и выпустить её на месте охоты. Рашкин также заявил, что готов сотрудничать со следствием. Он считает, что его преследование связано с политикой.
В сентябре Рашкин был одним из инициаторов акций протеста против итогов голосования на выборах в Госдуму, он организовывал митинги против обязательной вакцинации и считается одним из лидеров партийной оппозиции Геннадию Зюганову в КПРФ. Он шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Саратовской области, но не был допущен к выборам.
Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок
Популярный голливудский актёр Алек Болдуин заявил, что он не нажимал на курок револьвера, пуля из которого убила кинооператора Галину Хатчинс и ранила режиссёра Джоэла Соуза во время съемок фильма "Ржавчина" 21 октября.
Болдуин - исполнитель главной роли и продюсер этого малобюджетного вестерна.
В первом интервью после трагедии, которое должно выйти в эфир в четверг, 2 декабря, Болдуин заявил журналисту телеканала АВС Джорджу Стефанопулосу : "Спусковой крючок не был спущен. Я не нажимал на него". "Я никогда не наведу оружие на человека и никогда не нажму на курок. Никогда", - добавил Болдуин.
Управление шерифа Санта-Фе, которое ведет расследование, заявило, что не комментирует высказывания Болдуина. Какие-либо обвинения по этому делу никому не предъявлены, никто не арестован.
Некоторые члены съемочной группы ранее подали судебный иск, в котором обвинили Болдуина и других продюсеров фильма в халатности и пренебрежении правилами безопасности.
Инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита. По сообщению Variety, в пистолете был один боевой патрон, но как он туда попал - пока неясно.
Саакашвили доставили на процесс по делу о растрате госсредств
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен в Тбилисский городской суд из Горийского военного госпиталя. Об этом сообщили грузинские СМИ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сегодня состоится очередное заседание по т.н. «делу о пиджаках», по которому Саакашвили проходит в качестве обвиняемого. Оно будет проходить на фоне протестной акции, организованной крупнейшей оппозиционной партией страны, «Единым национальным движением».
Сторонники Саакашвили уже собираются у здания суда. На месте установили большой экран, по которому будет транслироваться выступление третьего президента Грузии в суде.
Следствие по «делу о пиджаках» продолжается уже почти восемь лет. Дело квалифицировали по статье 182 УК Грузии, которая касается растраты бюджетных средств в крупных размерах и предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.
Речь идет о предполагаемой растрате более 8,8 млн лари в период с сентября 2009 года до февраля 2013 года. Как утверждает прокуратура, эта сумма подразумевает оплату расходов Саакашвили на отдых в фешенебельных гостиницах и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,6 тысячи долларов.
Саакашвили заявлял об абсурдности обвинений. Экс-президент Грузии говорил, что правительство «Грузинской мечты» завело это дело только для того, чтобы подорвать его имидж борца с коррупцией.
Михаил Саакашвили 29 ноября впервые появился на публике после своего задержания в Грузии. Он выступил в суде по делу о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Прошлый процесс проходил на фоне шумной протестной акции. В тот день МВД Грузии сообщило о 15 задержанных за неповиновение полиции.
Абхазские политики обсуждают в Минске «варианты дальнейшего сотрудничества»
Делегация из самопровозглашенной республики Абхазия посещает Беларусь. Как пишет агентство «Апсныпресс», накануне заместитель секретаря Совета Безопасности, экс-глава МИД Абхазии Даур Кове и министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа встретились с заместителем председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александром Шатько.
«В ходе диалога белорусская сторона рассказала о работе объединения «Белая Русь». Участники встречи также обсудили варианты дальнейшего сотрудничества. Итогом встречи стала предварительная договоренность о заключении договора между «Белой Русью» и партией «Единая Абхазия» для последующей реализации совместных проектов с целью сближения гражданских обществ двух стран», – говорится в сообщении.
- В ноябре о возможном рассмотрении белорусским парламентом вопроса признания Абхазии и Южной Осетии сообщили в соцсетях. В Палате представителей Национального собрания Беларуси заявили, что в парламент не поступал подобный законопроект. В Комиссии по международным делам парламента распространенную информацию назвали «фейком и чушью».
- Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия ожидает признания своей независимости от Беларуси и других государств.
- В августе текущего года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
Виктория Нуланд назвала Лукашенко «марионеткой России»
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала Александра Лукашенко, которого Вашингтон не признает легитимным президентом Беларуси, «марионеткой Москвы». Так она прокомментировала прозвучавшее накануне в интервью Лукашенко российскому агентству РИА Новости заявление белорусского лидера о том, что он считает аннексированный Крым не только де-факто, но и де-юре территорией России.
Нуланд в режиме онлайн выступила в среду в Киеве на форуме по безопасности. Подробности ее выступления приводит Белорусская служба Радио Свобода.
«Не менее нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошел гораздо дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Беларусь в объятия Москвы, отказываясь не только от демократического развития, но и усугубляя ситуацию», - заявила в частности Нуланд.
Она также назвала ситуацию в Беларуси «трагичной» для граждан этой страны, которые, по ее словам, «требуют не так уж многого - права свободно выбрать своего лидера на честных и открытых выборах». По словам Нуланд, США координируют с ЕС введение санкций против режима Лукашенко.
Говоря об Украине, Нуланд отметила, что, если Россия решит силой дестабилизировать ситуацию в этой стране, то столкнется с санкциями, «которых еще не было». О том же в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву, которое вышло в эфир во вторник, заявил, что Крым, по его мнению, «де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года», и добавил, что собирается посетить Крым, а его поездка будет означать признание полуострова частью России. Как отмечает РИА Новости, в Кремле, комментируя заявление белорусского президента, заявили, что считают его «очень важным». Россия аннексировала Крым в 2014 году, подавляющее большинство стран-членов ООН по-прежнему считают полуостров территорией Украины. До последнего времени Лукашенко и официальный Минск не заявляли о том, что считают Крым российским - за что их, помимо прочего, критиковал ряд прокремлевских российских политиков и публицистов. В Киеве заявили, что, если Минск действительно признает Крым российским, это нанесет непоправимый ущерб отношениям Украины и Беларуси.
- В среду был опубликован очередной отрывок интервью Лукашенко, в котором он, в частности, утверждает, что якобы украинские военные в 2014 году предупредили российских, что «Крым будет НАТОвским», если Россия «не решит вопрос Крыма». «По моим данным, президенту России было доложено». Ранее президент России Владимир Путин также утверждал, что одной из причин аннексии стали опасения, что там якобы могут возникнуть военные базы НАТО.
- Также Лукашенко заявил, что «будет делать все для того, чтобы Украина стала нашей», пообещав России помощь в случае, если Украина проявит агрессию по отношению к ней.
ЕС утвердил санкции против «Белавиа» и других белорусских компаний
Представители стран Евросоюза в среду окончательно одобрили очередной – пятый по счету – пакет санкций против официального Минска. На этот раз санкции введены в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси со странами ЕС. Евросоюз обвиняет режим Александра Лукашенко в том, что он создал миграционный кризис искусственно, чтобы использовать его как инструмент давления.
Как сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, официально список будет опубликован в четверг. В него вошли 28 физических и юридических лиц. В списке нет граждан России и российских компаний, в том числе и «Аэрофлота», о возможном включении которого в «черный список» раньше писали некоторые СМИ.
Санкционный список публикует Белорусская служба Радио Свобода. В нем белорусская авиакомпания «Белавиа», которая, как утверждают в ЕС, участвовала в схемах перевозки мигрантов из стран Ближнего Востока в Беларусь. Минского международного аэропорта санкции не коснулись.
Также в списке туристические агентства и минские гостиницы, в которых селились мигранты, сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines. В список включены и крупные белорусские предприятия – «Гродно Азот» и его филиал «Гродно Химволокно», «Беларусьнефть» и «Белшина». Физические лица, включенные в список, – белорусские чиновники, руководители погранслужбы, судьи. В список включен и пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей и Литвой, чтобы те попытались ее пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
- Ряд стран ЕС заявляли о том, что Россия помогает режиму Лукашенко в транспортировке мигрантов или, во всяком случае, одобряет и поощряет его действия, однако официально на уровне ЕС такие обвинения не выдвигались. Москва отвергает вину официального Минска в кризисе.
- После резкого обострения ситуации на границе с Польшей в начале ноября в последние дни она несколько успокоилась. Попыток прорыва через границу стало меньше. Стихийные лагеря беженцев исчезли, мигрантов белорусские власти разместили в логистическом центре. Около тысячи мигрантов покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак.
- ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси – хотя в связи с миграционным кризисом с ним как с де-факто руководителем страны дважды общалась по телефону канцлер Германии Ангела Меркель. Предыдущие 4 пакета санкций были введены в связи с фальсификациями на выборах президента в прошлом году и жестоким подавлением массовых акций протеста в Минске и других городах.
На границе Ирана с Афганистаном произошла перестрелка с талибами
На участке государственной границы между Ираном и Афганистаном в среду произошли столкновения между бойцами движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) и иранскими пограничниками.
«Стычки закончились после вмешательства и переговоров при участии служб безопасности, сейчас обстановку в регионе можно назвать спокойной», - говорится в сообщении иранского государственного информагентства IRNA.
На непроверенных видеозаписях, которые распространило афганское новостное агентство Aamaj, иранские пограничники и талибы ведут перестрелку у защитных заграждений. Отмечается, что события происходили на участке вблизи афганской провинции Нимроз. Один из источников рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что иранцы, среди прочего, применяли артиллерию.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на своей неназванный источник опровергло ранее появившиеся сообщения, что талибы захватили иранские блокпосты, назвав информацию ложной.
О возможных потерях в результате боестолкновения не говорится.
Иранская сторона утверждает, что причиной конфликта стало недопонимание со стороны талибов, связанное с линией границы.
Как отмечает Tasnim, иранцы возвели в приграничном районе заграждения, расположив их в нескольких метрах от официальной линии, на своей территории, в рамках мер против контрабандистов. 1 декабря, когда несколько сельхозработников перешли эти заграждения, оставаясь на иранском участке, талибы из-за незнания ситуации приняли их за нарушителей границы.
Талибы вернулись к власти в Афганистане в августе нынешнего года. Их режим официально не признало ни одно государство.
Блинкен предупредил Россию о последствиях агрессии против Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Риге после завершения совещания министров иностранных дел стран НАТО, заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в том случае, если произведет вторжение на территорию Украины. По словам госсекретаря, Вашингтон ясно дал понять Кремлю, что США отреагируют решительно, и в том числе введут против России «чрезвычайно действенные экономические меры», от которых ранее воздерживались.
Блинкен не стал говорить о деталях, но отметил, что в «надлежащее время» расскажет о них Москве, чтобы российское руководство ясно понимало последствия возможных агрессивных шагов. США также продолжат обсуждать реакцию на возможную российскую агрессию со своими союзниками по НАТО. «Если Россия отвергнет дипломатию и вновь нападет на Украину, мы будем готовы действовать» - сказал Блинкен.
США и их союзники ввели ряд санкций против России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов в конфликте в Донбассе в 2014 году. При этом Вашингтон долго воздерживался от таких мер, как поставка Украине военной техники и боеприпасов, а также воздерживается от наиболее жестких экономических санкций, таких как эмбарго на поставки энергоносителей или отключение России от системы SWIFT.
По словам Блинкена, Вашингтон крайне обеспокоен наращиванием военного потенциала России у границ с Украиной. Как сказал госсекретарь, имеются свидетельства того, что Россия планирует агрессивные действия против Украины, а также дестабилизацию страны «изнутри». «Мы не знаем, принял ли (президент России) Владимир Путин решение о нападении, но мы знаем, что его действия расширяют возможности для нападения, которое может произойти за короткий период времени, если он примет такое решение», - заявил Блинкен. Он также отверг утверждения Москвы о том, что последние шаги Украины или НАТО угрожают России.
Российские официальные лица в последние недели, когда на Западе начали говорить о наращивании российской группировки у границ с Украиной, неоднократно отрицали планы нападения на Украину. В то же время, в Москве обвиняли Украину в том, что она готовит наступление на сепаратистов в Донбассе, и угрожали ей последствиями. Сам Владимир Путин в последние дни несколько раз заявил, что Россия обеспокоена действиями НАТО у ее границ и будет добиваться от Запада неких гарантий безопасности.
В четверг, как ожидается, в Стокгольме состоится встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Россия аннексировала Крым, а также, по многочисленным свидетельствам, оказала прямую поддержку сепаратистам в Донбассе в 2014 году. С тех пор российско-украинский конфликт так и не был разрешен. Минские соглашения об урегулировании в Донбассе фактически не выполняются.
Разведка ЕС связала покушения на чеченских блогеров с Путиным
Президент России Владимир Путин и власти Чечни несут ответственность за покушения на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции и других критиков Рамзана Кадырова. Об этом говорится в докладе Разведывательного и ситуационного центра Европейского союза. С ним ознакомилось Шведское общественное телевидение SVT, внимание на материал обратила редакция Кавказ.Реалии.
Как стало известно шведскому телеканалу, Служба государственной безопасности Швеции СЭПО пришла к выводу, что покушение на блогера было организовано чеченскими властями. В отчете европейской разведки говорится, что покушения на Тумсо и на других чеченских блогеров не были бы возможны, если бы против них возражал президент Путин.
В докладе утверждается, что российские и чеченские власти могут использовать для внесудебных казней спецподразделение Росгвардии «Терек». В 2019 году оно и его командир Абузайд Висмурадов были внесены в санкционный список властями США, в марте этого года – Европейским союзом.
Покушение на Тумсо Абдурахманова произошло в феврале 2020 года в городе Евле к северу от Стокгольма. Гражданин России Руслан Мамаев проник к нему в квартиру с помощью своей сообщницы Эльмиры Шапиаевой и напал на блогера с молотком. В январе 2021 года суд в Швеции приговорил нападавших к 10 и 8 годам лишения свободы соответственно.
В апреле в Германии было предотвращено покушение на брата блогера – сотрудника правозащитной организации «Вайфонд» Мохмада (Муххамеда) Абдурахманова. Подозреваемым по этому делу проходит гражданин России Валид Дадакаев, в соучастии преступлению был заподозрен сотрудник немецкой контрразведки.
Критики Кадырова регулярно становятся объектами покушений в разных странах. В октябре четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины были задержаны в Турции по подозрению в покушении на блогера Хасана Халитова. В июле прошлого года россияне Сар-Али Ахтаев и Салман Магамадов были арестованы в Австрии по подозрению в убийстве блогера Анзора (Мамихана Умарова). Тогда же началось расследование покушения на блогера Сайд-Хусейна Магомадова в Брегенце. В Германии сейчас рассматривается дело об убийстве бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили, в котором обвиняют предполагаемого сотрудника российской военной разведки.
- Пресс-секретари Владимира Путина и Рамзана Кадырова не стали содержательно комментировать расследование SVT.
Шторм в Батуми повредил часть Нового бульвара
Сильный ветер, дожди и шторм на море повредили часть Нового бульвара в курортном городе Батуми. Как сообщает мэрия Батуми, на прибрежную линию вынесло песок и гальку, повреждена инфраструктура. Размер нанесенного ущерба пока не подсчитан.
«В результате проливных дождей и шторма на море были повреждены несколько участков береговой линии на Новом бульваре. Муниципальные службы будут работать круглосуточно, на месте находятся сотрудники и техника службы саночистки. Мы продолжим мониторинг с администрацией бульвара», - заявил мэр Батуми Арчил Чиковани.
Муниципальные службы работают, чтобы вовремя слить дренажные воды, очищают каналы, ведущие к морю. При необходимости очистительные работы будет продолжаться всю ночь. Также техника очищает берег от мусора.
Батумский бульвар - один из самых протяженных приморских парков в мире, считается главной достопримечательностью города. Бульвар условно делится на «новый» и «старый», общая длина благоустроенной береговой линии составляет 8 километров.
Адвоката Саакашвили могут лишить лицензии из-за оскорбления прокуроров
Генеральная прокуратура Грузии обвиняет основателя оппозиционной телекомпании «Мтавари» Нику Гварамия в оскорблении прокуроров, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ника Гварамия является юристом по образованию. В правительстве Саакашвили возглавлял Министерство юстиции и был заместителем генерального прокурора. В настоящее время в качестве адвоката защищает интересы экс-президента, которого правительство «Грузинской мечты» обвиняет в превышении должностных полномочий. Интересы Саакашвили представляют четверо грузинских адвокатов, один украинский и еще один американский юрист.
В понедельник, 29 ноября, Саакашвили впервые со дня ареста доставили в Тбилисский городской суд, где рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Обвинение по этому делу предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы. Как отмечается в заявлении Генпрокуратуры, «в ходе судебного заседания Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, которые в тот момент остались без внимания суда и других участников процесса».
Как выясняется из заявления прокуратуры, оскорбительная фраза была выявлена позже, во время анализа видеокадров трансляции судебного процесса.
«Кроме того, из-за неуважения, проявленного адвокатом Н. Гварамия к участнику процесса, сторона обвинения на очередном заседании по делу Михаила Саакашвили обратится к суду с ходатайством и потребует выдворить адвоката Нику Гварамия из зала суда», - отмечено в заявлении Генпрокуратуры.
Кроме того, ведомство уже обратилось к комиссии этики Ассоциации адвокатов Грузии с просьбой дать правовую оценку вышеуказанному действию Гварамия и начать против него дисциплинарное производство.
На заявление Генпрокуратуры Гварамия ответил на своей странице в социальной сети Facebook. Как написал адвокат, его не пугает очередное «сфабрикованное» уголовное дело. Гварамия пояснил, что прокурор на процессе обратился к стороне защиты и сказал, что их следует «расследовать», а он в ответ сказал прокурорам: «Зато все вы уже расследованы», используя игру слов, которая превращает глагол в нецензурное выражение.
«Посмотрим, примут ли они незаконное решение и выдворят ли меня с заседания. Тем самым незаконно и необоснованно откажут мне в осуществлении права на защиту, а Саакашвили – в правовой защите с помощью выбранного им адвоката», - написал Гварамия. Он отметил, что также обратился в Ассоциации адвокатов Грузии.
Гиги Угулава оштрафовали за оскорбление полицейских
Тбилисский городской суд признал оппозиционного политика, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава виновным в совершении административного правонарушения и освободил его, оштрафовав на 3 тысячи лари (около 1 тысячи долларов).
На состоявшемся сегодня процессе были опрошены двое полицейских, которые участвовали в задержании Угулава в понедельник, на акции во дворе Тбилисского городского суда, где проходил процесс с участием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Полицейские утверждали, что Угулава оскорбил их, назвав «собаками» и не повиновался требованию освободить дорогу, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Между тем сам Угулава заявил, что не наносил полицейским личных оскорблений.
«Если разделить 3 тысячи лари на 48 часов, которые я провел в камере предварительного заключения, то получается, что КПЗ Марнеули стоит 1500 лари. Это хорошая цена за ночь в пятизвездочной гостинице. А если отбросить шутки, то власть пытается запугать гражданских активистов и представителей политических партий такими штрафами и арестами. Это абсолютная глупость. Этим они не устранят кризис, а только усугубят, чем сильнее они растягивают пружину, тем больнее она ударит», - сказал Угулава.
Абхазская Генпрокуратура заявила о незаконности приватизации «Баслат-ГЭС»
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса «Баслат-ГЭС». Как сообщается на сайте ведомства, установлено, что нормативно- правовые акты по приватизации приняты в нарушение законодательства.
Речь идёт, в частности, о постановлениях абхазского Кабмина, принятых в марте и апреле 2020 года – тогда должность премьер-министра занимал Валерий Бганба.
«В соответствии со статьей 31 Закона Республики Абхазия «Об историко-культурном наследии», объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, не подлежат приватизации. Изменение субъектов собственности на объекты историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, определяется решением Народного Собрания Республики Абхазия, что в данном случае сделано не было», – говорится в заявлении абхазской Генпрокуратуры.
В ведомстве также говорят, что по результатам проведенной проверки направили в Верховный суд административное исковое заявление о признании указанных постановлений правительства недействующими со дня принятия.
По информации СМИ, нынешним владельцем «Баслат-ГЭС» является оппозиционер, бывший мэр Сухуми Кан Кварчия.
Путин: России нужны гарантии непродвижения НАТО на восток
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва "в диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками" будет добиваться выработки неких "конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток", а также размещение в непосредственной близости к территории России систем оружия, которые в Москве считают угрожающими.
Выступая на церемонии вручения верительных грамот послам 20 стран, в том числе стран НАТО - Словакии, Испании и Италии - Путин повторил высказанную им несколько дней назад мысль о необходимости того, чтобы Запад дал России некие "гарантии безопасности". При этом Путин упомянул, что некоторые страны "нагнетают напряжённость" у российских границ.
По словам Путина, России необходимы "именно правовые, юридические гарантии", поскольку, как он выразился, "западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства", в том числе о том, что НАТО не будет расширяться на восток.
Ранее Путин неоднократно касался этой темы, утверждая, что такие устные гарантии представители Запада давали бывшему советскому президенту Михаилу Горбачёву. Представители НАТО отрицают, что о каких-либо подобных гарантиях заходила речь. Согласно существующим договорённостям между Россией и НАТО Москва не имеет права вето на вступление других стран в Североатлантический союз; НАТО, в свою очередь, взял на себя ряд обязательств, в том числе - не размещать ядерное оружие на территории новых стран-членов союза.
Заявления Путина прозвучали на фоне нового обострения ситуации вокруг Украины. Киев и страны Запада утверждают, что Россия сосредоточила войска у границ с Украиной, и выражают опасения, что Москва может начать военную операцию против соседней страны. Ситуацию обсудили на встрече в Риге министры иностранных дел стран НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг по её итогам заявил, что "любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену" для России, в том числе "экономические и политические последствия".
Он также отверг идею "сфер влияния" в Европе, заявив, что у Москвы нет права вето на вступление Украины в Североатлантический союз, а в НАТО поддерживают планы Киева вступить в НАТО, поскольку такова воля украинского народа. При этом он отметил, что пока Украина не достигла необходимых стандартов для вступления в НАТО.
Объединённый Совет абхазских ветеранов выступил против интеграции с РФ
Объединённый Совет абхазских ветеранов выступил c критикой президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Ветераны заявляют, что они против интеграции с Российской Федерацией.
«Граждане Абхазии! Президент нашей страны Аслан Бжания на встрече с научной и творческой интеллигенцией 22 ноября касаясь темы взаимоотношений Абхазии с Российской Федерацией заявил:
«Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублёвая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать ещё больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъёмное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы…»
Считаем, что данное заявление противоречит всей новейшей истории нашей страны. Подобные заявления звучат особенно кощунственно из уст нынешнего президента, который в качестве оппозиционного лидера 24 ноября 2014 года устраивал пикеты на государственной границе по реке Псоу против подписания Договора о Союзничестве и стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», – говорится в обращении.
Ветераны говорят, что подобные заявления «перечеркивают всю борьбу за независимость Абхазии и ставят под сомнение итоги Победы».
«Не для того гибли наши товарищи, чтобы сегодня осуществлялись под руководством тех, кто не воевал, «интеграционные процессы» с каким бы то ни было другим государством.
Российская Федерация является нашим стратегическим партнёром, дружественным государством. У неё есть геополитические интересы, и в этом мы поддерживаем нашего партнёра. Но мы не думаем, что Россия нуждается в нашем суверенитете для защиты своего суверенитета. И ни о какой интеграции (интеграция – процесс объединения частей в целое) речи быть не может», – сказано в заявлении.
«Абхазия – независимое государство. За это сложили головы наши братья и сёстры. Мы помним войну, помним времена экономической блокады, признание Абхазии Россией как государства… О каком «дележе» суверенитета страны может сегодня вообще идти речь?! Президент всерьёз считает, что это возможно?! Тут уже приходится говорить о продаже нашей страны и нас.
Подобная сделка выгодна сегодняшней власти, готовность совершить её лишь демонстрирует насколько руководству страны наплевать на народ и страну. Аслан Бжания не защищал Абхазию на войне, он же её сегодня готов отдать пусть не противнику, но партнёру.
Слишком тяжёлыми была для нас война и послевоенные годы, чтобы так просто гражданин, ставший президентом, мог перечеркнуть наше завоевание свободы и независимости! Мы не позволим каким бы то ни было политикам торговать страной и народом! Подобные заявления достойны только осуждения. А подобные президенты не достойны быть президентами», – сказано в заявлении Объединённого Совета ветеранов.
Югоосетинские власти сообщили о задержании жителя Тбилиси
47-летний житель Тбилиси задержан в Южной Осетии, на стационарном посту ДПС в селе Ванели Джавского района. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики.
По информации пресс-службы югоосетинского ведомства, «мужчина был пешком, не имел при себе документов».
«Он пояснил, что незаконно пересек границу в районе села Эргнети», – говорится в сообщении. В МВД заявляют, что передали гражданина Грузии югоосетинскому Комитету госбезопасности.
Информацию о задержании гражданина Грузии подтвердили в Тбилиси. В СГБ Грузии говорят, что была активирована «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры Грузии.
В ведомстве заявляют, что будут использовать все рычаги для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии.
В югоосетинском парламенте обсудили работу комиссии по делимитации и демаркации
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня после долгих споров решили обсудить работу комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией.
Как пишет агентство «Рес», спикер парламента Алан Тадтаев на сессии предложил депутатам заслушать доклад с участием членов бывшей госкомиссии, что вызвало разногласия между депутатами.
Первый вице-спикер Петр Гассиев перед началом обсуждения покинул зал заседаний.
С докладом выступил глава комиссии по делимитации и демаркации Гарри Мулдаров. Он напомнил, что комиссия была образована указом югоосетинского президента Анатолия Бибилова 29 апреля.
«Комиссией были истребованы протоколы заседаний и материалы работы предыдущих составов комиссии, однако документы не были представлены. Комиссией была образована рабочая группа по изучению картографических характеристик госграницы, которая представила результаты работы в комиссию. Представленная рабочей группой информация свидетельствует о критическом несоответствии линии госграницы (...) Это несоответствие составляет более 200 кв.км в ущерб законных территориальных интересов республики», – сказал Мулдаров.
Он также отметил, что картографические характеристики приложения были сравнены с данными пролегания административной границы Юго-Осетинской Автономной области ГССР, которые зафиксированы в Декрете под номером 2 всегрузинского центрального Исполнительного комитета советов и карте народных комиссаров Социалистической Советской Республики Грузии «Об образовании автономной области Юго-Осетии» от 29 апреля 1922 года.
Мулдаров добавил, что Декрет является базисным нормативным Актом, определяющим югоосетинские границы.
«Руководитель рабочей группы, депутат Роберт Остаев представил на экране проект карты, отметив, что значительная часть территории Южной Осетии осталась за линией границы», – говорится в сообщении агентства «Рес» по итогам сегодняшнего заседания.
Сегодня же члены парламента выступили с инициативой создать комиссию депутатского расследования. Мулдаров отметил, что «пора окончательно разобраться в вопросе границ».
«Мы должны узнать, кто в этом виноват», – подчеркнул он. В новую депутатскую комиссию предложили внести всех депутатов парламента.
В Беларуси задержаны 11 человек за комментарии о погибших российских десантниках
В Беларуси задержали и поместили в ИВС 11 человек за "циничные" комментарии в связи с гибелью российских военнослужащих на учениях в Беларуси. Они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу о разжигании социальной вражды и розни, сообщается в телеграм-канале белорусского МВД.
Всего Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией нашло более 50 человек, которые "разместили кощунственные и оскорбительные высказывания". Некоторые из них "находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания", уточняет ведомство. Также в сообщении утверждается, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграм-каналов. "В большей части – это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые", – заявили в МВД.
- 12 ноября в Беларуси во время высадки на военном полигоне вблизи Гродно погибли двое российских военнослужащих. В Минобороны России рассказали, что из-за внезапного сильного ветра у обоих парашютистов погасли купола. Один из военных попытался спасти обоих и остановить падение, использовав свой запасной парашют. Но ему не хватило высоты, и парашютная система не успела вступить в работу. После падения военных госпитализировали, но спасти их не удалось.
Глава югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев посещает Турцию
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев накануне прибыл в Стамбул. Как сообщили в пресс-службе югоосетинского ведомства, визит проходит по приглашению руководства осетинской общины Турции.
Запланирован ряд встреч, в том числе с руководством и активом осетинской общины в Турции.
«На встрече будут затронуты вопросы культурного и гуманитарного сотрудничества. Визит продлится до 3 декабря», – говорится в сообщении.
Ранее в Турции находилась абхазская делегация. Глава югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев же недавно посетил Италию.
Талибы убили или похитили более 100 экс-сотрудников афганских сил безопасности – HRW
Талибы с момента прихода к власти в Афганистане убили или похитили в четырех провинциях более 100 бывших сотрудников полиции и разведки. Об этом говорится в отчете Human Rights Watch.
Организация утверждает, что собраны данные об убийстве 47 бывших афганских военнослужащих, полицейских и сотрудников сил безопасности талибами в период с 15 августа по конец октября. В HRW заявляют, что отчет основан на 67 интервью, в том числе 40 личных интервью со свидетелями, родственниками и друзьями жертв, а также с участниками "Талибана".
"Амнистия, обещанная лидерами "Талибана", не помешала боевикам казнить или похищать бывших сотрудников афганских сил безопасности. "Талибан" должен предотвратить новые убийства, провести тщательное расследование каждого указанного случая и выплатить компенсацию семьям жертв", – заявила Патриция Гусман, директор азиатского отделения HRW.
Как отмечается в отчете, лидеры "Талибана" призвали сдавшихся сотрудников сил безопасности зарегистрировать свои данные, чтобы гарантировать их безопасность. Однако, по информации правозащитников, талибы использовали эту информацию для задержания и казней без судебного разбирательства.
Кроме того, "Талибан" получил доступ к базе данных бывших правительственных чиновников, которую он использовал для задержания и убийства людей, говорится в документе.
В отчете HRW также описываются ночные рейды, в ходе которых задерживали или похищали бывших правительственных чиновников. Правозащитники сообщают о преследовании членов семей жертв, некоторые из них были отправлены в тюрьму или убиты.
В своем официальном ответе HRW представители "Талибана" заявили, что не вся информация в отчете точна.
"Некоторые случаи преследования или задержания некоторых людей, о которых вы упомянули в своем отчете, не раскрывают преступления, которые были совершены этими людьми. Наша разведывательная информация показывает, что они пытаются создать проблемы и заговоры против новой администрации", – говорится в ответе.
HRW пишет, что талибы также сообщили об увольнении лиц, причастных к нарушениям прав человека, но убедительных доказательств в поддержку своих утверждений не предоставили, отмечают правозащитники.
В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул.
Афганистан был объявлен "Исламским Эмиратом", светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем. В начале сентября они озвучили состав нового правительства.
Страны Запада не признают "Талибан" законным правительством Афганистана. Президент США Джо Байден заявил, что талибам предстоит пройти долгий путь, если они хотят международного признания, передает афганская служба Радио Свобода.
С 1996 по 2001 год талибы уже были фактическими руководителями страны и объявляли ее исламским эмиратом. Тогда их правительство формально признавало только три государства – Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Отец оппозиционного чеченского блогера записал видеообращение к сыну
Отец живущего в Турции оппозиционного блогера Хасана Халитова Гани Халитов записал видеообращение к сыну. Оно было опубликовано в инстаграме депутата чеченского парламента Магомеда Ханбиева. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Отец Халитова потребовал от своего сына прекратить "говорить ерунду" и заявил, что тот стал для него врагом. "Ты выступил против меня и не делаешь того, что я говорю. И не только я, но и другие, кто просит тебя", – говорит на видео родитель блогера.
По словам Гани Халитова, слова его сына о задержании родителей и родственников правоохранительными органами Чечни – "неправда". Он предполагает, что Хасана Халитова могут заставлять так говорить. В своем обращении отец блогера заявляет, что готов заставить сына замолчать, убив его, раз он не может остановиться сам.
Несколько дней назад Хасан Халитов записал аудиообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. В нём он называет его "гнидой", "главным шайтаном Кавказа" и "ублюдком", а также предлагает ему уехать в Кремль, "подметать и жить на кухне у Путина".
- Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация 9 октября задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. Среди них – четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие. В числе потенциальных жертв был и Хасан Халитов.
- В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.
Илон Маск предупредил об угрозе банкротства SpaceX
Частной космической компании SpaceX грозит реальный риск банкротства из-за производственного кризиса с новой ракетой "Старшип". Об этом в письме сотрудникам в выходной день после Дня благодарения (26 ноября) написал её основатель и генеральный директор Илон Маск. С текстом ознакомились канал CNBC и издание The Verge.
В письме Маск выразил своё недовольство проблемами с созданием нового ракетного двигателя Raptor для сверхтяжёлой ракеты-носителя "Старшип". "Производственный кризис с двигателем сейчас выглядит гораздо хуже, чем несколько недель назад", – написал он. По словам Маска, чтобы избежать банкротства, в 2022 году SpaceX нужно достигнуть запуска одного "Старшипа" раз в две недели. Сейчас ракета не совершила ни одного орбитального полёта.
"Старшип" и одноимённый космический корабль анонсировались Маском как инструменты для колонизации Марса и полётов на Луну. Однако ракете-носителю отведена важная роль в создании системы спутникового доступа в интернет Starlink.
Сейчас SpaceX запустила больше 1800 спутников "Старлинк" на орбиту. Однако, по словам Маска, первая версия спутника оказалась слабо подходящей для коммерческого использования. Большинство из них не имеют лазерной системы для коммуникации друг с другом, напоминает Verge. Вторая версия спутников занимает больше места в ракете и весит больше, поэтому её нельзя эффективно запускать с ракеты-носителя "Фалькон 9", написал он.
Маск не стал комментировать журналистам письмо сотрудникам. В твиттере, комментируя новость о своём обращении, он написал, что банкротство SpaceX маловероятно, но не невозможно, в случае глобальной рецессии. SpaceX – партнёр американского космического агентства НАСА для доставки астронавтов на МКС и возвращения человека на Луну. Агентство письмо миллиардера не комментировало.
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