Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пострадавшую от затопления Херсонскую область. Об этом сообщается в его социальных сетях.

Зеленский отчитался о проведении координационного совещания по ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, где поднимались вопросы эвакуации населения, ликвидации чрезвычайной ситуации, организации жизнеобеспечения затопленных территорий, а также перспективы восстановления экосистемы региона и военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.

«Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины», – говорится в сообщении.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на шестое июня. Она расположена выше Херсона по течению Днепра в поселке Новая Каховка. Назначенный Россией глава «городской администрации» оккупированной Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что погибли пять человек, 41 человек пострадал.

В Херсонской области на территории, подконтрольной Украине, людей вывозили с территорий, которые прилегают к Днепру – для этого пустили эвакуационные поезда. Однако глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что украинские власти эвакуируют людей только с правого берега Днепра: левый берег оккупирован российскими войсками.

Мэр города Олешки Евгений Рыщук в комментарии «Суспiльне» сказал, что оккупационные власти к вечеру седьмого июня начали эвакуировать людей с крыш. По его словам, люди собираются в больнице, рядом находится дом культуры и бомбоубежище, но туда никого не запускают.

Украина, ЕС и Великобритания возложили ответственность за произошедшее на Россию, Киев считает, что речь идет о «подрыве конструкций изнутри» в надежде остановить контрнаступление ВСУ. Российская сторона отвергает обвинения и называет прорыв Каховской ГЭС «преднамеренной диверсией Украины».