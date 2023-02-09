Более 20 российских генералов погибли в ходе боевых действий в Украине с февраля прошлого года. Об этом сообщает газета «Никкэй» со ссылкой на данные японской разведки, полученные в кооперации с разведывательными службами США и Европы.

Массовая гибель высокопоставленных офицеров является необычной для Запада и может указывать на слабость российской армии, говорится в публикации. Список потерь в материале не приводится, имена погибших не называются.

В открытых источниках появлялась информация о гибели четырёх российских генералов, — следует из мониторинга издания «Медиазона». Один из них, 63-летний генерал-майор Конамат Боташев, на момент гибели официально находился в отставке и, по всей видимости, служил в авиации «ЧВК Вагнера».

Ранее военные эксперты отмечали, что относительно высокая доля гибели старших офицеров в российской армии связана с тем, что им приходится вручную управлять боевыми действиями на поле боя. Это, с одной стороны, может объясняться низкой организацией командования, с другой — устройством российской армии с относительно высоким числом старших офицеров.

«Никкэй» отмечает, гибель генералов может объясняться также превосходством Украины в радиотехнической разведке и созданной сетью информаторов на контролируемых российской армией территориях Украины.

Представитель японской разведки сообщил газете, что несостоятельность российской армии, демонстрируемая гибелью генералов, может беспокоить Китай, и Пекин мог начать оказывать скрытую военную помощь Москве. О чём именно идёт речь — в материале не уточняется.