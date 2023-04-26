Японский «Белый кролик», вероятно, разбился о поверхность Луны

Японская частная космическая компания в среду потеряла связь со своим зондом непосредственно перед его запланированной посадкой на поверхность Луны. В заявлении руководителей японского лунного проекта говорится, что, по всей вероятности, аппарат потерян.

Связь с зондом прервалась на завершающем этапе посадки на лунную поверхность, примерно на высоте 10 метров. В это время скорость посадочного модуля составляла 25 километров в час, сообщает агентство The Associated Press (AP). Сотрудники центра управления полётом в Токио, застывшие перед экранами мониторов, напряженно ожидали хоть какого-то сигнала с Луны, но длительная тишина, скорее всего, означала неудачу. «Мы должны признать, что не смогли завершить посадку на лунную поверхность», заявил Такеши Хакамада, основатель и директор компании «ispace».

Через час руководитель полёта сказал корреспонденту AP, что не может подтвердить гибель спускаемого аппарата и предположил, что инженерный отдел в ближайшие часы выяснит причины неполадок.

В случае успешного прибытия на Луну японская компания стала бы первым частным космическим предприятием, которому удалось посадить аппарат на поверхность естественного спутника Земли. Хакамада пообещал повторить попытку. Он сообщил, что следующий полёт к Луне уже готовится и должен состояться в следующем году, независимо от нынешнего результата.

До настоящего времени только трём государствам удалось успешно долететь до Луны и посадить на ее поверхность свои аппараты – России, США и Китаю. Израильский аппарат, созданный некоммерческой компанией попытался прилуниться в 2019 году, но разбился.

На борту японского аппарата, диаметром около 2,5 метра, находился небольшой лунный ровер, изготовленный Объединёнными Арабскими Эмиратами и крохотный японский робот, предназначенный для передвижения по лунной пыльной поверхности.

Название японского зонда Hakuto в переводе означает «Белый кролик». Аппарат должен был прилуниться в кратере Атлас, в северо-восточной части видимой стороны Луны. Диаметр кратера 87 километров, глубина два километра.