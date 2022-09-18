Yle: Россия перебросила в Украину системы ПВО из-под Петербурга

Россия перебрасывает в Украину системы ПВО и зенитные ракеты из окрестностей Санкт-Петербурга. Это утверждает в воскресенье финское издание Yle. Оно публикует спутниковые снимки, свидетельствующие о переброске большого числа систем ПВО из района Санкт-Петербурга в южном направлении.

От Петербурга до границы с Украиной более 1000 километров.

Как пишет Yle, Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 баз ПВО. Издание оценивает этот район ПВО как один из мощнейших в России. Сейчас несколько из них стоят практически пустыми - на фоне намерения Финляндии вступить в союз НАТО, который в России рассматривают как враждебный.

Как утверждает издание, еще летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке, к северо-западу от Санкт-Петербурга, исчезли как пусковые установки, так и ракеты. По данным спутниковых снимков, в целом оборудование исчезло в последнее время с 4-х баз. Военный эксперт Марко Эклунд считает, что речь не идет о существенном ослаблении ПВО Санкт-Петербурга, поскольку вывезены были главным образом более старые комплексы С-300, а современные комплексы С-400 остались на своих местах.

Ранее, по словам Эклунда, фиксировалась переброска комплексов С-300 в Украину из других районов России, в частности с базы в Воронеже.

Украинские военные утверждали, что Россия использует в войне ракеты С-300 не только как средства ПВО, но и как ракеты «земля-земля», для ударов по наземным целям.