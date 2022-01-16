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YouTube-канал ингушской общественной организации заблокирован после обращения к Кадырову
В ингушской общественной организации «Мекх-Кхел» заявили о взломе YouTube-канала после публикации видеообращения к главе Чечни Рамзану Кадырову.
Накануне сопредседатель «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование Кадырова сформулировать обвинения в его адрес и озвучить их в трехдневный срок. Видеозапись этого обращения недоступна, как и другие видеоролики на канале, сообщает Кавказ.Реалии.
«Мне начали звонить, мол не можем посмотреть видео на канале. Оказалось, канал взломан и видео удалены. Опускаться до вашего уровня я не хочу, но кто это сделал - не мужчины», - заявил Султыгов изданию «Фортанга».
По словам активиста, последний вход в учетную запись был совершен 16 января в 15:29 мск из Грозного. Издание опубликовало предоставленный Султыговым скриншот действий в аккаунте. Сопредседатель «Мекх-Кхел» заявил о намерении восстановить канал. По данным на 20:00 мск страница все еще не была доступна на видеохостинге.
Накануне Кадыров заявил, что в Ингушетии не предъявили ему обвинений в ответ на трехдневный ультиматум и обратился к чеченцам с просьбой удалить ранее оставленные в социальных сетях высказывания о жителях соседней республики.
Вечером 15 января министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров поручил «удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа».
- 12 января Рамзан Кадыров выступил с жестким заявлением в адрес жителей Ингушетии. Причиной этому стал визит ингушской делегации в Чечню и последовавшие за ним извинения участников этой поездки перед земляками. В результате Кадыров пригрозил отнять земли у соседней республики и выступил с ультиматумом в адрес ее старейшин. Региональный руководитель потребовал в трехдневный срок сформулировать имеющиеся к нему претензии и добавил, что «пойдет на все», если обвинения будут оскорбительными.
- Общественная организация «Национальный совет Ингушетии» предложила представителям ингушского и чеченского народов встретиться на нейтральной территории, чтобы разобраться с вопросом о границе между республиками. Об этом в видеообращении заявил один из членов организации Муса Албогачиев.
- Новая волна угроз и оскорблений в отношении общественных деятелей из Ингушетии стала продолжением спора из-за установленной административной границе. Соглашение Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну митингов в Магасе: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
Другие новости дня
Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе стал обладателем Кубка мира
Тбилисский Дворец спорта принимает Чемпионат мира по фехтованию 2022.
Сандро Базадзе отлично выступил и дошел до финала, где встретился с россиянином Ибрагимовым, и победил его с убедительным счетом 15:8, став победителем престижного турнира, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Это исторический результат, ведь Сандро Базадзе – первый грузинский фехтовальщик, выигравший Кубок мира.
Байден назвал терактом захват заложников в синагоге в Техасе
Президент США Джо Байден назвал «актом террора» захват заложников в субботу в синагоге в городе Колливилл, штат Техас. В результате штурма сотрудниками ФБР синагоги, в которой были взяты в заложники трое прихожан и раввин, погиб захвативший синагогу вооруженный человек. В воскресенье стало известно, что это британский гражданин по имени Малик Фейсал Акрам.
Следствие пока не знает точных мотивов захватчика. Как президент Байден, так и вице-президент Камала Харрис, однако, выступили с заявлениями, в которых осудили антисемитизм и пообещали бороться с преступлениями на почве ненависти.
Заложников в синагоге удерживали около десяти часов. Один из них спустя шесть часов после переговоров захватчика с полицией был отпущен. Известно, что захвативший заложников человек утверждал, что является братом пакистанца Аафии Сиддики, которая отбывает в США длительное тюремное заключение по обвинению в покушении на убийство военнослужащих и агентов ФБР. Адвокат Сиддики, однако, утверждает, что Акрам не является ее братом.
По словам Байдена, захвативший заложников требовал освободить из тюрьмы некоего человека, осужденного ранее за терроризм - по всей видимости, речь идет именно о Сиддики.
- В октябре 2018 года в результате вооруженного нападения антисемита Роберта Бауэрса на синагогу в Питтсбурге, штат Пенсильвания, были убиты 11 человек.
Порошенко возвращается 17 января. Он уверен, что не будет арестован
Бывший президент Украины Петр Порошенко, против которого перед Новым годом было возбуждено уголовное дело, подтвердил, что утром 17 января прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в киевский аэропорт Жуляны.
По словам Порошенко, он не исключает, что власти Украины, зная, что его будут встречать в Жулянах его сторонники, распорядятся посадить самолет в другом аэропорту. Об этом он заявил на брифинге в Варшаве. По словам Порошенко, украинские власти якобы «внимательно изучают опыт» задержания в Минске белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича - в мае 2021 года он был задержан после вынужденной посадки самолета, который направлялся вовсе не в Беларусь.
Порошенко упомянул также и о российском оппозиционере Алексее Навальном, который ровно год назад, 17 января 2021 года, вернулся в Россию из Германии и был задержан в московском аэропорту Шереметево. При этом по расписанию его самолет должен был совершить посадку во Внуково.
На 17 января в Печерском районном суде Киева назначены слушания об избрании для Порошенко меры пресечения. Прокуратура требует отправить его под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (это более 3 млрд рублей). Не исключено и назначение домашнего ареста. Порошенко заявил о своей уверенности, что он не будет арестован.
Как пишет издание Зеркало недели со ссылкой на источники, Порошенко вряд ли будут задерживать в аэропорту, поскольку ожидается, что он добровольно явится в суд.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и рядом других лиц, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу же заявил, что речь идет о деловой поездке, и он скоро вернется. Порошенко, возглавляющий сейчас оппозиционную партию «Европейская солидарность», считает дело политическим и обвиняет власти в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая при этом должного внимания на российскую угрозу.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
В Минздраве прокомментировали самоубийство беженца в Тбилиси
Вынужденные переселенцы, проживающие в бывшем санатории «Картли» на окраине Тбилиси, в 2022 году безоговорочно получат новое жилье. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минздравом Грузии после того, как один из жильцов аварийного здания покончил жизнь самоубийством на протестной акции, пишет агентство «Новости-Грузия».
Днем 16 января беженец из Абхазии, 52-летний Зураб Чичошвили выпрыгнул из окна многоэтажного здания и скончался на месте от полученных травм. Члены его семьи и соседи заявляют, что он сделал это, чтобы привлечь внимание к проблемам 120 семей, которые живут в аварийном корпусе.
«Согласно решению Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, вынужденные переселенцы, проживающие в бывшей гостинице «Картли», в 2022 году безоговорочно получат новое жилье», - сказано в заявлении.
В ведомстве добавили, что забота о вынужденных переселенцах и улучшение их социальных условий является их главным приоритетом. Министерство напоминает, что беженцы, которые до сих пор не обеспечены жильем, могут самостоятельно подыскать жилплощадь в Тбилиси, затем ее для них приобретет государство, или же дождаться своей очереди и получить квартиру в новостройках, которые приобрело ведомство.
Минздрав выразил соболезнования родственникам и близким умершего мужчины. МВД расследует произошедшее по статье «доведение до самоубийства». Причина смерти Зураба Чичошвили будет установлена после проведения экспертизы.
Советский санаторий «Картли», расположенный возле Тбилисского моря, был заселен беженцами около 30 лет назад. В течение последнего месяца вынужденные переселенцы продолжали протестные акции, требуя предоставить им альтернативную жилплощадь. Демонстранты заявляют, что здание аварийное, что подтверждают заключения экспертиз, и находиться в нем опасно.
На днях с протестующими встретился заместитель министра здравоохранения Илия Гудушаури. Беженцам пообещали обеспечить их жильем до конца 2022 года, а пока временно перейти в съемные квартиры. На это предложение демонстранты не согласились. Они говорят, что не верят обещаниям властей.
Песков: Российские войска останутся у границ Украины
Российские войска, размещенные по периметру границ с Украиной, концентрация которых вызвала на Западе опасения скорого начала полномасштабного вторжения в эту страну, не будут отведены от границы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью, которое вышло в эфире программы Фарида Закарии на американском телеканале CNN.
Как заявил Песков, войска находятся на территории Российской Федерации и останутся на своих местах из-за «напряженной ситуации», которая возникла на границе и «недружественной атмосферы», создаваемой действиями НАТО.
При этом Песков заявил, что на территории Украины, в частности в Донбассе, российских войск нет (аннексированный Крым по российским законам считается территорией России). Он также сказал, что Россия не готовит военного вторжения - «было бы безумием делать это» - но готова принять некие «контрмеры» в случае расширения НАТО.
По сообщению агентства Bloomberg, Песков также заявил: «Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины». При этом, по утверждению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, в интервью этой радиостанции Песков выразился иначе: «Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы, со своей стороны, исключаем для себя размещение наступательного вооружения там».
Ранее США объявили, что располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Украина, в свою очередь, обвинила Россию в причастности к масштабным кибератакам. Песков отверг оба обвинения, заявив, что это дезинформация.
Пресс-секретарь Кремля также коснулся темы возможных санкций США против президента Путина. По словам Пескова, такие меры могут привести к полному разрыву отношений. Он также заявил, что Россия «самодостаточна» и не чувствует себя уязвимой из-за санкций. Среди предлагаемых в случае обострения ситуации на Украине мер - например, запрет на поставки в Россию электроники, включая смартфоны и бытовую технику.
Песков также коснулся темы переговоров о так называемых гарантиях безопасности, которые прошли между Россией и странами НАТО на этой неделе. «Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», - сказал он.
В Чехии и Болгарии прошли акции в поддержку политзаключенных в РФ
Представители российской диаспоры в разных странах в преддверии годовщины ареста в России оппозиционера Алексея Навального проводят акции солидарности с российскими политзаключёнными.
В воскресенье такие акции прошли в Варне (Болгария) и в столице Чехии Праге.
Как сообщает SOTA, в Варне пикет с участием нескольких десятков человек прошел у российского консульства. Одним из его участников стал эмигрировавший из России политик Геннадий Гудков.
В Праге десятки людей прошли шествием по историческому Карлову мосту. В акции, в частности, приняли участие журналисты-политэмигранты Григорий Пасько, Ольга Романова и Денис Билунов. Участники шествия поддержали также белорусских политзаключенных. «Наши сердца с теми, кто встречает начало 2022 года в тюрьмах, в заключении, со всеми теми, кого преследуют власти за выражение политических взглядов» - сказал участник шествия, политолог Александр Морозов:
Алексей Навальный был задержан на погранконтроле в аэропорту Шереметьево 17 января после того, как прилетел в Россию из Германии, где лечился после отравления веществом из группы «новичок». Уже год Навальный лишен свободы - он отправлен в колонию по старому уголовному делу, которое он и его соратники считают сфабрикованным по политическим мотивам.
Суд в Австралии вынес решение об экстрадиции Новака Джоковича
Федеральный суд Австралии согласился с решением министра по делам иммиграции и отклонил апелляцию Новака Джоковича. Как отмечает Би-би-си, конфликт сербского теннисиста с властями Австралии вызван отсутствием у него прививки от COVID-19. По австралийским законам, невакцинированные иностранцы не могут въехать в страну.
5-го января Джокович был задержан на пограничном контроле и отправлен в центр временного содержания лиц, подлежащих депортации. Затем суд отменил это решение иммиграционной службы. Но австралийский министр по делам иммиграции Алекс Хоук своей властью аннулировал визу теннисиста.
Министр Хоук объяснил, что если бы правительство сделало исключение для известного спортсмена, это воодушевило бы противников вакцинации. Именно это обоснование и пытались на днях оспорить адвокаты Джоковича, но потерпели неудачу.
В Тбилиси мужчина покончил с собой, чтобы привлечь внимание к жилищным проблемам ВПЛ
Житель Тбилиси совершил самоубийство, чтобы привлечь внимание властей к жилищным проблемам вынужденно-перемещенных с оккупированных территорий лиц. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член партии «Стратегия Агмашенебели» Теона Чалидзе.
Трагедия произошла в Згвис Убани (район Тбилисского моря – прим.ред.). Мужчина выпрыгнул из здания бывшего санатория «Картли, сообщает SOVA.
«Это ужас и даже хуже. Я потрясена. В Згвис Убани вынужденно перемещенный покончил жизнь самоубийством. К такой форме протеста мужчина прибег для того, чтобы привлечь внимание. Уже несколько недель ВПЛ из Абхазии требуют переселить их из аварийных зданий в новые дома», - написала Чалидзе.
По словам соседей, они стояли во дворе и разрабатывали план действий, когда мужчина выпрыгнул из окна.
«Фактически он принес себя в жертву социальной политике, которая не предназначена и не направлена на благополучие людей За эту трагедию несет ответственность каждый человек, принимающий решения и не предпринявший действенных шагов для решения этой проблемы. Надеюсь, вам стыдно за то, что произошло. Мы давно говорим, что живем в невыносимых условиях. Здесь опасные для жизни условия, о чем свидетельствуют многочисленные экспертные заключения», - рассказала одна из квартиранток бывшего санатория.
В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители и судмедэксперты. Между ними и горожанами периодически происходят словесные перепалки.
Разрешено движение всех видов транспорта в сторону Верхнего Ларса
Движение в районе Гудаури-Коби на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией в Казбегском районе, свободно для всех видов транспорта. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ранее из-за обильного снегопада и гололеда этот участок был закрыт для большегрузов.
«В результате интенсивных работ по очистке движение транспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно», - сообщает департамент.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме без остановок, только через лавинозащитные тоннели. Прицепы, полуприцепы и автобусы вместимостью более 30 мест двигаются по тоннелям осуществляться в одностороннем порядке.
Ситуацию на дорогах контролирует патрульная полиция.
Украинские СМИ с 16 января обязаны выходить на украинском языке
В Украине с сегодняшнего дня, 16 января, вступает в силу требование Закона о языке к издателям государственных и региональных печатных СМИ об обязательном применении украинского языка. Выпускать свою продукцию на других языках, например, русском, не запрещается, однако тем издателям, которые захотят воспользоваться этим правом, будет необходимо издавать такой же тираж и на украинском.
Аналогичное требование к местным СМИ вступит в силу позднее, 16 июля 2024 года. Оно не будет распространяться на печатные СМИ, которые издаются на языках коренных народов Украины, а также на английском и других официальных языках ЕС.
Кроме того, с 16 июля 2022 года обязательным станет использование украинского языка в интерфейсах компьютерных программ, а также на официальных сайтах и страницах в соцсетях.
Как пишет агентство dpa, последняя русскоязычная газета в Украине - «Вести» - перешла на украинский 10 января.
Грузинскому техническому университету исполнилось 100 лет
Одному из ведущих вузов страны, Грузинскому техническому университету исполнилось 100 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия». По случаю даты сегодня в ГТУ состоялось праздничное мероприятие с участием членов правительства Грузии, представителей дипломатического корпуса и научного сообщества. В сквере у административного корпуса вуза заложили капсулу с посланием к потомкам.
В рамках мероприятия на базе ГТУ был открыт офис Horizon Europe, который поможет профессорско-преподавательскому составу вуза участвовать в европейской программе с бюджетом 95 миллиардов евро.
Обращаясь к участникам встречи, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что в 2022 году начнется ремонт VI корпуса ГТУ. «Безусловно, за всеми достижениями и успехами стоит ваш кропотливый труд - ученых, преподавателей, специалистов и студентов, и вы являетесь главным гарантом будущих успехов. Напоследок хочу сообщить вам, что в связи со 100-летием по решению правительства Грузии в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Грузинского технического университета», - сказал Гарибашвили.
Сегодня же Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй наградил ГТУ золотым Орденом святого Георгия. Высшей награды Грузинской православной церкви вуз удостоен «за выдающийся вклад в развитие образования и науки».
Грузинский технический университет, ранее носивший название Политехнический институт Грузии, является одним из ведущих и самых крупных вузов страны. В нем 12 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. Ректором университета с 2020 года является Давид Гургенидзе.
ГТУ был основан в 1922 году. Первую лекцию там прочитал известный математик и профессор Андрия Размадзе. Современное название и статус вуз получил в 1990 году.
В Тихом океане после извержения вулкана о жертвах не сообщается
В воскресенье, через сутки после извержения гигантского подводного вулкана в Тихом океане, власти многих стран региона отменили предупреждения о опасности цунами.
Предупреждения действовали в Австралии, США, Японии и небольших островных государствах.
Хотя информации о жертвах и значительных разрушениях не поступало, извержение оказалось настолько мощным, что сотрясения земной коры ощущались за тысячи километров от вулкана. Вызванные им скачки атмосферного давления были зарегистрированы на противоположной стороне планеты.
Высота волн более одного метра отмечалась на побережье островного государства Тонга. По словам островных жителей и туристов земля у них под ногами тряслась на протяжении нескольких минут, вокруг были слышны раскаты грома.
На острове Вануату волны достигали около двух с половиной метров.
В высокогорной Аджарии снежный покров достиг одного метра
Снежный покров в высокогорной Аджарии достиг одного метра. На дорогах перебои, но движение не остановлено. Движение на перевале Годердзи возможно только на внедорожниках высокой проходимости.
По сообщению Дорожного управления Аджарии, уже вторые сутки проводится интенсивная расчистка дорог.
«В настоящее время ведутся работы по расчистке дорог, связывающих села с административными центрами. Второй день идет интенсивный снегопад, из-за плохой видимости работы по расчистке во многих местах затруднены, но очистка дорог не прекращается», - сообщили в Дорожном управлении Аджарии.
Снег также повредил линии электропередач в высокогорных деревнях, в результате чего несколько сел остались без электричества. Как сообщает «Энерго-Про-Грузия», в настоящее время ведутся ремонтные работы, и в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.
Песков не стал отвергать вероятность вторжения войск РФ в Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвергать вероятность возможного размещения на территории Украины российских наступательных вооружений. Агентство Bloomberg приводит фрагмент интервью Пескова американскому телеканалу CNN, оно должно выйти в эфир в воскресенье в еженедельной программе «Fareed Zakaria GPS».
Официальный представитель Кремля произнес следующую фразу: «Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины». Одновременно он сказал, что речь не идет о военных действиях в отношении Украины.
Ранее США объявили, что располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Глава Чечни заявил, что жители Ингушетии не предъявили ему обвинений в ответ на ультиматум
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Ингушетии не предъявили ему обвинений в ответ на трехдневный ультиматум и обратился к чеченцам с просьбой удалить ранее оставленные в социальных сетях враждебные высказывания о жителях соседней республики.
«Рамзан не является врагом Ингушетии и ингушского народа. Мы братья и остаемся братьями… Так что, господа правозащитники так называемые, продажные шакалы, у вас не получится расчленить наши народы», – заявил Кадыров.
При этом и глава Чечни, и его ближайшее окружение ранее неоднократно резко высказывались в адрес соседей. Обращения записали командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Аслан Ирисханов, министр МВД Чечни Руслан Алханов и другие.
Кадыров поручил «удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа» - приводят цитату министра по нацполитике Чечни Ахмеда Дудаева из прямого эфира в инстаграме РИА Новости. Об этом чиновник заявил вечером 15 января.
«Таких сообщений не должно было быть ни со стороны Ингушетии, ни со стороны Чечни. Оскорбляющие друг друга непристойные, оскорбительные высказывания, тем более исходящие от должностных лиц, это ненормально», – рассказал Кавказ.Реалии глава ингушского отделения партии «Гражданская инициатива» Магомед Хазбиев.
Собеседник согласен: остановить поток негативных комментариев крайне сложно, так как в республиках проживают сотни тысяч людей. Запретить им писать комментарии никто не сможет. Но власть имеет рычаги для того, чтобы остановить поток оскорбительных комментариев со стороны своих представителей – чиновников и депутатов различного уровня. При этом он не видел, чтобы в Ингушетии кто-то оскорбительно высказывался в адрес Чеченской Республики на уровне глав, депутатов не только парламента, но и муниципальных советов.
- 12 января Рамзан Кадыров выступил с жестким заявлением в адрес жителей Ингушетии. Причиной этому стал визит ингушской делегации в Чечню и последовавшие за ним извинения участников этой поездки перед земляками. В результате Кадыров пригрозил отнять земли у соседней республики и выступил с ультиматумом в адрес ее старейшин. Региональный руководитель потребовал в трехдневный срок сформулировать имеющиеся к нему претензии и добавил, что «пойдет на все», если обвинения будут оскорбительными.
- На третий день ультиматума сопредседатель ингушской общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии Кадырову.
- Общественная организация «Национальный совет Ингушетии» предложила представителям ингушского и чеченского народов встретиться на нейтральной территории, чтобы разобраться с вопросом о границе между республиками. Об этом в видеообращении заявил один из членов организации Муса Албогачиев.
- Новая волна угроз и оскорблений в отношении общественных деятелей из Ингушетии стала продолжением спора из-за установленной административной границе. Соглашение Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну митингов в Магасе: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека. В санкционные списки также внесены чиновники и силовики из ближайшего окружения Кадырова.
Новак Джокович не сможет играть на Открытом чемпионате Австралии
Федеральный суд Австралии согласился с решением министра по делам иммиграции и отклонил апелляцию Новака Джоковича. Как отмечает Би-би-суть конфликта Джоковича с властями Австралии заключается в том, что он не привит от ковида, а власти Австрали запретили въезд непривитым иностранцам.
Вначале Джоковича остановили на пограничном контроле и отправили в центр временного содержания подлежащих депортации, затем суд отменил это решение иммиграционной службы, после чего австралийский министр по делам иммиграции Алекс Хоук своей властью аннулировал визу теннисиста.
Министр Хоук объяснил, что если бы правительство сделало исключение для известного спортсмена, это воодушевило бы противников вакцинации. Именно это обоснование оспаривали в суде адвокаты Джоковича.
Минобразования: школы Грузии полностью готовы к началу учебного процесса
По информации Министерства образования, все государственные и частные школы Грузии находятся в полной готовности к возобновлению учебного процесса 17 января, пишет SOVA.
Как сообщают в ведомстве, за родителями по-прежнему остается право выбрать форму дистанционного обучения, а педагоги из групп риска при желании смогут проводить уроки онлайн.
«Все рекомендации, разработанные Минздравом, будут строго соблюдаться в школах для безопасности учащихся, учителей и администрации школ и во избежание любого другого риска. В случае выявления коронавируса будут продолжаться точечные ограничения.
Учащиеся I-XII классов будут обязаны носить маску, при этом государство по-прежнему будет обеспечивать обязательное тестирование учителей. На данном этапе вакцинировано 73% учителей и сотрудников школьной администрации», - говорится в сообщении.
Шторм повторно повредил батумскую набережную
Мощный шторм повредил набережную в грузинском черноморском городе Батуми. Об этом сообщает издание «Батумелеби».
Самый серьезный ущерб – на территории Нового бульвара. Волны вынесли на набережную песок и гальку, размыта береговая линия. Повреждены скамейки, декоративные плиты и зеленые насаждения.
Сила шторма составила 5 баллов, сопровождаясь при этом сильным ветром и дождем. По словам очевидцев, высота волн превышала 3 метра.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Батуми на протяжении всего дня 16 января. В настоящее время в портовом городе идет снег.
Коронавирус в Грузии: 5 504 новых случаев заражения, 24 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 5 504 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 51,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,62%, за две недели – 9,43%, за семь дней – 9,6%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 995 687.
Более 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 3 222. В Аджарии выявили 768 случаев заражения, в Имерети – 483, в Шида Картли – 203, в Самегрело и Земо Сванети – 184, в Квемо Картли – 189, в Кахетии – 159, в Гурии – 109, в Мцхета-Мтианети – 101, в Самцхе-Джавахети – 72, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.
От ковида умерли еще 24 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 449.
Выздоровели 1 065 человек, их общее число выросло до 925 137.
На данный момент в Грузии 52 771 активный случай коронавируса. Из них 4 393 (более 8% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 967 пациентов тяжелое, 293 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 051 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 46 327 лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 54 гражданина, в самоизоляции – около 25,3 тысячи человек.
Спасатели в Батуми помогли российскому судну избежать крушения
Российскому грузовому судну, потерявшему управление, удалось отойти от берегов Батуми на безопасное расстояние при помощи грузинских моряков и спасателей. Об этом говорится в заявлении Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии.
14 января нефтерудовоз «СГВ-Флот», плавающий под флагом России, зашел в порт Батуми. Из-за сильного шторма корабль утратил способность маневрировать, и волны стали уносить его к берегу Махинджаури. Тем не менее, к вечеру 15 января экипажу судна удалось самостоятельно остановить движение.
«После 03:00 в тесном взаимодействии с соответствующими службами Агентства морского транспорта судно постепенно смогло выйти в море, и теперь корабль уже безопасно стоит на якорной точке», - говорится в заявлении ведомства.
В течение всей ночи в Махинджаури находились сотрудники агентства, Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, патрульной полиции и спасательная команда.
Как отмечается, экипаж российского нефтерудовоза состоит из 13 человек. Все они – граждане РФ, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ограничения на дорогах Грузии: последняя информация
Из-за непогоды ограничения действуют на дорогах в западной и центральной части Грузии. Об этом говорится в информации на сайте Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития.
Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 39-259 километре (Ксани-Самтредиа) автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение транспорта с прицепом, полуприцепом.
На 39-193 километре той же магистрали (участок Ксани-Зестафони) движение остальных видов транспорта разрешено при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя или более ведущими мостами движение свободно.
Из-за интенсивного снегопада на 1-50 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенера запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест. Для остального транспорта движение свободно при наличии противоскользящих цепей. Движение также свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.
Из-за снегопада и плохой видимости движение ограничено на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест на 1-96 километре дороги (участок Хашури-Вале). Для остального транспорта движение свободно.
Из-за ремонтных работ с 17 января в Тбилиси перекроют несколько улиц
В одном из центральных районов Тбилиси – Чугурети, на два месяца перекроют улицу Иване Джавахишвили, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Причина ограничений – ремонт дренажного коллектора. Они начнут действовать с 11:00 17 января.
Частные авто и общественный транспорт будут ездить по прилегающим улицам. В частности, машины, которые едут в сторону улицы Горького, смогут передвигаться по Гогиберидзе, Цинамдзгвришлили и Толстого. С Хетагурова в направлении Джавахишвили можно следовать по улицам Горького, Натишвили и Курдиани.
Небольшие изменения внесены в автобусные маршруты №59, №122, №91, №95, а также в маршруты микроавтобусов №62, №117.
Чугурети – не единственный район Тбилиси, где с понедельника будут действовать ограничения на передвижение. По причине ремонтных работ в течение месяца с 23:00 по 08:00 будет закрываться перекресток Цхнетской трассы и улицы Учанеишвили.
Кроме того, с ограничениями связан ремонт проспекта Кетеван Цамебули, который соединяет с центром города спальные районы Самгори, Варкетили и Исани. Работы начнутся 17 января и будут продолжаться восемь месяцев. На первом этапе реконструкцию должны провести на отрезке проспекта от метро «Авлабари» до улицы Телави, на втором этапе – от улицы Телави до улицы Леха Качинского.
В Европе прошли акции против ограничений из-за COVID-19
В нескольких городах Европы в субботу прошли протесты против мер, которые власти принимают для борьбы с пандемией коронавируса.
В Риме на улицы вышли противники обязательной вакцинации. Ее ввели для всех людей старше 50 лет. Таким образом правительство Италии пытается ослабить нагрузку на больницы на фоне стремительного роста числа заболевших из-за распространения нового штамма «омикрон».
В Париже протестовали против так называемых COVID-паспортов. Их введение одобрил французских парламент. Законопроект почти полностью запрещает невакцинированным людям участвовать в общественной жизни. Оппоненты считают, что закон нарушит права граждан.
В Европе, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие полтора месяца коронавирусом из-за распространения «омикрона» могут заболеть более половины жителей. Сейчас новый штамм доминирует в Западной Европе и стремительно распространяется на Балканах.
По официальным данным, в Европе за первые две недели 2022 года выявлено более 16 миллионов случаев COVID-19. Умерли более 40 тысяч пациентов.
По делу хакерской группировки REvil арестованы восемь человек
В России по делу хакерской группировки REvil арестованы восемь человек. Шестерых суд отправил в следственный изолятор в субботу, 15 января. Двоих – днем ранее. Все они пробудут под стражей до середины марта. Арестованным вменяют в вину неправомерный оборот средств платежей.
Федеральная служба безопасности объявила о ликвидации REvil 14 января. Группировка была известна как одна из крупнейших в мире. Она занималась коммерческими атаками – требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США и на крупнейшего в мире производителя мяса в Бразилии.
В сообщении ФСБ утверждается, что у членов группы изъяты более 426 миллионов рублей, 600 000 долларов США, 500 000 евро, а также техника и 20 автомобилей премиум-класса. Спецслужба заявила, что известила о результатах операции Вашингтон.
Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что группировка действует из России. Закрыть ее требовал от Москвы президент США. В июле после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена группа исчезла из даркнета.
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