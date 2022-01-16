В ингушской общественной организации «Мекх-Кхел» заявили о взломе YouTube-канала после публикации видеообращения к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Накануне сопредседатель «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование Кадырова сформулировать обвинения в его адрес и озвучить их в трехдневный срок. Видеозапись этого обращения недоступна, как и другие видеоролики на канале, сообщает Кавказ.Реалии.

«Мне начали звонить, мол не можем посмотреть видео на канале. Оказалось, канал взломан и видео удалены. Опускаться до вашего уровня я не хочу, но кто это сделал - не мужчины», - заявил Султыгов изданию «Фортанга».

По словам активиста, последний вход в учетную запись был совершен 16 января в 15:29 мск из Грозного. Издание опубликовало предоставленный Султыговым скриншот действий в аккаунте. Сопредседатель «Мекх-Кхел» заявил о намерении восстановить канал. По данным на 20:00 мск страница все еще не была доступна на видеохостинге.

Накануне Кадыров заявил, что в Ингушетии не предъявили ему обвинений в ответ на трехдневный ультиматум и обратился к чеченцам с просьбой удалить ранее оставленные в социальных сетях высказывания о жителях соседней республики.

Вечером 15 января министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров поручил «удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа».