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YouTube удалил каналы телеведущего Владимира Соловьёва 

Владимир Соловьёв 

Администрация видеохостинга YouTube удалила канал российского телеведущего Владимира Соловьёва "Соловьёв Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

Ведущий назвал эти решения "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России. При этом он заявил, что будет продолжать делать своё шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.

Ранее YouTube удалил несколько каналов, принадлежавших российской информационной сети Russia Today. В конце февраля её руководитель Маргарита Симоньян, как и Владимир Соловьёв, попала под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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Другие новости дня

Зеленскому присвоена высшая государственная награда Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Чехии Милош Земан 7 марта объявил о решении наградить орденом "Белого льва" (высшей государственной наградой) Владимира Зеленского.

"Президент Украины проявил отвагу и мужество. США предлагали ему эвакуацию, но он отказался и остался в столице, чтобы руководить обороной своей страны", – заявил Земан на торжественной церемонии вручения государственных наград.

Земан призвал соотечественников помочь украинцам, в том числе прибывшим в Чехию в качестве беженцев.

"Недалеко от наших границ бушует война, вызванная агрессией России против Украины. Сейчас важно думать об украинском народе", – добавил Земан.

Чешский президент был известен своей пророссийской позицией и поддержкой Владимира Путина. Он поменял свою риторику после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, назвав Путина безумцев. Введенные Чехией санкции против России стали одними из самых жестких.

  • Орден "Белого льва" был учрежден в 1922 году для награждения иностранных граждан, выдающихся политических и общественных деятелей, за заслуги перед Чехословацким государством.
  • 7 марта во дворе Пражского Града состоялась торжественная церемония поднятия флага Украины, которую провел почетный караул. Она сопровождалась исполнением чешского и украинского гимнов.
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Путин пообещал не использовать резервистов и срочников в Украине

Владимир Путин пообещал, что командование российской армии не будет объявлять дополнительный призыв резервистов из запаса и использовать солдат срочной службы для проведения, как называет президент России, "специальной военной операции" на территории Украины.

Соответствующее заявление Путин сделал поздравляя российских женщин с 8 марта и обратившись непосредственно к "матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам солдат и офицеров", которые, по его мнению, "сейчас в бою защищают Россию". Путин подчеркнул, что "поставленные задачи решают только профессиональные военные" и высказал уверенность, что они "надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России".

При этом в последние дни ряд военных экспертов высказали мнение, что без дополнительной мобилизации российской армии вряд ли удастся достичь в Украине поставленных задач.

  • Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".
  • Власти Украины утверждают, что с начала военных действий погибли более десяти тысяч российских солдат и более двух тысяч взяты в плен. Утверждается также, что часть из них являлись солдатами срочной службы, контракты с которыми были подписаны либо задним числом, либо непосредственно перед началом вторжения на украинскую территорию. Официального подтверждения этому нет, как нет и независимых данных о потерях сторон. Как правило, в ходе военных конфликтов стороны преуменьшают свои потери и преувеличивают потери противника.
  • За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только российских политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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В Конгрессе подготовлен законопроект о запрете импорта российской нефти

Группа американских законодателей заявила о том, что ее участники подготовили законопроект, разрыв с России и Беларуси "постоянных нормальных торговых отношений", предусматривающих минимальные торговые тарифы.

"В то время, как Россия продолжает неспровоцированную атаку на украинцев мы договорились о законодательном пути, который приведет к запрету импорта энергетических продуктов из России и приостановлению нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", - говорится в заявлении законодателей. Законопроект поддерживают лидеры Конгресса, представляющие и Республиканскую и демократическую партию. Этот законопроект может быть рассмотрен в ближайшее время. В случае его одобрения он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который до сих пор формально не высказывался в пользу такой меры, опасаясь, что она может привести к повышению цен горючего в Соединенных Штатах. Около 7 процентов нефти, потребляемой в стране, импортируется из России. Однако в воскресенье Госсекретарь США Тони Блинкен заявил о том, что Белый рассматривает возможность запрета импорта российской нефти.

Отмена статуса "нормальных торговых отношений" с Россией и Беларусью приведет к тридцатипроцентному росту импортных пошлин на российские и белорусские товары. Сейчас они составляют три процента. Основной экспорт России в США - нефть, металлы, в том числе, платина и удобрения.

Подобные меры являются ответом на российское вторжение в Украину. Их цель - нанести финансовый урон России и лишить ее финансовых средств, которые ей необходимы также на ведение военной кампании в Украине.

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ЕС начал рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдовы о вступлении

Европейский союз 7 марта официально начал рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдовы о вступлении в объединение.

Агентство Agence France Presse со ссылкой на французских дипломатов сообщает, что послы стран ЕС в Брюсселе попросили Еврокомиссию оценить заявки трех постсоветских государств.

Этот процесс может занять у Еврокомиссии годы. Кроме того, странам могут предложить провести реформы для соответствия требованиям. Для их вступления в союз кандидатуры должны одобрить все 27 стран-членов.

В условиях военных действий, которые ведет Россия против Украины, рассмотрение заявок от бывших советских стран имеет символическое значение. Это лишь самый первый шаг в процессе, который может затянуться на много лет, и результат которого вовсе не гарантирован.

  • 28 февраля стало президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. Желание принять страну выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Польши Дуда в свою очередь призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС немедленно.
  • 3 марта заявку на членство в Евросоюзе подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вслед за ним – об аналогичных действиях заявила Молдавия.
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В Тбилиси на акции с требованием отставки правительства задержали активистов 

В Тбилиси сегодня вечером на акции возле Государственной канцелярии задержали гражданских активистов, требовавших отставки правительства. Это Георгий Мжаванадзе, Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе, Зука Бердзенишвили и Бачи Валишвили– все они являются членами движения «Сирцхвилиа» («Позор»). Также задержаны участница акции Гванца Пертия и экоактивистка Ната Перадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В движении отмечают, что активисты были задержаны уже после завершения мирной акции и «совершено без причины».

До этого полиция оттеснила участников акции с площади перед канцелярией, а они бросали в полицейских рулонами туалетной бумаги и называли «рабами». Однако задержания начались только спустя полчаса после этой стычки, когда ничего не происходило.

За несколько часов до акции у канцелярии активисты - несколько сотен человек - собрались на центральном проспекте Руставели, где требовали отставки правительства.

Участники акции развернули огромный флаг Украины. Выступающие подвергли критике решение правительства Грузии не присоединяться к санкциям, установленным западными странами для России. Многие из митингующих принесли плакаты, на которых было написано «Грузия – не Россия и никогда ею не будет».

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Третий раунд переговоров Украины и РФ завершился. Заявления сторон

Михаил Подоляк

В Беларуси завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об итогах встречи.

«Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», - написал он в Twitter.

Член российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, сказал: говорить о чем-либо позитивном пока рано.

«Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, подписаны они не были. К сожалению, наши ожидания от переговоров не оправдались, но процесс будет продолжен», - сказал Мединский.

При этом он выразил надежду на то, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают.

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Посол Великобритании Мелинда Симмонс покинула Украину

Мелинда Симмонс

Посол Великобритании покинула Украину, сообщает BBC.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, из-за сложной ситуации с безопасностью посол Великобритании в Украине покинула страну.

По информации Трасс, когда Россия вторглась в Украину, посол Мелинда Симмонс вместе с остальными сотрудниками посольства переехала из столицы Киева в город Львов в западной части Украины.

По словам Лиз Трасс, в настоящее время все дипломатические представительства Великобритании по всей Украине закрыты.

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В Беларуси проходит третий раунд украино-российских переговоров

Михаил Подоляк

В Беларуси проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией.

«Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так», - сообщил до начала встречи член украинской делегации Михаил Подоляк.

Ранее сегодня пресс-спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова в любой момент прекратить военные действия в Украине, если только Киев пойдет на следующие условия:

  • Признание Крыма российским;
  • Признание независимости т.н. ЛНР и ДНР;
  • Внесение поправок в конституцию и отказа от претензий на вступление в «какой-либо блок».

В своем обращении Подоляк подчеркнул: «Все будет так, как нужно Украине».

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В Абхазии прошел автопробег в поддержку российских военных

Автопробег с участием более 50 автомобилей в поддержку российских военных, а также жителей Донбасса прошел в понедельник в Сухуми. Как пишет ТАСС, акцию организовало сообщество водителей-трансферов Абхазии, в ней приняла участие и Ассоциация молодежи Абхазии «Апеипш» («Будущее»).

Участники акции проехали по сухумским улицам автоколонной с флагами самопровозглашенной республики Абхазия, России, т.н. «ДНР» и «ЛНР». После автопробега они собрались на площади Свободы и устроили флешмоб, сформировав большой знак в форме буквы Z, аналогично акциям, ранее проведенным сотрудниками МЧС в Сухуми и Очамчире.

Участники акции развернули на площади Свободы баннер со слоганом «Мы вместе». Кроме того, водители-трансферы организовали сбор средств для эвакуированных из «ДНР» и «ЛНР», находящихся в Абхазии, и для абхазских добровольцев на Донбассе.

1 марта Абхазское народное движение предложило президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания провести «общенациональный митинг в поддержку России».

Лидер оппозиции Адгур Ардзинба в интервью RESPUBLICA пояснил, что проводить отдельную акцию оппозиционеры не планируют: «В Грузии власть молчит, а оппозиция проводит митинги в поддержку Украины. А в Абхазии власть молчит, а оппозиция, что ли, будет проводить митинги в поддержку России? Мне кажется, это неправильно».

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Bloomberg: новые санкции ЕС затронут судна и военные технологии России

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на презентации военно-технического центра "Эра"

Страны-члены Евросоюза готовят новые санкции против России, которые могут коснуться портов, судов и технологий для военного оборудования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Обсуждается расширение и персональных ограничений – в список лиц, которых они затронут, могут добавить россиян, ранее не попадавшие под санкции.

Брюссель обсуждает и усиление режима соблюдения уже введенных ограничений, в том числе в отношении криптовалюты и способов её использования для обхода уже существующих мер.

Некоторые из санкций могут быть введены уже 8 марта, уточнил один из собеседников агентства. Официального подтверждения этой информации нет.

  • После вторжение России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства-члены ЕС и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
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Москва вновь утверждает, что в Грузии вывели штамм африканской чумы свиней

Африканская чума свиней, которая активно циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Отметим, что российские чиновники и СМИ периодически заявляют о якобы проводимых в Тбилиси экспериментах над смертоносными вирусами.

«Мы считаем, что в 2007 г. штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины», – сказал российский военный на брифинге в понедельник.

Как пишет «Интерфакс», в 2013 году бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявлял, что африканская чума свиней, которая вызвала падеж скота в российских регионах, попала в Россию из Грузии.

  • Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
  • 3 сентября 2020 года в МВД Грузии заявили о кибератаке на компьютерную систему Минздрава Грузии. Сообщается, что 1 сентября хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
  • В сентябре прошлого года российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против лаборатории Лугара.
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Глава правительства Аджарии: заход в Батуми судна под флагом РФ – не нарушение

Иллюстративное фото

Сухогруз под флагом России «Леонид Пестриков», который зашел в порт Батуми, не нарушал закон, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Информация о том, что в Батумский порт из Стамбула зашло судно под российским флагом, появилась сегодня в грузинских СМИ. Согласно имеющимся данным, судно перевозит строительные материалы, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Насколько мне известно, у судов под таким флагом нет проблем с обслуживанием в портах стран ЕС. Ни правила, ни закон не нарушаются», — сказал Рижвадзе.

По его словам, груз, который вез корабль, предназначался для Грузии.

Рижвадзе призвал журналистов не заниматься раздуванием скандалов.

«У вас что, сегодня больше проблем нет?» – спросил Рижвадзе журналистов, которые задавали ему вопрос о сухогрузе.

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В Минске приземлился самолет, которым ранее пользовался Виктор Янукович

Незадолго до сегодняшних переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси в Минске приземлился самолет, которым ранее пользовался Виктор Янукович.

О том, что частный самолет Dassault Falcon 900С с бортовым номером RA-09617 сел в аэропорту Минска свидетельствуют данные с сайта мониторинга воздушных судов FlightRadar.

Согласно этим данным, борт вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве в 13:30 по киевскому времени и через час приземлился в аэропорту Минска.

Во времена президентства Януковича самолет имел бортовой номер UR-CRD и принадлежал украинской компании ООО "Центравиа", – напоминает украинская служба Радио Свобода. Затем, после побега Януковича из Украины в июне 2014 года самолет перерегистрировали на компанию Boutique Aviation LTD с острова Мэн, который является коронным владением Великобритании. Тогда же самолет сменил бортовой номер на M-TSKW.

Впоследствии, по данным сайта мониторинга воздушных судов OneSpotter, борт в июле 2020 года снова изменил регистрацию, на российскую – RA-09617. По данным сайта, эксплуатантом самолета стала российская авиакомпания "Северо-Запад". На ее сайте можно заказать чартерный перелет этим самолетом.

По данным Flightradar24, с начала российского вторжения этот самолет несколько раз летал из Сочи в Москву и обратно. В частности, 25 февраля борт вылетел из Сочи в Москву и в тот же день вернулся обратно. Впоследствии, 4 марта, он совершил еще один рейс по маршруту Сочи-Москва-Мочиснова вылетел из аэропорта Сочи в столицу РФ и в тот же день прибыл обратно.

В 2016 году российский оппозиционный канал Дождь опубликовал расследование о том, что Виктор Янукович, вероятно, поселился в Хостинском районе Сочи на склонах горы Благодать. Журналисты показали дом, где может проживать бывший украинский президент, визуально он оказался похож на дом Януковича в его бывшей резиденции "Межигорье".

Ранее источник «Украинской правды» сообщил, что по одному из сценариев Москва может объявить Януковича президентом Украины.

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Появились подтверждения о сбитом российском Су-34 над Харьковом

Су-34

Над Харьковом украинской ПВО накануне был сбит российский бомбардировщик Су-34. Сообщения об этом подтверждаются опубликованными видео допроса пилотов. Оба лётчика катапультировались, выжили и были пойманы. Один из них, Олег Маковецкий, родился в Чугуеве Харьковской области, за который сейчас идут бои.

Второй пилот на видео своего допроса представляется как Максим Криштоп. Его имя не раз упоминалось в российских СМИ: в 2010 году о нём писала "Российская газета" как о летчике хурбинской бомбардировочной авиабазы Дальневосточного объединения ВВС и ПВО.

Российская сторона официально не признала потерю Су-34. Минобороны России не сообщало о своих потерях в технике, включая авиацию, сообщалось только о потерях убитыми среди личного состава. По данным украинской стороны, сбиты уже десятки российских самолётов и вертолётов, но число документально подтверждённых случаев существенно ниже.

В результате авиаудара по Харькову накануне вечером была повреждена телевышка, из-за чего прервалось телевещание. Также был нанесён удар по заводу, где производилась бронетехника.

Су-34 - многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, один из самых современных российских боевых самолётов.

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Заявку на членство Украины в ЕС нужно рассматривать отдельно от Грузии и Молдовы - Кулеба

Главы МИД Грузии, Украины и Молдовы, 2021 год

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступает за то, чтобы заявка Украины на членство в Европейском Союзе рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

Об этом говорится в заявлении главы МИД, которое было предоставлено «Европейской правде».

Кулеба подчеркнул, что украинцы защищают мир и безопасность Европы ценой собственных жизней, и сейчас Украина фактически превратилась в форпост Европейского Союза, останавливающего разрушительное российское зло от продвижения вглубь европейского континента.

«При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдовой и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы», – убежден министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает европейскую интеграцию Грузии и Молдовы, но не желает грузинскому и молдавскому народам пережить ужасы, через которые сейчас проходят украинцы.

«Мы ценим солидарность грузин и молдаван с Украиной, благодарны за гуманитарную помощь Грузии и Молдовы для украинцев, страдающих от российской вооруженной агрессией. Однако, к большому сожалению, пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против России за ее военные преступления против Украины. Такая позиция не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках «ассоциированного трио» и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе», – говорится в заявлении министра.

1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения украинской заявки на получение членства после того, как соответствующую заявку подписал президент Владимир Зеленский. Свои заявки подали Молдова и Грузия, которые вместе с Украиной образуют формат «ассоциированного трио».

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ОАЭ вводят безвизовый режим для граждан Грузии

Дубай

Объединенные Арабские Эмираты вводят безвизовый режим для граждан Грузии. Информацию распространяет посольство Грузии в ОАЭ.

«После завершения формальностей между сторонами, которые связаны с вышеуказанным решением, посольство опубликует информацию о конкретной дате вступления в силу нового визового режима», – говорится в сообщении.

До сих пор без визы в ОАЭ могли путешествовать только обладатели дипломатических и служебных паспортов Грузии, пишет СОВА.

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В Абхазии частично сняты ограничения на подачу электроэнергии

Ингури ГЭС

В Очамчирском, Гульрипшском, Ткварчельском и Гальском районах самопровозглашенной республики Абхазия сняты дневные ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».

Снятие ограничения связано с увеличением притока воды в Джварское водохранилище – до 50 кубометров в секунду.

«Ограничения в тёмное время суток сохраняются. В случае ухудшения ситуации на Джварском водохранилище, ограничения будут введены вновь», – сообщает «Черноморэнерго».

В декабре прошлого года в Абхазию начались поставки электроэнергии из России, однако сообщалось о «недостаточной мощности перетока». Работа Ингурской гидроэлектростанции же была ограничена из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.

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В Анталье 10 марта состоится встреча глав МИД России и Украины

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В Турции в городе Анталья 10 марта состоятся переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулеба. Об этом заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

В МИД России подтвердили, что запланирован "контакт" Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции. О том, что будут обсуждать министры, не говорится.

С начала вооружённого вторжения России в Украину Турция пытается играть посредническую роль, её президент Реджеп Эрдоган говорил по телефону с президентами двух стран и заявлял, что готов организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турция поддерживает территориальную целостность Украины и поставляет ей оружие, но при этом отказывается вводить санкции против России.

В понедельник должен пройти третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Беловежскую пущу. Начало переговоров намечено на 17.00 мск.

Ожидается, что их предметом станут прежде всего гуманитарные вопросы, в том числе вывоз мирных жителей из городов, на которые наступают российские войска. Накануне член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что теоретически договорённости с Россией возможны по всем вопросам, даже о внеблоковом статусе Украины, но не по вопросу о признании аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". В Кремле настаивают, что требования России остаются неизменными.

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Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России

Здание суда ООН в Гааге

Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал рассмотрение иска Украины против России. Киев обвиняет Москву в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Согласно позиции истца, злоупотребление конвенцией использовано российскими властями для вторжения на украинскую территорию.

Президент России Владимир Путин неоднократно использовал термин геноцид для определения событий в украинском Донбассе с 2014 года и до начала украинской войны. Киев просит суд принять обеспечительные меры по своему иску. А именно — потребовать от России остановить военное вторжение.

На заседании суда в понедельник нет представителя от России, сообщила судья Джоан Донохью в начале заседания, его трансляция ведётся онлайн. Представитель Украины Антон Кориневич заявил, что намерен доказать несостоятельность обвинений в геноциде, которые Москва выдвинула против Киева перед военным вторжением.

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Стало известно о еще нескольких погибших в Украине чеченцах

Транспорт, уничтоженный в результате обстрела контрольно-пропускного пункта в городе Бровары под Киевом, 1 марта 2022 года

Оппозиционные чеченские блогеры и Telegram-каналы сообщают об убитых в Украине чеченских военных. Проживающий в Турции Хасан Халитов опубликовал скриншоты с фотографиями силовиков из республики с соболезнованиями от родственников и знакомых.

Также распространяются аудиозаписи, на которых женщина на чеченском языке рассказывает о том, что все четверо ее сына убиты, пишет портал Кавказ.Реалии.

"Ты его ждешь, никто тебя не осуждает. Я сама четырех сыновей похоронила. Никто тебя не осудит из-за того, что ты их любишь. Пусть Аллах сделает так, чтобы ты их нашла. Пусть все сыновья вернутся домой здоровыми и свободными", - говорит женщина.

Халитов заявил, что по его данным, все сыновья автора аудиозаписи погибли в Украине.

Информация об убитых чеченских военных также распространяется через чаты в Whatsapp, а также через Instagram-аккаунты.

По данным источников Кавказ.Реалии в Чечне, в различных населенных пунктах региона - например, в Шали, Автуры - состоялись похороны убитых.

На опубликованных скриншотах показываются нашивки с несколькими чеченскими фамилиями, как утверждается, убитых бойцов. При этом с начала военной агрессии России на территории Украины официально сообщается всего о двух случаях смерти среди военных из Чечни.

  • О гибели российских военнослужащих в ходе вторжения в Украину уже заявили глава Дагестана Сергей Меликов, глава Калмыкии Бату Хасиков, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
  • 6 марта стало известно о гибели еще как минимум трех военнослужащих из Дагестана во время военного вторжения России в Украину. Это два уроженца села Хучни Табасаранского района Дагестана и один житель Карабудахкентского района. О их гибели сообщили на официальных страницах местные администрации.
  • Генеральный штаб вооруженных сил Украины предоставил обновленные данные о потерях российских военных. 7 марта ВСУ сообщило, что потери России составили 11 тысяч человек, уточняя, что в эту цифру входят и раненые.
  • 2 марта Минобороны России впервые отчиталось о потерях на Украине: по информации ведомства, погибли 498 военных.
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Грузия не попала в перечень недружественных России стран

Акция в поддержку Украины в Тбилиси

Правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран. В него вошли: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

В перечень не вошла Грузия, отказавшаяся присоединяться к санкциям Запада против России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству определить перечень стран, совершающих «недружественные действия» против РФ, российских юридических лиц и физических лиц.

Согласно указу Путина от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

  • Впервые этот термин «недружественная страна» появился в российском законодательстве в апреле прошлого года. Тогда президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому таким государствам можно запрещать наем на территории России граждан других стран в свои дипломатические представительства. В тот список вошли США и Чехия.
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Министр экономики Грузии назвал число россиян, приехавших в страну

Пропускной пункт Казбеги–Верхний Ларс

По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили, в последние дни в страну из России въехали порядка 20-25 тысяч человек. Столько же россиян, по его словам, приезжали в Грузию до начала пандемии коронавируса.

Давиташвили отрицает, что приезд россиян связан с определенными рисками. Он добавил, что правительство не рассматривает возможности введения визового режима для граждан России.

То, что граждане РФ выбирают Грузию, Давиташвили объяснил так: «Грузия — один из редких островков свободы в регионе».

Он также подчеркнул, что возможность легального трудоустройства должна быть предоставлена всем, пишет СОВА.

«Граждане России, приезжающие сегодня в Грузию… Грузия является одним из редких островов свободы в регионе, который интересен гражданам многих стран, в том числе соседних. Он интересен с той точки зрения, что людям предоставляется возможность свободной деятельности, Грузия всегда была открыта и открыта сейчас, в течение десятилетий это было нашей экономической политикой. Мы пытались привлечь как можно больше людей для работы. У нас открытый, либеральный торговый режим», – сказал глава Минэкономики.

Как сообщалось ранее, на фоне войны в Украине и введенных Западом санкций, граждане России массово начали переезжать в Грузию. Грузинские власти заявляют, что на этом этапе массового наплыва иностранных граждан не наблюдается, однако, судя по активности в соцсетях, число желающих приехать в Грузию растет с каждым днем. Параллельно грузинское общество ответило волной недовольства: в соцсетях призывают не сдавать квартиры россиянам, а также ввести визовый режим с РФ.

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Украина отвергла российский вариант маршрута гуманитарных коридоров

Украинские беженцы

Минобороны России заявило, что утром в понедельник объявляет режим тишины с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры из украинских городов Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Гуманитарные коридоры открываются с учетом "катастрофической гуманитарной обстановки" и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину - сказано в сообщении Минобороны. В Елисейском дворце, однако, отрицают, что просьба была сформулирована именно так. В канцелярии французского президента заявили, что он призвал Путина прежде всего прекратить наступательные действия и бомбёжки, а также обеспечить защиту мирного населения.

В сообщении описаны маршруты гуманитарных коридоров, причём если из Мариуполя и Сум предполагается выезд или в Россию, или на запад, на ту территорию Украины, где нет российских войск, то из Киева предложен выезд лишь в Беларусь через территории, занятые российскими военными, а из Харькова - только в Россию.

Министр правительства Украины Ирина Верещук подтвердила получение предложения российской стороны. Она отметила, что Украина не согласна с предложенными маршрутами гуманитарных коридоров - украинская сторона против их открытия в сторону России и Беларуси. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского назвал российский вариант маршрутов "аморальным" и созданным для "телевизионной картинки" того, как Россия якобы помогает мирным жителям. Украина призвала Россию открыть "реальные" гуманитарные коридоры.

В результате российского вторжения несколько крупных городов Украины оказались под ударами, некоторые из них в окружении или полуокружении. Речь идёт о Чернигове, Харькове, Сумах, наиболее угрожающая ситуация в Мариуполе, который фактически блокирован. Во время прошлых режимов тишины в субботу и воскресенье для попытки вывода мирного населения из Мариуполя перемирие в том районе не соблюдалось, жители не смогли покинуть город. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве перемирия.

В ночь на понедельник в ряде регионов Украины продолжались бои и обстрелы. Сообщается, что при обстреле предположительно из РСЗО были повреждены жилые дома в Николаеве. Есть разрушения и в Харькове.

Администрация украинского посёлка Гостомель под Киевом, занятого российскими войсками, сообщила о гибели главы посёлка Юрия Прилипко. Сообщается, что он был убит при раздаче гуманитарной помощи. Российская стороны сообщение пока не комментировала.

Сегодня 12-й день российского вооружённого вторжения России в Украину.

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Цены на газ, нефть, металлы, пшеницу на мировых рынках бьют рекорды

На мировых биржах в понедельник резко растёт стоимость сырья. Главная причина - российское вооружённое вторжение в Украину. Сказывается также эффект санкций, введённых против России странами Запада в ответ на агрессию.

Цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров – это исторический рекорд. За день газовые фьючерсы с поставкой в апреле на бирже ICE подорожали почти в полтора раза.

Растёт цена на нефть - стоимость барреля Brent достигла 130 долларов, это максимальное значение за несколько лет. Цены растут на фоне обсуждения в США возможного отказа от поставок российской сырой нефти.

Стоимость алюминия, меди и палладия обновила исторический максимум. Россия является одним из ведущих экспортёров этих металлов. Отмечается также рост цен на пшеницу.

Московская биржа сегодня закрыта. На международных торгах курс рубля утром в понедельник вновь резко упал, достигнув 138 рублей за доллар - сообщает The Bell. Перед началом военной операции в Укране доллар стоил около 80 рублей.

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