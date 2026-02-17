Югоосетинское телевидение сообщило о временной блокировке YouTube-канала

YouTube-канал телерадиокомпании «Ир» в самопровозглашенной республике Южная Осетия заблокирован на неделю. Причиной ограничения стал архивный материал, опубликованный в 2023 году.

Директор ГТРК «Ир» Батрадз Хуриев сообщил информагентству «Рес», что «администрация YouTube предъявила претензии к документальному фильму о погибшем участнике специальной военной операции» (так в Москве называют российское вторжение в Украину).

«Заблокировали нас из-за того, что в 2023 году у нас на канале был фильм о погибшем участнике СВО. Мы, честно говоря, очень удивились, что именно материал 2023 года стал причиной блокировки», — пояснил Хуриев.

Он добавил, что ранее компания уже сталкивалась с предупреждениями и блокировками, после чего коллектив «старался максимально строго придерживаться политики платформы».

По словам Хуриева, «YouTube-канал — одна из важных площадок для распространения» продукции. При этом канал «продолжает работу на других цифровых платформах, хотя и там возникают технические сложности». Батрадз Хуриев сообщил, что Telegram-канал компании в последние дни начал сильно зависать.