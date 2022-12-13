В ЮНИСЕФ поступили 103,5 млн долларов от Дмитрия Муратова

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ получил 103,5 млн долларов, пожертвованные главным редактором "Новой газеты" и лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрием Муратовым. За эту сумму на аукционе Heritage Auctions в июне была продана его нобелевская медаль. Ещё до аукциона Муратов заявил, что потратит все вырученные деньги на благотворительность.

"Новая газета" рассказала о том, как были распределены деньги. Согласно отчёту, 70% транша ЮНИСЕФ направил на нужды украинских детей-беженцев и их семей. "Нобелевская" сумма стала частью общей программы поддержки беженцев. Около 150 тысяч детей и их родителей получили доступ к первичной медицинской помощи в странах, которые принимают беженцев из Украины.

30% суммы были направлены на помощь детям в беднейших странах мира - в первую очередь Йемена и стран восточной Африки, где население страдает от голода, инфекционных болезней и нехватки чистой воды. На эти деньги были закуплены питьевая вода, детские вакцины против полиомиелита и гепатита B, тесты на Covid-19, а также оплачена медицинская помощь.

Как заявил директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным программам Мануэль Фонтейн, этой зимой фонд ждёт новой волны беженцев из Украины, которые будут вынуждены покинуть свои дома из-за разрушения российскими бомбёжками энергетической инфраструктуры. В то же время, подчеркнул он, за 10 месяцев войны фонд смог наладить структуру помощи украинцам не только за пределами страны, но и в ней самой. Миссии ЮНИСЕФ отправляются в Украину, включая её отдалённые и труднодоступные районы, два-три раза в неделю. Фонтейн выразил озабоченность тем, что если украинские власти охотно принимают помощь ЮНИСЕФ, то большинство попыток фонда работать на территориях, контролируемых Россией, оказываются безуспешны.

12 декабря также стало известно о ещё одной премии, вручённой Дмитрию Муратову: он стал лауреатом медали Альбера Лондра - одной из самых престижных журналистских премий мира. За 90 лет существования премии она впервые вручается не франкоязычным авторам: помимо Муратова, её обладателями в этом году стали украинские журналисты Севгиль Мусаева и Андрей Цаплиенко.