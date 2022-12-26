Южная Корея сообщила о вторжении дронов со стороны КНДР

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал главными итогами уходящего года для Грузии признание европейской перспективы страны и благополучную ситуацию в экономике на фоне мирового кризиса из-за войны в Украине.

«Этот год ознаменовался важным и позитивным событием – это успехи нашей страны на пути евроинтеграции. Наша страна приняла европейскую перспективу», — сказал Гарибашвили на встрече с главами дипмиссий Грузии за рубежом.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Ираклий Гарибашвили вновь повторил, что Грузия на этом этапе не получила статус кандидата в ЕС исключительно «по политическим мотивам».

«Мы намного, в два-три раза впереди в плане проведения реформ по сравнению с Украиной и Молдовой, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина получила статус кандидата, потому что страна находится в состоянии войны, а Молдова находится на грани войны», — заявил Гарибашвили. При этом он отметил, что в Тбилиси с пониманием относятся к этой мотивации и желают успехов, мира и процветания дружественным государствам.

Премьер подчеркнул, что сегодня правящая партия Грузия имеет «очень четкую дорожную карту» дальнейшей интеграции страны в Евросоюз на основе 12 рекомендаций Еврокомиссии.

«Мы тщательно, правильно и эффективно реализовали указанные рекомендации. Как известно, в парламенте созданы рабочие группы. К сожалению, хочу отметить, что представители оппозиционных партий не были в полной мере вовлечены в этот процесс, хотя некоторые их представители и приняли участие. Хочу поблагодарить всех, потому что это была действительно кропотливая работа — мы полностью выполнили все условия, которые были нам поставлены», — сказал Гарибашвили.

Глава правительства также заявил, что «процессы еще продолжаются». По его словам, в Венецианскую комиссию отправлены законопроекты, и власти ждут ее заключения, после чего внесут соответствующие изменения.

«В результате нашей разумной, последовательной политики сегодня в стране не только мир и стабильность, но и двузначный экономический рост», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что с первых дней войны, начавшейся в регионе, задачей правительства была минимизация рисков для Грузии.

«В Европе, во всем мире, сейчас экономический спад, по сути, очень непредсказуемая среда. В этой ситуации наше маленькое, но сильное государство сохраняет мир, процветание, стабильность и двузначный экономический рост. Напоминаем, что в прошлом году было то же самое, и мы закончили год с двузначным экономическим ростом, что сказывается на населении нашей страны», — сказал Гарибашвили.

Главным проектом года и ближайших лет премьер назвал прокладку электрического кабеля из Грузии в Румынию по дну Черного моря.

Премьер заявил, что это была идея грузинской стороны и он лично озвучил ее еще в прошлом году во время переговоров в Брюсселе, после чего инициативу поддержали ЕС и конкретные страны — Азербайджан, Румыния и Венгрия.

«Это будет один из реальных, стратегических исторических проектов, которые мы все вместе будем реализовывать. Это еще больше укрепит суверенитет нашей страны, энергетическую безопасность, и все это коснется нашей страны и народа», — сказал Гарибашвили.

Премьер-Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что против Грузии идет «организованная атака» и поручил главам дипломатических миссий за рубежом активно бороться с «дезинформационной кампанией».

«Роль послов … правильно представлять интересы нашей страны, эффективно бороться с дезинформационной кампанией, которая исходит не только изнутри, из нашей страны, но также из других стран. Мы прекрасно понимаем, что это — организованная атака на интересы нашей страны. Этой атаке, этой дезинформации нужны эффективные меры противодействия», — сказал премьер-министр на встрече с послами.

Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня не присутствовала на «Конференции послов». Причиной стало протокольное нарушение, заявили в администрации президента.