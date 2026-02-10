Accessibility links

Южнокавказское турне вице-президента США — без Грузии

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению уже называют историческим — это первый приезд в страну представителя американской администрации такого уровня. В Ереване он подписал с премьер-министром Николом Пашиняном соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома и заявил о многомиллиардных инвестициях. После этого Вэнс направился в Азербайджан, а Грузию, которая долгое время считалась главным союзником Соединённых Штатов на Южном Кавказе, он посещать не будет.

