Z-блогеры сообщили о потере российской армией Купянска

ВС РФ потеряли контроль над последним участком на территории Купянска, пишут z-блогеры.

Как сообщил телеграм-канал «Рыбарь», российские военные утратили контроль над плацдармом на западном берегу реки Оскол. В самом Купянске ситуация «хуже критической», а российская оборона носит очаговый характер, добавили авторы z-канала.

Как следует из карты боевых действий, опубликованной «Рыбарем», большая часть города под контролем ВСУ, хотя еще в пятницу северная часть контролировалась Россией. Авторы канала отметили, что к этому привели «систематическое преувеличение успехов и передача неверной информации наверх»: «Из-за неверных докладов о ситуации наверх резервы, которые «не понадобились» для взятия и зачистки Купянска, были переброшены на другие участки».





Как отметил другой z-канал «Два майора», из-за неверных сообщений о взятии Купянска с направления убрали резервы, в результате чего военные не смогли закрепиться даже на реально занятых позициях.



Z-канал «Военный обозреватель» заметил, что «в будущем стоит ожидать уже третьего освобождения Купянска». Речь идет о сообщениях российского Минобороны о контроле над городом: впервые об этом Владимиру Путину доложили 20 ноября, а в начале декабря он сам заявил, что город уже неделю под контролем российских военных.

12 декабря Купянск посетил президент Украины Владимир Зеленский, однако 19 декабря, в ходе прямой линии, Путин назвал кадры с украинским лидером «фейком» и снова заверил, что город под контролем России.



По данным ISW, ВСУ действительно контролирует большую часть города.

Близкий к украинскому Минобороны проект DeepState не обновлял свою карту в районе Купянска с 12 декабря.