Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Z-блогеры сообщили о потере российской армией Купянска

12 декабря Купянск посетил президент Украины Владимир Зеленский
12 декабря Купянск посетил президент Украины Владимир Зеленский

ВС РФ потеряли контроль над последним участком на территории Купянска, пишут z-блогеры.

Как сообщил телеграм-канал «Рыбарь», российские военные утратили контроль над плацдармом на западном берегу реки Оскол. В самом Купянске ситуация «хуже критической», а российская оборона носит очаговый характер, добавили авторы z-канала.

Как следует из карты боевых действий, опубликованной «Рыбарем», большая часть города под контролем ВСУ, хотя еще в пятницу северная часть контролировалась Россией. Авторы канала отметили, что к этому привели «систематическое преувеличение успехов и передача неверной информации наверх»: «Из-за неверных докладов о ситуации наверх резервы, которые «не понадобились» для взятия и зачистки Купянска, были переброшены на другие участки».



Как отметил другой z-канал «Два майора», из-за неверных сообщений о взятии Купянска с направления убрали резервы, в результате чего военные не смогли закрепиться даже на реально занятых позициях.

Z-канал «Военный обозреватель» заметил, что «в будущем стоит ожидать уже третьего освобождения Купянска». Речь идет о сообщениях российского Минобороны о контроле над городом: впервые об этом Владимиру Путину доложили 20 ноября, а в начале декабря он сам заявил, что город уже неделю под контролем российских военных.

12 декабря Купянск посетил президент Украины Владимир Зеленский, однако 19 декабря, в ходе прямой линии, Путин назвал кадры с украинским лидером «фейком» и снова заверил, что город под контролем России.

По данным ISW, ВСУ действительно контролирует большую часть города.

Близкий к украинскому Минобороны проект DeepState не обновлял свою карту в районе Купянска с 12 декабря.

XS
SM
MD
LG