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За день на протестах в Перу были убиты 17 человек
В понедельник, 9 января, в ходе антиправительственных протестов в Перу погибли 17 человек, ещё 68 получили ранения. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона Пуно на юге страны.
Этот день стал самым смертоносным с начала протестов после объявления импичмента президенту Педро Кастильо в декабре. По данным департамента, среди погибших двое подростков, несколько тел поступили с пулевыми ранениями.
Также в департаменте сообщили, что 28 раненых полицейских не могут эвакуировать из аэропорта Хульяки – его вместе с полицейским участком, по утверждению перуанских властей, пытались захватить тысячи протестующих.
Всего с начала протестов погибли как минимум 39 человек. Их участники требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска парламента, изменений в Конституцию и проведения досрочных выборов. Также они добиваются освобождения Кастильо, который отбывает 18 месяцев предварительного заключения по обвинению в мятеже, которое он отрицает.
Болуарте предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года – законопроект об этом уже прошёл первое чтение в парламенте. В понедельник она заявила, что другие требования протестующих она удовлетворить не может, и призвала перуанцев «задуматься».
Дина Болуарте, бывшая вице-президент Перу, заняла место президента Кастильо 7 декабря – после того как Конгресс Перу объявил ему импичмент. Кастильо до этого попытался распустить Конгресс, однако тот отказался расходиться и проголосовал за отставку самого Кастильо.
- Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом 51,2%. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной.
- Дина Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Хотя с 2011 года второе место на президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-е. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.
Другие новости дня
Bellingcat предлагает Грузии помощь в расследовании отравления Саакашвили
Исполнительный директор расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев публично обратился к грузинским правоохранительным органам, предложив помощь и взаимодействие в расследовании отравления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Я уверен, что они [правоохранительные органы Грузии] заинтересованы в этом расследовании. Мы готовы помочь, если они готовы поделиться с нами данными — любые передвижения подозрительных людей, пересечение границ и все, что, как им кажется, требует дополнительной проверки», — сказал Грозев в эфире телеканала «Дождь».
По словам Грозева, журналисты ознакомились с заключением американского врача-токсиколога, изучившего пробы политика, проконсультировались с российскими специалистами по химоружию и пришли к выводу, что версия об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами наиболее вероятна.
Кроме того, как считает Грозев, есть и мотив — по его словам, Саакашвили «входит в круг врагов ФСБ и ГРУ, которые могли бы принять такое решение».
4 января Саакашвили, в свою очередь, публично обратился к Грозеву с просьбой расследовать свое предполагаемое отравление.
«Дорогой Христо, я был давним поклонником вашей работы, но никогда бы не подумал, что однажды мне придется обратиться к вам за помощью. Как вы, возможно, знаете, ведущая лаборатория США и известный токсиколог из Нью-Йорка окончательно определили, что в марте этого года я был отравлен в тюрьме», — написал Саакашвили, попросив расследователя изучить «подозрительные российские движения в Грузии.
- Саакашвили задержали в октябре 2021 года. В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамеди». В ноябре адвокат Саакашвили сообщил, что в организме его подзащитного нашли мышьяк, а врачи — что в крови политика обнаружены тяжелые металлы. Саакашвили и его соратники считают, что он был отравлен.
В Северной Осетии запретили запускать беспилотники
В Северной Осетии запретили использовать любые негосударственные беспилотники. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло. Ранее подобные запреты были введены в ряде регионов Юга России.
В документе указывается, что запрет не коснется федеральных госорганов, органов местного и муниципального самоуправления, а также работающих по гособоронзаказу организаций, сообщает сайт «КрыльяTV».
В опубликованном указе запрет связывается с действием в Северной Осетии режима «базовой готовности» – он был введен по указу президента России Владимира Путина.
Ранее запрет на запуск беспилотников был установлен в Краснодарском крае и Ростовской области.
- Ограничения на использование беспилотных летательных аппаратов ввели власти Рязанской и Тульской областей – это произошло после взрывов на территории аэродромов в Курске, Рязани и Энгельсе. Запрет также действует в Татарстане и Марий-Эл, Белгородской и Курской областях.
- Утром 5 декабря украинская армия нанесла с помощью беспилотных летательных аппаратов удары по российским военным аэродромам Энгельс-2 в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области. Сутки спустя с помощью беспилотника был атакован еще один российский военный аэродром – Халино к востоку от Курска.
В Абхазии вновь вводятся ограничения на подачу электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия могут вновь ввести ограничения на подачу электроэнергии. Об этом заявили в компании «Черноморэнерго».
Сообщается, что ограничения могут вводиться во избежание повышенных нагрузок на высоковольтную линию «Псоу – 220». При этом заранее определенного графика отключений не будет, пишет «Апсныпресс».
По информации «Черноморэнерго», в настоящее время потребление электроэнергии в Абхазии превышает прошлогодний показатель более чем на 15%.
Ранее веерные отключения электроэнергии вводились в Абхазии в ноябре и декабре 2022 года. О снятии ограничений на подачу электроэнергии было объявлено 27 декабря.
Саакашвили: отказ Грузии передать «Буки» Украине – предательство
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал отказ властей страны передавать зенитно-ракетные системы «Бук» Украине. По его словам, такие действия можно расценить как предательство. По его словам, решение останется «тяжелым пятном в истории грузино-украинских отношений», передает СОВА.
«Стыдно отказываться от предоставления систем «Бук» Украине! Благодаря президенту Ющенко мы купили их в то время по минимальной цене. Когда Янукович пришел к власти в Украине, против Ющенко даже завели дело за передачу «Бука» Грузии. И сделано это было по заданию России. Более того, полковник Мамчур – инструктор, обучавший нас пользоваться «Буком», был убит российскими агентами в Ровно в 2017 году», – написал Саакашвили в соцсети.
По словам политика, сейчас американцы передали Украине большое количество ракет для ЗРК «Бук». Экс-президент считает, что своим решением власти Грузии отказывают не только украинцам, но и американцам, поскольку не передают Киеву противотанковые комплексы Javelin.
Ранее временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси вернуть «Буки», переданные в 2008 году. По его словам, запрос Украины включал в себя и передачу американских комплексов, а Вашингтон был готов предоставить Грузии более новые «джавелины».
- В декабре 2008 года Верховная Рада Украины опубликовала отчет временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств поставок украинской военной техники в Грузию. Комиссию возглавлял депутат оппозиционной «Партии регионов» Валерий Коновалюк (партию тогда возглавлял Виктор Янукович).
- Сообщалось, что в период с 27 мая по 8 августа в Грузию было поставлено 25 корабельных систем залпового огня «Град-М», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», который до этого нес боевое дежурство в вооруженных силах Украины, 4 станции радиотехнической разведки «Кольчуга», 15 боевых модулей «Шквал», 16 бронетранспортеров, комплекс радиопомех «Мандат» и почти 2 миллиона зарядов большого калибра.
- Согласно данным комиссии, поставки военной техники и вооружения осуществлялись по ценам, которые были значительно ниже установленных на мировом рынке. Так, ЗРК «Бук-М1» был продан за 20 миллионов долларов, в то время как Пакистан предлагал за него 100 миллионов.
- Коновалюк тогда заявлял о нарушениях в процессе поставок оружия в Грузию, которые, по его мнению, были связаны с личными отношениями президентов Украины и Грузии – Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили.
Киев передал Тбилиси системы «Бук» не безвозмездно – Минобороны Грузии
Министерство обороны Грузии выступило с заявлением относительно зенитно-ракетных комплексов «Бук», полученных от Украины, отметив, что они были переданы Тбилиси не безвозмездно.
Ранее временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил Тбилиси вернуть «Буки», переданные в 2008 году.
«Мы хотели бы прокомментировать неверную информацию, распространяемую т. н. экспертами и отдельными СМИ, будто Украина безвозмездно передала Грузии системы противовоздушной обороны «Бук», что не соответствует действительности. Система «Бук» была приобретена министерством обороны в 2007 году в рамках многомиллионной закупки. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности раскрывать подробности», – заявили в ведомстве.
Как пишет СОВА, в Минобороны также решили уточнить, что в 2017 году ведомство потратило десятки миллионов долларов с целью закупки у Соединенных Штатов противотанковых комплексов Javelin. Как заявил Касьянов, запрос Украины включал в себя и передачу американских комплексов, а Вашингтон был готов предоставить Грузии более новые «джавелины».
В заявлении министерства обороны также говорится, что, исходя из имеющихся возможностей, Грузия твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине. Что касается вопроса передачи Киеву вооружений или средств двойного назначения, правительство «неоднократно озвучивало четкую позицию». В Тбилиси отказываются поставлять Киеву оружие, заявляя, что это будет означать вовлечение страны в войну.
- В декабре 2008 года Верховная Рада Украины опубликовала отчет временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств поставок украинской военной техники в Грузию. Комиссию возглавлял депутат оппозиционной «Партии регионов» Валерий Коновалюк (партию тогда возглавлял Виктор Янукович).
- Сообщалось, что в период с 27 мая по 8 августа в Грузию было поставлено 25 корабельных систем залпового огня «Град-М», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», который до этого нес боевое дежурство в вооруженных силах Украины, 4 станции радиотехнической разведки «Кольчуга», 15 боевых модулей «Шквал», 16 бронетранспортеров, комплекс радиопомех «Мандат» и почти 2 миллиона зарядов большого калибра.
- Согласно данным комиссии, поставки военной техники и вооружения осуществлялись по ценам, которые были значительно ниже установленных на мировом рынке. Так, ЗРК «Бук-М1» был продан за 20 миллионов долларов, в то время как Пакистан предлагал за него 100 миллионов.
- Коновалюк тогда заявлял о нарушениях в процессе поставок оружия в Грузию, которые, по его мнению, были связаны с личными отношениями президентов Украины и Грузии – Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили.
Politico: США обсуждают поставки Украине боевых машин Stryker
США рассматривают возможность отправки в Украину боевых бронированных машин Stryker, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление российской армии. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника. Официально комментировать эту информацию в пресс-службе Пентагона отказались.
В начале января стало известно о намерении США поставить в Украину 50 боевых машин пехоты Bradley. БМП Stryker могут войти в следующий пакет помощи, уточняет собеседник издания. По данным Politico, администрация президента США Джо Байдена может объявить об этом в конце следующей недели. Однако окончательное решение ещё не принято, отмечает издание.
Бронемашины Stryker не так эффективны в бою, как, но обладают некоторыми другими преимуществами. Она движется тише, а также может перевозить больше солдат — девять против шести.
Ранее Politico писало, что после поставок бронемашин США могут начать поставлять в Украину танки.
На минувшей неделе о поставках в Украину бронеавтомобилей AMX-10 RC (их также называют колесными танками) сообщила Франция. Вскоре после этого о поставках боевых машин «Мардер» и батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot сообщила Германия.
С началом 2023 года иностранная военная помощь Украине изменилась: в ней появилась более тяжелая бронетехника производства западных стран.
- Украина ещё с весны просит, в особенности Германию, поставить ей боевые танки, вооружённые пушкой большого калибра. До сих пор Украина получала с Запада либо советские танки, либо их аналоги, построенные в бывших социалистических странах Восточной Европы. В недавнем интервью журналу Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что «может победить врага», но для этого ему нужно «300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц».
- Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно подчеркивал, что Германия не будет действовать в одиночку, и указывал на то, что до сих пор ни одна страна НАТО не поставила Украине подобную бронированную технику.
- Как пишет Politico, Франция и Польша подталкивают Германию к оснащению Киева мощным танком Leopard 2. Издание подчёркивает, что этого же добивается Украина, в том числе потому, что эти танки находятся на вооружении у многих европейских армий, в частности в Испании, Польше, Греции, Финляндии. Германские поставки открыли бы путь и к поставкам Украине танков из этих стран. Одновременно Великобритания, как сообщается, рассматривает возможность отправки в Украину не менее десяти своих основных боевых танков Challenger 2. По мнению издания, это будет сигналом Берлину, который не хочет действовать в одиночку, отправляя Украине тяжелое вооружение. Однако, как отмечают эксперты, британский танк оснащен нарезной пушкой для которой нужны специальные боеприпасы.
- Спустя почти год после начала войны России против Украины западные аналитики не исключают, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись в том числе истощением запасов боеприпасов у украинской армии.
Первый запуск в космос с территории Великобритании закончился неудачей
В ночь на вторник компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона произвела первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с территории Великобритании. Однако ракета LauncherOne не смогла достичь околоземной орбиты из-за «аномалии», сообщила пресс-служба компании.
Модифицированный самолет «Боинг-747» взлетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле с ракетой-носителем на борту, которая должна была вывести на орбиту 9 спутников.
Через полтора часа после взлета, находясь на высоте более 10 километров над Атлантическим океаном, самолёт выпустил ракету. Ракета запустила двигатель первой ступени и начала подъем на низкую околоземную орбиту, но так и не смогла завершить его.
Сообщается, что спутники, которые должна была вывести на орбиту LauncherOne, могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
Первое испытание ракеты-носителя LauncherOne с борта модифицированного «Боинга» в мае 2020 года завершилось неудачей. Однако в компании считают, что модель запуска ракет с «Боинга» дешевле, чем традиционные вертикальные пуски.
С 2021 года Virgin Orbit успешно осуществила четыре аналогичных запуска ракет над Тихим океаном с территории США.
Губернатор Кузбасса хочет лишить Максима Галкина наград
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв намерен лишить артиста Максима Галкина, публично выступившего против российского вторжения в Украину, региональных наград.
Галкину ранее были вручены две награды Кемеровской области: медаль «За веру и добро» и Орден Почёта Кузбасса. По словам Сергея Цивилёва, с просьбой лишить Галкина региональных медали и ордена обратился местный совет ветеранов. Они полагают, что "публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград".
Как пишет Сибирь.Реалии, это не первый случай, когда Цивилёв лишает кого-то наград в связи с войной в Украине. В марте медали и звания забрали у российского кикбоксера Артёма Левина, который высказался против войны. Левин родился и сделал карьеру в Прокопьевске.
Максим Галкин в 2022 году покинул Россию. Федеральные каналы отказались от рекламы с его участием, артиста отстранили от программы «Сегодня вечером» на Первом канале, а позже — признали иностранным агентом. Галкин неоднократно выступал против войны, как в соцсетях, так и на своих концертах, которы еон проводит за рубежом. Супруга Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачёва уехала вместе с мужем и потребовала от властей признать иностранным агентом и её тоже. С однозначным осуждением войны она выступила в сентябре в своём инстаграме после того, как на некоторое время приехала в Россию. После начала мобилизации она вновь покинула страну.
Цивилёв один из самых активных в поддержке войны российских губернаторов. Вверенный ему регион после начала войны он называет не иначе как «КуZбасс» – используя символ российского вторжения в Украину. Чиновник женат на родственнице президента России Владимира Путина.
- Накануне депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору России с просьбой дать правовую оценку действиям певца Валерия Меладзе, который во время новогоднего корпоратива в Дубае, предположительно, ответил на лозунг «Слава Украине!» словами «Героям слава!»
- Луговой, объясняя свое обращение в прокуратуру, сказал, что «уже сейчас нам нужно иметь возможность оградить наших граждан от шелудивых псов», – пишет «Медуза». Меладзе критиковали также другие политики-сторонники войны. В ответ на критику он заявил: «горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди», и отметил, что «не может и не хочет никого ненавидеть».
Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории
Армения отказалась проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории, сообщил премьер Никол Пашинян на пресс-конференции.
«Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут», – цитирует его слова «Интерфакс».
В ОДКБ заявили, что запланированные в Армении военные учения организации могут быть проведены на территории другой страны.
«Сейчас в Объединенном штабе прорабатываются предложения по проведению этих учений на территории других стран-участниц организации и уточнения совместного плана формирования Сил коллективной безопасности и средств и подготовки органов их управления в 2023 году», – заявили в военном блоке.
Ереван ранее критиковал Москву из-за ситуации с Лачинским коридором, единственной дорогой, связывающей непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Армянские власти утверждают, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорный Карабах прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. МИД Азербайджана заявлял, что Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана.
Восьмого января у российской военной базы в армянском городе Гюмри прошел митинг, организованный политическим движением «Национальный демократический полюс». Демонстранты заблокировали дорогу к российской военной базе, выступив под девизом «Блокада во имя разблокирования». Они требовали, чтобы российский миротворческий контингент восстановил движение по Лачинскому коридору в самопровозглашенном Нагорном Карабахе (армянское название – Арцах).
Пашинян на пресс-конференции также прокомментировал сообщения о том, что Армения предъявила России ультиматум по поводу открытия Лачинского коридора, где функции контроля в рамках трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года должны выполнять российские миротворцы.
«Я не думаю, что нам следует говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. То, что мы должны сказать по данной ситуации, уже было сказано публично. Также публично были даны оценки факту закрытия Лачинского коридора», – приводит его слова армянская служба Радио Свобода.
В сентябре 2022 года Армения также отказалась проводить учения ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном. В ноябре прошлого года Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Решение объяснялось тем, что в документах отсутствует «четкая политическая оценка ситуации на армяно-азербайджанской границе». Это «может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для агрессии», заявил премьер-министр Армении.
РБК: Лапин, которого критиковал Кадыров, пошёл на повышение
Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России – утверждает во вторник РБК со ссылкой на источник в Минобороны.
До конца октября Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» в ходе войны в Украине. После оставления войсками, которыми он командовал, города Лиман, генерал подвергся беспрецедентно резкой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Вскоре после этого Лапин, как утверждалось, был отправлен в отпуск, фактически перестав командовать группировкой.
Ранее о назначении Лапина начальником штаба Сухопутных войск со ссылкой на источник сообщало издание «Ура.ру». Издание «Проект» в своём расследовании ранее утверждало, что «Ура.ру» по заказу Минобороны разрабатывало пиар-стратегию Лапина после того, как тот подвергся атакам со стороны Кадырова.
В ходе войны в Украине Лапин командовал группировкой, которая принимала участие в боях за Лисичанск. 4 июля был удостоен звания Героя России – после взятия этого города в Луганской области.
Кадыров после падения Лимана посвятил Лапину несколько постов в телеграме, назвав генерала «бездарем», обвинив его в том, что тот командует группировкой, находясь далеко от фронта. Кадыров также писал, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».
Газета «Известия» со ссылкой на источники подтверждает назначение Лапина и пишет, что Василий Тонкошкуров, который руководил Сухопутными войсками с 2018 года, перешёл на работу в Минпромторг. После Нового года ряд так называемых патриотических телеграм-каналов публиковал намёки о якобы грядущих больших внутриполитических назначениях. Помимо прочего высказывались предположения, что нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин может быть назначен или главой Минпромторга, или же министром обороны. Официальных сообщений о каких-либо кадровых изменениях пока не было.
Грузия опережает Молдову и Украину по техническим критериям сближения с ЕС – Рикард Йозвяк
Грузия опережает Молдову и Украину по выполнению технических критериев сближения с Евросоюзом, утверждает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, который ознакомился с проектами докладов Еврокомиссии. Они будут опубликованы в январе текущего года.
По словам журналиста, в прошлом году Брюссель рассмотрел заявки Украины, Молдовы и Грузии в рекордно сжатые сроки, из-за чего Еврокомиссия сосредоточилась лишь на политических критериях членства. Сейчас же Брюссель оценит соответствие законодательства Украины, Молдовы и Грузии с законодательством ЕС в 32 сферах, которые ЕС называет «главами». Это необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС.
«Наилучшие оценки, очевидно, получит Грузия, что является результатом многолетней работы проевропейских и в большей степени ориентированных на реформы правительств. Во многих, особенно в сферах экономики и финансов Грузия оценивается как «средне подготовленная». Однако Грузия отстает в правовой сфере, по интеллектуальной собственности и сельскому хозяйству», – пишет Йозвяк в статье, опубликованной на сайте грузинской службы Радио Свобода.
По словам журналиста, в октябре Еврокомиссия опубликует годовой отчет о расширении. В нем будет подробно описан прогресс Украины, Молдовы и Грузии на пути к ЕС и даны конкретные рекомендации.
«К концу года члены ЕС уже могут решить, смогут ли Молдова и Украина начать переговоры о вступлении и получит ли Грузия статус страны-кандидата», – отмечает Йозвяк.
- Лидеры стран ЕС в конце июня приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
- Выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе будет оценено Еврокомиссией весной будущего года.
Bloomberg: российская нефть продается в половину мировых цен
Российская нефть марки Urals торговалась 6 января по цене менее 38 долларов за баррель. Это - ниже потолка цены на российскую нефть, введённого ЕС и странами "Группы семи" с целью сократить возможности Москвы для финансирования войны с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.
Согласно данным Argus, Urals продавалась в пятницу за 37,80 долларов за баррель в порту Приморск. При этом в тот же день мировой эталон Brent стоил более 78 долларов за баррель.
Как отмечает Bloomberg, западные санкции привели к растущей зависимости России от Китая и Индии. Эти две страны, а также Турция являются на сегодня единственными крупными покупателями российской нефти. В сложившейся ситуации Москва вынуждена продавать свою нефть по заниженным ценам, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока, пишет агентство.
Bloomberg также сообщает, что объемы нефти, идущей в Китай, Индию и Турцию, упали до самых самых низких показателей за 10 недель. Сокращение поставок в Турцию стало "особенно драматичным", отмечает агентство. Так, согласно данным отслеживания судов, объем импорта из России, который увеличился почти до 400 тысяч баррелей в день в сентябре, упал до 21 тысячи баррелей в день за последние четыре недели. Это даже ниже, чем было до начала военных действий в Украине в конце февраля прошлого года, указывает Bloomberg.
- 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован Евросоюзом, странами "Группы семи" и Австралией.
- В первую неделю действия ценового потолка и запрета на поставки российской нефти по морю экспорт из России снизился на 54%
- Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов странам, которые используют потолок цен.
Телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах
Телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах, говорится в его официальном объявлении. В этой стране будет находиться основная редакция телеканала.
Лицензия выдана медиарегулятором Нидерландов на пять лет, и это означает, что «Дождь» может вернуться в кабельные сети, из которых телеканал был отключен в связи с отзывом лицензии по решению латвийского регулятора от 6 декабря, сказано в сообщении.
«Мы планируем сохранить бюро и часть сотрудников в Риге, поскольку Латвия остается для нас важнейшим направлением с точки зрения информационной стратегии редакции», – говорится также в сообщении телеканала «Дождь».
О полученной лицензии на вещание в Нидерландах накануне вечером главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко сообщил в интервью телеграм-каналу бывшего журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева. От дальнейших комментариев Дзядко отказался.
Соответствующая информация также появилась на сайте местного регулятора 22 декабря. Из отчета комиссии следует, что «Дождь» обратился с просьбой предоставить лицензию 6 декабря. На сайте регулятора также сообщается, что разрешение на вещание под брендом «Дождя» получила компания TVR Studios B.V.
Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии ранее аннулировал лицензию на вещание «Дождя», 8 декабря вещание телеканала в Латвии, Литве и Эстонии было прекращено. Ведущий «Дождя» Алексей Коростелев был внесен в черный список граждан, которым запрещен въезд в страну.
Решение о лишении лицензии латвийскими властями было принято после того, как телеканал был оштрафован за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия» по отношению к российской армии, а также после эфира, во время которого ведущий Коростелев, призывая зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации в России и военных преступлениях российских военных, сказал: «Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этого его уволили с телеканала.
- «Дождь» с 2010 года работал в России. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключен из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 году в России он был объявлен «иностранным агентом». Первого марта 2022 года, через неделю после начала российского военного вторжения в Украину, Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Дождя» из-за «фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям». Третьего марта канал приостановил работу. Разрешение на вещание в Латвии телеканал получил 6 июня.
Эстония готовит план по изъятию арестованных российских активов
Эстония стала первой страной Евросоюза, которая начала подготовку своей правовой базы для изъятия арестованных российских активов, сообщает Bloomberg. Соответствующую задачу министерства Эстонии должны выполнить до конца января.
Ожидается, что к этому времени Еврокомиссия примет общеблоковое решение о том, как поступить с замороженными активами Центрального банка России (это 300 млрд евро), а также с имуществом и средствами россиян, попавших под санкции. В Эстонии сумма их замороженных активов составляет 20 млн евро.
Члены ЕС «должны продолжить работу по привлечению России к ответственности за военные преступление и использовать замороженные активы страны», – заявила в декабре премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.
Правительство Германии в свою очередь также готово перенаправить арестованные российские активы на помощь Украине после того, как будут решены все юридические тонкости этой процедуры. По словам одного из источников Bloomberg, рассматривается вариант изымать активы у лиц, причастных к военным преступлениям, вместо того, чтобы арестовывать средства и имущества. Но на юридическое урегулирование этого вопроса могут уйти годы.
Ранее Bloomberg сообщал, что Германия рассматривает возможность использовать замороженные активы России для восстановления Украины в случае, если аналогичным образом поступят ее союзники.
- По данным агентства DPA, власти ФРГ заморозили российские активы на сумму более €5 млрд. В то же время Евросоюз, как отмечает Bloomberg, заморозил порядка €19 млрд активов, принадлежащих подпавшим под санкции физическим и юридическим лицам РФ.
- По оценкам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в €600 млрд. По данным президента Украины Владимира Зеленского, восстановление Украины будет стоить более одного триллиона долларов.
- В декабре 2022 года Сенат США на устном голосовании поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных от конфискации активов у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Государственный департамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идет только о трате того, что уже изъято.
FT: Эксперты оценивают вероятность распада России как высокую
Американский аналитический центр «Атлантический совет» опросил более 160 международных экспертов о возможных перспективах развития России. Почти половина из них считает вероятным, что в ближайшие 10 лет Россия может распасться на отдельные независимые области или превратиться в failed state - «несостоявшееся государство», в котором государственные институты не действуют. Результаты опроса публикует Financial Times.
46% из 167 опрошенных специалистов в области международной политики и экономики допускают, что в десятилетней перспективе Россия может развалиться или приобрести статус «несостоявшегося государства», когда законные механизмы перестают функционировать. Вероятность второго варианта считает высокой 21% экспертов - в два раза больше, чем предрекает такую судьбу для Афганистана. 40% из опрошенных считают, что политический кризис в России может случиться в результате революции, гражданской войны или дезинтеграции страны. Европейские эксперты оказались более пессимистичны, чем американские: распад России предрекают 49% из них, против 36% исследователей из США.
14% респондентов допускают, что в ближайшие 10 лет Россия может применить ядерное оружие.
10% из тех, кто заявил о возможности юридического или фактического исчезновения российской государственности в ближайшее десятилетие, заявляют, что после смутного периода примерно в 10 лет большинство ранее автократических государств становятся на демократический путь.
Заместитель директора Атлантического совета по прогнозированию Петер Энгельке уточнил, что важным фактором в составлении прогнозов для России стало ее военное вторжение в Украину и последовавшие за ним экономические санкции, которые значительно ослабляют страну и могут стать «бумерангом» для ее внутренних проблем.
Кроме того, опрошенные Советом эксперты говорят о высокой вероятности появления ядерного оружия у Ирана, нападения Китая на Тайвань, и роста глобального сотрудничества в вопросах защиты климата. США, по их мнению, в ближайшие 10 лет сохранят лидерство в военной и технологической областях, но политическая и экономическая гегемония Америки будет постепенно снижаться за счет усиления на международной арене других игроков.
- Атлантический совет - аналитический центр, основанный НАТО в 1961 году. Он является форумом для международных лидеров США и Европы, и ведет ислледовательскую деятельность в области глобальной политики и экономики. В 2019 году Министерство юстиции России внесло Атлантический совет в реестр нежелательных организаций.
Жительница Дагестана рассказала о пытках в реабилитационном центре
18-летняя жительница Дагестана Элина Ухманова подала в полицию заявление о насильном удержании и пытках в реабилитационном центре «Альянс Рекавери» в Махачкале. По ее утверждению, туда ее отдали родители, чтобы «лечить» от бисексуальности и атеизма. Также Ухманова требует провести проверку по факту незаконного занятия медицинской деятельностью: центр называет свои услуги лечебными, хотя его нет ни в одном официальном медицинском реестре.
По словам Ухмановой, после серии конфликтов с родителями ее похитили неизвестные мужчины, нанятые, по ее убеждению, родственниками, и отвезли в «Альянс рекавери». Там, как она сообщила правозащитной организации «СК SOS», пациентов удерживали насильно, избивали, лишали еды и воды, за попытки спорить с персоналом заковывали в наручники и подвешивали за них к перилам. В качестве наказания использовались и физические упражнения, такие как 300-400 приседаний или отжиманий за один раз.
Элина Ухманова провела в центре четыре месяца, после чего ее забрали родители. Они заперли дочь дома и отобрали у нее телефон, после чего ее исключили из университета. Ухмановой удалось связаться с кризисной группой «СК SOS», которая защищает права ЛГБТ+ на Северном Кавказе. С помощью активистов она смогла покинуть Дагестан и сейчас, по их словам, находится в безопасном месте. Заявление в полицию она подала в Москве.
На сайте реабилитационного центра «Альянс Рекавери» указано, что он занимается лечением алкоголизма, наркомании и игромании. Приводится номер лицензии - ЛО-05-01-001095 от 3 апреля 2015 года. Однако лицензия с таким номером принадлежит Дагестанскому республиканскому наркологическому диспансеру. Ни на сайте диспансера, ни на сайте «Альянса» нет сведений о связи между двумя учреждениями.
- Кризисная группа «СК SOS» утверждает, что случай Ухмановой не единичен: по данным активистов, на Северном Кавказе практикуются антинаучные «конверсионные терапии» для лечения гомосексуальности, атеизма или просто слишком вольного, с точки зрения родственников, поведения, особенно у молодых людей. Такие практики могут включать в себя психологическое и физическое насилие.
Член СПЧ рассказала, как освобождали завербованных на войну заключённых
Журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала РИА Новости, как осуществлялась юридическая процедура освобождения и помилования заключенных, завербованных «ЧВК Вагнера» для участия в боевых действиях в Украине. По ее словам, приказы об освобождении и указы президента о помиловании были оформлены в соответствии с законом, но не публиковались, поскольку составляли государственную тайну.
Меркачева также заявила, что самих этих документов у нее нет, но родственники бывших заключенных подтвердили ей, что у них они имеются. Она не уточнила, видела ли она документы своими глазами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже сообщил, что помилование осуществляется строго по закону.
Ранее многие журналисты и правозащитники обращали внимание на то, что завербованные заключенные переводятся в лагеря боевой подготовки по обычному тюремному этапу, и непонятно, на каком основании они освобождаются из мест лишения свободы.
Глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова выразила сомнение в том, что справки об освобождении и помиловании, которые якобы получают заключенные, могут быть действительны. Она подчеркнула, что помилование - длительный процесс, который начинается с регионального уровня и заканчивается указом президента, но, по ее сведениям, региональные общественные палаты никаких прошений о помиловании не рассматривали. Соответствующие указы президента тоже не были опубликованы в открытом доступе.
- В августе 2022 года стало известно, что участвующая в войне с Украиной «ЧВК Вагнера» начала вербовать в свои формирования российских заключенных. Осужденным предлагают помилование спустя полгода службы и денежные выплаты. В вербовке участвует приближенный к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, который в сентябре признал свою причастность к созданию ЧВК. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключенных.
- 5 января Пригожин объявил, что первая группа заключенных, завербованных «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. По его словам, с заключенных сняли все судимости.
Politico: «ЧВК Вагнера» наращивает активность в Сербии и Африке
Незарегистрированная военная организация «ЧВК Вагнера» наращивает свою активность в Сербии, а также в африканских странах. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на отчеты внешней разведки США. По их информации, в Сербии вагнеровцы должны противодействовать российским противникам режима Владимира Путина, эмигрировавшим в эту страну, а также защищать интересы России в горнодобывающей промышленности.
Сербская пресса пишет, что 7 декабря под эгидой «ЧВК Вагнера» открылся «Российско-Сербский культурно-информационный центр дружбы и сотрудничества «Орлы», объявивший своей целью «развитие дружественных отношений между Россией и Сербией с помощью «мягкой силы»«. Это подтверждается и в телеграм-канале самой ЧВК. Создатель и идеолог «Орлов» Александр Лысов в 2017 году был внесен непризнанной республикой Косово в список лиц, которым запрещен въезд на ее территорию.
Сербское издание Danas утверждает, что антивоенные активисты в Сербии и в России получают угрозы от представителей этого центра.
Кроме того, спецслужбы США сообщают о расширении активности ЧВК в странах Африки: Центрально-Африканской республике, Ливии, Мадагаскаре и других. Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет сотрудников «ЧВК Вагнер» в пытках и убийствах гражданского населения в Африке. Кремль отрицает свою связь с ЧВК, однако ее представители заявляют, что присутствуют в некоторых странах Африки, например в качестве военных инструкторов.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- В начале декабря 2022 года американские сенаторы подготовили и внесли законопроект о признании «ЧВК Вагнера» террористической организацией.
Антивоенный комитет призвал россиян за границей выйти на акции протеста
Антивоенный комитет России призывал россиян, которые проживают за пределами страны, 24 февраля выйти на акции протесты против войны. Планируются, что митинги пройдут у российских посольств, консульств, торговых представительств или в иных коллективно согласованных местах, сообщается на сайте комитета.
24 февраля исполнится ровно год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Участники Антивоенного комитета подчеркивают, что протесты против войны в России стали чрезвычайно опасны. В то же время порядка миллиона граждан, по их данным, уехали из страны и могут принять участие в митингах за рубежом.
«Голос этого миллиона сейчас важен для цивилизованного мира, который пытается понять, какими будут отношения с Россией и россиянами в будущем», – говорится в сообщении комитета. «Мы обязаны доказать - это война Путина и его режима, но не российского народа».
Антивоенный комитет России также заявил, что готов оказать юридическую, информационную и организационную поддержку тем, кто решить участвовать в антивоенных акциях 24 февраля.
- Антивоенный комитет России создали оппозиционные и общественные деятели, находящиеся в эмиграции. Среди учредителей Антивоенного комитета России – бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович.
- Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить «военными преступниками» политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий.
В Ненецком АО из-за обледенения упал самолёт с пассажирами
В Ненецком автономном округе потерпел крушение самолёт Ан-2 (известный как «кукурузник»). На его борту находились 12 человек: два члена экипажа и десять пассажиров. По предварительным данным, погибли двое. Причина падения – обледенение, сообщает ТАСС.
Ан-2 следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Самолёт упал в десяти км от поселка Каратайка в Заполярном районе. О крушении рассказал один выживших из пассажиров - он смог дозвониться до экстренных служб.
В объединённом авиаотряде округа сообщили, что самолёт совершал посадку на неосвещенную площадку во время полярной ночи. К месту крушение направилась наземная группировка на снегоходах и на вертолёте.
В Абхазии умер влиятельный вор в законе. В 2021-м его пытались убить
В самопровозглашенной республике Абхазия скончался вор в законе Тенгиз Лакербая (Тенгуляш). Как сообщают абхазские телеграм-каналы и агентство «Прайм крайм», причиной смерти стало воспаление легких. 41-летний Лакербая лечился в сухумской республиканской больнице.
Лакербая был неоднократно судим. Он являлся одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в Абхазии. В СМИ появлялась информация о том, что он мог быть связан с тройным убийством на сухумской набережной, произошедшим 22 ноября 2019 года у входа в ресторан «Сан-Ремо».
В ночь на 21 ноября 2021 года в селе Нижняя Эшера было совершено покушение на Тенгиза Лакербая. Сам вор в законе не пострадал. Спустя неделю в абхазском МВД сообщили о задержании подозреваемого в вооружённом нападении на Лакербая – Гарри Авидзба.
В 2020 году «Эхо Кавказа» сообщало, что Сухумский городской суд вынес приговор в отношении Тенгиза Лакербая. Он был признан виновным в совершении трех преступлений, связанных с незаконным хранением и приобретением огнестрельного оружия, незаконным приобретением и хранением наркотических веществ без цели сбыта. Суд приговорил Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. Однако 8 июля 2021 года он был освобожден.
В 2018 году Лакербая был признан виновным в хулиганстве – нанесении телесных повреждений сотруднику российского посольства, представителю МВД России в Абхазии Станиславу Апсава.
Агентство «Прайм Крайм» сообщает о смерти еще одного криминального авторитета из Грузии. По информации издания, в Турции на 62-м году жизни умер вор в законе Гия Гиоргадзе.
В Чечне силовики похитили около двадцати местных жителей
Около 20 человек были похищены силовиками в чеченском селе Алхан-Кала – причина их задержания неизвестна. Предположительно, похищенных вывезли в Грозный, где удерживают в одной из нелегальных тюрем.
О массовых задержаниях в Алхан-Кале сообщили чеченские оппозиционные телеграм-каналы 1ADAT и NIYSO. Канал 1ADAT приводит список, в котором восемь фамилий, канал NIYSO называет имена 14 похищенных. Два источника редакции Кавказ.Реалии в селе Алхан-Кала подтверждают похищения людей из опубликованных каналами списков. Собеседники не приводят подробностей, указывая только, что похищения могут быть связаны с обвинениями в экстремизме.
Чеченский общественный деятель, председатель движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов сообщил, что к нему обратился живущий в Европе родственник братьев Солсаевых и рассказал об их похищении силовиками. По данным телеграм-канала 1ADAT, они избиты и находятся в тяжелом состоянии.
Канал NYISO сообщает, что вывезенные из Алхан-Калы местные жители удерживаются на территории Грозненского РОВД и там подвергаются пыткам. МВД по республике эту информацию не комментировало. На звонки корреспондента Кавказ.Реалии в дежурной части РОВД Грозненского района не ответили.
- С 2019 по 2021 год в Чечне пропали без вести 4 984 человека. Это ненамного меньше, чем в гораздо более крупных по размеру Москве и Московской области. Чечня также «лидирует» среди регионов, где пропавших находят реже всего. Из ежегодно исчезающих в республике 1 700 человек находят лишь 20-30. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии ситуация лучше, однако и там находят лишь каждого десятого. Эти сведения в конце 2021 года опубликовало государственное агентство РИА «Новости», основываясь на открытых данных МВД России.
- Жители Чечни Аюб Алхазов и Рамзан Тазабаев умерли после пыток, пережитых в отделе полиции в республике. Они являются дядей и тестем Мубарика Алхазова – также уроженца региона, который вынужденно покинул Россию после похищения силовиками и пыток.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отвергал обвинения и говорил, что секретных тюрем в республике нет. В частности, он заявил об отсутствии подвалов для незаконно задержанных на территории его особняка. Оппозиционный блогер Ибрагим Янгулбаев описал секретную тюрьму, в которой находился сам, и рассказал об участии самого Кадырова в пытках.
При ракетном обстреле рынка в Харьковской области погибли два человека
В результате ракетного обстрела рынка в посёлке Шевченково Харьковской области, по предварительным данным украинских властей, погибли две женщины. Пострадали несколько человек, в том числе 10-летняя девочка. На месте удара продолжается разбор завалов.
По данным заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, удар нанесли российские военные с территории Белгородской области, используя зенитно-ракетный комплекс С-300.
Российские военные сообщения об ударе не комментировали.
Шевченково находится примерно в 30 километрах от российской границы. Посёлок был оккупирован российскими войсками и освобождён в сентябре.
По данным украинских военных, Россия нередко использует ракеты С-300, предназначенные для противовоздушной обороны, для обстрелов наземных целей. Причиной такого шага называется недостаток ракет другого тип.
Калифорнийский врач: Саакашвили давали много неподходящих лекарств
В Тбилисском городском суде, где проходит слушание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в качестве свидетеля выступил калифорнийский врач Шахин Лакхан (Shaheen Lakhan). Оценивая состояние экс-президента, Лакхан отметил, что «Саакашвили серьезно болен».
По его словам, экс-президент страдает от различных дисфункций, самая тяжелая из которых — деменция. Также, по словам калифорнийского специалиста, Саакашвили было прописано много неподходящих лекарств.
«О состоянии здоровья г-на Саакашвили могу сказать, что он тяжело болен. У него различные дисфункции, в том числе головного, спинного мозга, пищеварительной системы. Самый серьезный диагноз — деменция, а также судороги. Также повреждение периферийной нервной системы, из-за которой ему трудно ходить. Вместе с тем сдавление спинного мозга, между дисками в области шеи, т.е. давление на спинной мозг. Также очень значительная степень ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и связанная с этим полипрагмазия, то есть назначение нескольких неподходящих лекарств, являются наиболее серьезными заболеваниями, которые у него наблюдаются», — сказал врач.
Как пишет СОВА, сам Саакашвили на сегодняшнем заседании не присутствует ни физически, ни дистанционно. Клиника «Вивамеди», где уже много месяцев содержится Саакашвили, не дала разрешения на его транспортировку в здание Тбилисского городского суда.
Параллельно процессу сторонники третьего президента проводят акцию у здания суда.
- Михаилу Саакашвили 21 декабря исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул Грузию и получил гражданство Украины. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, в 2020 году стал главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограмм. Независимая экспертиза заявила о диагнозах, угрожающих его жизни, а также об обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. По словам американского психиатра, у Саакашвили – быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство.
- Сам политик и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств.
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