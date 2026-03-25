За поджог военного завода в Чехии арестованы диджей и анархистка

Один из арестованных в Чехии за поджог 20 марта цеха оборонной компании LPP Holding в Пардубице оказался пражским диджеем. По одной из версий, у него есть гражданство США, выяснило Радио Свобода.

На снимке задержанного, опубликованном чешским информационным агентством ČTK, оказался человек, называющий себя Юссеф Мотус. Сервисы распознавания лиц показывают почти полное совпадение при сравнении фотографии задержанного человека и фотографий Мотуса в его инстаграме и на музыкальном сайте Ra.co.

В биографии на сайте Ra.co говорится, что Юссеф Мотус, также известный как Мотус Бильмахжар (Motus Bilmahjar) происходит из «Египта, Саудовской Аравии и интернет культуры». В отношении Мотуса используются местоимения множественного числа и женского рода: «Помимо работы за вертушками, она – фотограф, активист и проводит время с их коммьюнити», говорится в тексте.

Мотус – автор нескольких текстов, опубликованных на сайте чешского феминистского журнала «Вторая смена». Один из них называется «Но в Газе ненавидят геев!» Разоблачение израильского гомонационализма и пинквошинга». Эту заметку Мотус подписал как Юссеф Мурси (Youssef Moursi).

Ещё одной задержанной за поджог офиса и мастерских компании по производству дронов в чешском городе Пардубице, как установило Радио Свобода с помощью опубликованных чешскими СМИ фото, оказалась Анежка Брахова.

Она придерживается анархических и феминистских взглядов и в 2024-2025 годах неоднократно участвовала в акциях протеста против действий Израиля в Газе, против поминальной молитвы в Праге по убитому в США правому активисту Чарли Кирку, против приезда в чешскую столицу президента Аргентины Хавьера Миллея.

LPP Holding выпускает беспилотные системы, в том числе для Украины. В декабре 2025 года компания показала крылатую ракету Narwhal с дальностью полета более 600 киломеьолв, которую планировалось передать ВСУ.

В LPP Holding заявили, что полиция рассматривает возможную причастность России к поджогу в Пардубице. Полиция публично возможную связь с Россией не комментировала, но отмечала, что следствие рассматривает различные версии.

Россия обвинения в проведении гибридных атак в странах Евросоюза категорически отвергает.

Группа, заявившая о своей причастности к пятничному поджогу, опубликовала 24 марта заявление, в котором говорится, что в её руках оказались «секретные документы», и они будут опубликованы, если LPP не разорвет связи с израильской Elbit Systems и не «осудит варварскую оккупацию Палестины». Крайним сроком для этого названо 20 апреля.

О задержании троих подозреваемых полиция Чешской Республики сообщила 24 марта.