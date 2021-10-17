За сутки на Северном Кавказе умерли 104 пациента с коронавирусом

Житель Батуми Рамаз Давладзе, четверо членов семьи которого погибли при обрушении жилого дома, говорит, что знал о ремонте, проводившемся на первом этаже, и за неделю до трагедии лично предупредил рабочих не трогать несущие стены, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Семиэтажный дом, неоднократно перестроенный с конца 70-х годов, обрушился в самом центре Батуми 8 октября. Жертвами трагедии стали девять человек. Среди погибших – брат и супруга Рамаза Давладзе, а также их годовалый сын и девятилетняя дочь.

Согласно предварительной версии, причиной обрушения стала реконструкция, проведенная в квартире на первом этаже.

«Первого числа я пошел туда и сказал, чтобы они не трогали несущие стены. Я сказал это рабочим», - рассказал Давладзе журналистам. При этом он указал, что двухкомнатная квартира, где проводился ремонт, была «фактически одним пространством», однако «все несущие стены первого числа были на месте».

Давладзе добавил, что у него есть вопросы, однако он не хочет обвинять кого-либо и ждет результатов расследования. Отвечать на вопросы мужчине пришлось у мемориала, куда со дня трагедии жители Батуми приносят цветы, игрушки, письма и свечи в память о погибших.

У Давладзе остался 5-летний сын. Утром 8 октября он отвел мальчика в детский сад, а после поехал по работе в Махинджаури. Когда мужчина не смог связаться ни с супругой, ни с братом, он позвонил соседям, которые и рассказали ему об обрушении дома.

«Моя жизнь разрушена, - что еще сказать. За одну минуту моя жизнь переломилась. Я был самым счастливым человеком… У меня остался один сын, и сейчас это то, что действительно дает мне стимул жить, пережить такую огромную трагедию», - добавил он.