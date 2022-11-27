Задержанные в Швеции россияне могли жить рядом с отравителями Скрипалей

Недавно задержанная в Швеции по подозрению в шпионаже супружеская пара россиян, возможно, была знакома с сотрудниками ГРУ, которых подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Об этом сообщил сооснователь Bellingcat журналист Эллиот Хиггинс.

Задержанные россияне Сергей Скворцов и Елена Кулькова, как утверждают расследователи Bellingcat с 1999 года владеют квартирой в Москве, на улице Зорге 36. О том, жила ли семья когда-либо в этой квартире, неизвестно. 20 лет назад супруги переехали в Швецию.

Одна из квартир в том же доме зарегистрирована на Дениса Сергеева, предполагаемого сотрудника ГРУ, причастного к покушению на Скрипалей в 2018 году. Известно также, что Сергеев под именем Сергея Федотова несколько раз был в Болгарии. Один из визитов совпал по времени с отравлением «Новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Еще одна квартира в доме 36 на улице Зорге, по сообщению Bellingcat, принадлежит Андрею Аверьянову, главе секретной воинской части. Расследователи связывают Аверьянова со взрывом на складах боеприпасов в чешском селе Врбетице в 2014 году.

Кроме того, по данным Bellingcat, в том же доме зарегистрирован офицер ГРУ Андрей Ильченко. Его, в частности, считают участником кампании по дезинформации вокруг крушения «Боинга» Малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

Также в квартире на Зорге 36 зарегистрирована дочь Скворцова и Кульковой, которая работает в одной шведской компании вместе с отцом и бывшим высокопоставленным сотрудником шведской разведки.