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Задержанные в Швеции россияне могли жить рядом с отравителями Скрипалей
Недавно задержанная в Швеции по подозрению в шпионаже супружеская пара россиян, возможно, была знакома с сотрудниками ГРУ, которых подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Об этом сообщил сооснователь Bellingcat журналист Эллиот Хиггинс.
Задержанные россияне Сергей Скворцов и Елена Кулькова, как утверждают расследователи Bellingcat с 1999 года владеют квартирой в Москве, на улице Зорге 36. О том, жила ли семья когда-либо в этой квартире, неизвестно. 20 лет назад супруги переехали в Швецию.
Одна из квартир в том же доме зарегистрирована на Дениса Сергеева, предполагаемого сотрудника ГРУ, причастного к покушению на Скрипалей в 2018 году. Известно также, что Сергеев под именем Сергея Федотова несколько раз был в Болгарии. Один из визитов совпал по времени с отравлением «Новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.
Еще одна квартира в доме 36 на улице Зорге, по сообщению Bellingcat, принадлежит Андрею Аверьянову, главе секретной воинской части. Расследователи связывают Аверьянова со взрывом на складах боеприпасов в чешском селе Врбетице в 2014 году.
Кроме того, по данным Bellingcat, в том же доме зарегистрирован офицер ГРУ Андрей Ильченко. Его, в частности, считают участником кампании по дезинформации вокруг крушения «Боинга» Малазийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.
Также в квартире на Зорге 36 зарегистрирована дочь Скворцова и Кульковой, которая работает в одной шведской компании вместе с отцом и бывшим высокопоставленным сотрудником шведской разведки.
- О задержании эмигрантов из России в Швеции сообщалось 22 ноября. Тогда же стало известно, что 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена Кулькова живут в стране с 1997 года и имеют шведское гражданство.
- СМИ утверждают, что у обоих супругов образование в сфере электроники и техники. Они владели несколькими компаниями, некоторые из них производили и поставляли электронное оборудование. Среди стран, куда отправлялся товар была и Россия. Шведские журналисты предполагают, что супруги могли быть связаны с радиоэлектронной разведкой ГРУ.
Другие новости дня
В Китае проходят протесты из-за коронавирусных локдаунов
В городах Китая проходят массовые протесты против политики «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции, которую проводит китайское правительство. Китайские власти объявляют жесткие локдауны в населенных пунктах, где есть заболевшие.
Протесты начались после того, как в городе Урумчи на северо-западе Китая при пожаре погибли 10 человек: из-за локдауна они не могли покинуть охваченные огнем квартиры.
Урумчи находится в локдауне уже более трех месяцев. В нем проживает около 4 миллионов человек. Из-за жестких ограничений многие из них уже около 100 дней не могут выходить из дома. 24 ноября в одном из многоэтажных домов возник пожар, и из-за , предположительно, закрытых на локдаун дверей многие жильцы не смогли выбраться наружу. Городские власти отвергли эту версию, заявив, что жильцы неправильно поняли правила техники безопасности.
Протесты, которые начались в Урумчи охватили многие крупные города и университетские кампусы Китая. Изначально митингующие требовали отмены локдаунов, но, например в Шанхае демонстранты стали требовать отставки главы Китая Си Цзиньпина и отмены руководства Коммунистической партии Китая в целом. Полиция разгоняет митинги и проводит задержания.
С начала пандемии коронавируса Китай придерживается максимально жестких мер, чтобы сдерживать распространение инфекции. В то время как большинство стран мира ослабили эпидемиологические правила, Китай по-прежнему объявляет строгие локдауны при выявлении заболевших, закрывая целые районы, жителям которых неделями и месяцами не разрешается выходить на улицу.
Северная Корея стремится стать главной ядерной державой мира
Северная Корея должна стать самой мощной в мире ядерной державой. Об этом в воскресенье в своем обращении к военным и ученым заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Он также поручил наградить технический персонал, который принимал участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 18 ноября.
Ким Чен Ын возлагает большие надежды на испытания «Хвасон-17». Ракета способна достичь территории США и отразить «американскую ядерную угрозу»- это Ким считает главной задачей для северокорейской армии. Он назвал «Хвасон-17» самым сильным стратегическим оружием в мире.
На испытаниях баллистической ракеты Ким Чен Ын присутствовал лично, с женой и 12-летней дочерью, чье имя не называется. Это было первое публичное появление дочери главы государства. Поскольку власть в КНДР фактически передается по наследству, эксперты высказали мнение, что таким способом Ким Чен Ын продемонстрировал свою возможную преемницу.
США 21 ноября потребовали созыва Совета безопасности ООН для обсуждения северокорейских ядерных испытаний. Заместитель главы ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится Ким Чен Ыну сестрой, обвинила Совбез ООН в провокации и «политике двойных стандартов».
Глава МИД Армении выразил соболезнования в связи с кончиной белорусского коллеги
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования в связи с кончиной своего белорусского коллеги Владимира Макея.
«Глубоко потрясен сообщением о смерти министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Владимировича Макея. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича», - написал Мирзоян в своем микроблоге.
Макей скоропостижно скончался накануне в возрасте 64 лет. Он занимал пост министра иностранных дел Беларуси с 22 августа 2012 года. Ранее на этой неделе Макей в составе белорусской делегации был в Ереване, где проходил саммит ОДКБ.
Нона Гаприндашвили в восьмой раз завоевала звание чемпионки мира среди ветеранов
Нона Гаприндашвили – победительница чемпионата мира по шахматам среди ветеранов (+65 лет), который прошел в Италии. Общественный вещатель Грузии отмечает, что легендарная шахматистка завоевала этот титул в восьмой раз.
Нона Гаприндашвили – одна из самых титулованных спортсменок в истории шахмат, выигравшая одиннадцать Олимпиад и пять чемпионатов мира. Нона Гаприндашвили - обладательница первого шахматного «Оскара» и лауреат «Золотой пешки Европы».
Президент Тайваня Цай Инвэнь ушла с поста главы правящей партии
Президент Тайваня Цай Инвэнь объявила вечером в субботу, что уходит с поста главы правящей Демократической прогрессивной партии. Партия потерпела почти повсеместное поражение на местных выборах. Премьер-министр Тайваня Су Чжень-Чан, который принадлежит к той же партии, попросил Цай продолжать исполнять обязанности президента по крайней мере до тех пор, пока не будет возможности сменить ее без нарушения стабильности в регионе.
Тайвань сейчас переживает сложные времена: Китай усилил свои претензии на его территорию. Несмотря на то, что официально Пекин выступает за мирное решение «тайваньской проблемы», он стягивает войска к пограничному пространству Тайваня, и, по словам экспертов, нельзя исключать возможность полномасштабного военного вторжения китайской армии на остров. В сентябре 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин пообещал осуществить «скорое и неизбежное воссоединение» с Тайванем, правда, не упомянув о вероятности применения силы.
На выборах, завершившихся 26 ноября, победу в большинстве округов одержала партия КМТ. Ее председатель Эрик Чу назвал победу партии в региональном масштабе хорошим стартом для президентских выборов в 2024 году, когда КМТ сможет выдвинуть своего кандидата в президенты.
Партия КМТ ранее открыто обвиняла Демократическую прогрессивную партию в лояльности материковому Китаю и недостаточной готовности защищать независимость Тайваня.
Цай Инвэнь сейчас отрабатывает свой второй президентский срок, который истечет в 2024 году, и не может больше переизбираться.
- Китайская Народная Республика (управляющая материковым Китаем, Гонконгом и Макао) с населением более 1 миллиарда 415 миллионов человек и Тайвань («Китайская республика») с населением всего чуть более 23 миллионов официально никогда не признавали суверенитет друг друга. Официальной позицией обоих государств остается то, что есть только одно законное суверенное государственное образование, которое управляет и материковым Китаем, и Тайванем. Правительство КНР решительно выступает против признания Тайваня легитимным государством, и в принципе – против самого понятия «два Китая», настаивая на «принципе одного Китая».
В России запретят суррогатное материнство для иностранцев
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил у себя в телеграме, что Дума рассмотрит вопрос о запрете в России суррогатного материнства для иностранных клиентов. Вопрос будет обсуждаться в Думе в начале декабря. Володин назвал суррогатное материнство «торговлей детьми» и заявил, что оно недопустимо.
По словам Володина, суррогатное материнство - «большой нелегальный бизнес», а дети, рожденные таким способом, за границей «становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».
Суррогатное материнство легально в России, оно регулируется статьей 55 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Это одна из технологий, позволяющих иметь детей людям, которые в силу медицинских причин не способны сами зачать и выносить ребенка. В мае в Госдуме уже был рекомендован к принятию в первом чтении законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России, а также о том, чтобы дети, рожденные таким путем, в обязательном порядке получали российское гражданство сразу после рождения.
Несмотря на легальность суррогатного материнства по российским законам, в последние годы участились случаи преследования суррогатных матерей и врачей, которые занимаются использованием этой технологии. Так, в 2020 году по «делу репродуктологов» сотрудники агентства по суррогатному материнству и сотрудничавшие с ним врачи были обвинены в торговле людьми, несмотря на наличие законных контрактов с заказчиками. Родители, преимущественно из Китая и Филиппин, не смогли воссоединиться с младенцами, несмотря на то, что биологически и генетически это были их кровные дети.
Telegraph: «Талибан» заработал на строительстве объектов к ЧМ в Катаре
Режим радикального движения «Талибан», находящийся у власти в Афганистане, поставлял технику для строительства объектов инфраструктуры для чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. Это утверждает, ссылаясь на источники в представительстве «Талибана» в столице Катара Дохе, британская газета The Telegraph.
Высокопоставленные представители «Талибана», живущие в Катаре, как утверждается, закупали оборудование, а затем сдавали его в субаренду компаниям, которые строили объекты для чемпионата мира. Таким образом, они заработали, как утверждается, миллионы долларов. Стоимость аренды одной единицы техники доходила до 10 тысяч долларов в месяц, при этом некоторые талибы, как утверждается, закупили до 10 машин.
При этом эти закупки опосредованно финансировали власти Катара, которые платили представителям «Талибана» в офисе в Дохе крупные пособия с целью способствовать мирным переговорам, которые талибы вели в стране с США. Газета отмечает, что эти выплаты осуществлялись с согласия ООН и, по-видимому, власти Катара не допустили никаких формальных нарушений.
Представители «Талибана» заявили The Telegraph, что не участвовали в строительстве объектов в Катаре. ФИФА статью не комментировала.
- Подготовка к чемпионату мира сопровождалась рядом скандалов, связанных с предполагаемой коррупцией, а также использованием труда рабочих-мигрантов и сообщениями о несоблюдении правил техники безопасности, приводившем к гибели строителей. Правозащитники также критиковали ФИФА за выбор Катара для проведения чемпионата в связи с нарушениями прав человека в стране - в частности, прав ЛГБТ.
Активы Венесуэлы в зарубежных банках будут частично разморожены
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о сотрудничестве в обеспечении гуманитарной помощи для страны. Соглашение, достигнутое на переговорах в Мексике, предусматривает разморозку части валютных резервов страны в зарубежных банках, которые были заморожены несколько лет назад, когда ряд стран Запада, включая США, отказались признавать легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Будут разморожены, как сообщают агентства, около 3 миллиардов долларов, которые будут направлены на финансирование гуманитарных расходов, таких как ремонт электрических сетей или поставки медицинского оборудования и медикаментов. Управление средствами будет осуществляться под эгидой ООН.
Венесуэла уже несколько лет находится в экономическом и социальном кризисе. Массовые протесты оппозиции в 2019 году не привели к падению Мадуро. Однако в связи с санкциями, введенными против его режима странами Запада, власти пошли на переговоры с оппозицией. Они продолжались при посредничестве Мексики и Норвегии несколько лет с перерывами и теперь дали первые результаты.
Соединенные Штаты приветствовали достижение соглашения. Министерство финансов США в субботу объявило о выдаче корпорации Chevron генеральной лицензии, которая позволяет ей экспортировать из Венесуэлы бензин и нефтепродукты, произведенные на ей предприятиях в этой стране, и, в частности, поставлять их в США. Таким образом, компания получила исключение из санкционного режима. Госдепартамент заявил, что Вашингтон готов и далее ослаблять санкции - если власти Венесуэлы продолжать шаги по «облегчению страданий венесуэльского народа и восстановлению демократии».
В Астане в день инаугурации Токаева задержаны десятки человек
По меньшей мере десятки человек были задержаны в столице Казахстана Астане вечером 26 ноября. Несколько часов в городе был недоступен интернет. Утром этого же дня в Астане прошла церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева.
В социальных сетях и мессенджерах публикуются видео задержаний рядом с территорией бывшего торгово-развлекательного центра MEGA.
По сообщениям казахстанских СМИ, задержанные - сторонники бизнесмена и основателя проекта «Архитекторы будущего» Марата Абиева. Они, как утверждается, собирались провести митинг.
При этом не сообщается, что митинг был каким-либо образом связан с инаугурацией Токаева. Как отмечает Радио Азаттык, по законодательству Казахстана, проведение любых собраний на улице необходимо согласовать с акиматами. Не согласованные с местными властями акции считаются незаконными.
Абиев - самый молодой казахстанский миллионер по версии Forbes, основатель фонда TDFA, нацеленного на развитие сельского хозяйства. В мае этого года власти уже задержали десятки его сторонников, которые направлялись в Астану, как утверждается, на концерт, проведение которого было запрещено. Ряд СМИ тогда писало, что власти опасались повторения беспорядков, охвативших страну в январе нынешнего года. Абиев заявлял, что его сторонники не собирались совершать противозаконных действий, а сам он не планирует заниматься политикой.
- Касым-Жомарт Токаев, избранный на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства на следующие семь лет. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Астане.
- «Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», – цитирует выступление Токаева «Интерфакс».
В Херсоне восстановлено энергоснабжение
Четверть потребителей в Киеве по-прежнему остаются без электричества - после российских ракетных ударов, в результате которых 23 ноября без света осталась большая часть жителей украинской столицы. «Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы», - написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграме. Водоснабжение и теплоснабжение, по его словам, практически полностью восстановлено.
По сообщению энергетической компании ДТЭК, в ближайшее время в Киеве будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии, однако компания обещает, что перерывы в электроснабжении не будут превышать 5 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне раскритиковал власти Киева, обвинив их в ошибках при развертывании так называемых пунктов несокрушимости - это общественные места, где есть электричество и теплоснабжение, куда люди могут прийти, если в их домах нет энергии. Ранее власти Киева заявляли, что в городе развернуто около 400 таких пунктов, однако из слов Зеленского следует, что в реальности их меньше.
В Херсоне, который около двух недель был освобожден украинскими войсками, в субботу возобновилась подача электроэнергии. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Электричества в городе не было с момента отступления российских войск 11 ноября, при котором был подорван ряд инфраструктурных объектов.
Страны ЕС в последние дни увеличивают усилия с целью помочь Украине справиться с энергетическим кризисом. В страну отправляют генераторы, трансформаторы и обогреватели. В частности, Литва в субботу сообщила, что отправила 6 грузовиков со 114-ю трансформаторами различной мощности.
Во Франции участники съезда чеченской диаспоры заявили о создании своего движения
25 и 26 ноября во Франции прошел первый международный съезд объединенной диаспоры непризнанной Чеченской республики Ичкерия, на нем было объявлено о создании движения «Единая сила».
Участниками съезда – в том числе дистанционно – стали порядка 200 представителей чеченской диаспоры из разных стран, среди них 80 делегатов, избранных местными диаспорами, передает корреспондент Кавказ.Реалии.
На съезде был учрежден постоянно действующий совет, председателем которого избран руководитель комитета «Толам» Джамбулат Сулейманов, а его заместителем – Анзор Масхадов, сын президента Ичкерии (1997-2002) Аслана Масхадова.
Основной задачей съезда Сулейманов называет укрепление международных связей и защиту интересов чеченцев как на родине, так и за границей.
«За рубежом проживает полмиллиона чеченцев – это четверть этноса. Но в отличие от находящихся на территории Чечни, мы можем открыто заявлять свою позицию и отстаивать права», – рассказал он.
Среди гостей съезда были представители чеченского оппозиционного движения 1ADAT. Также в работе съезда участвовали депутаты Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха, Александр Мережко, Егор Чернев, Муса Магомедов и Алексей Гончаренко, украинский общественный деятель Дмитрий Кончинский.
Другая часть чеченской диаспоры 27 ноября проводит в Брюсселе конференцию сторонников независимости Чеченской республики Ичкерия. В ее программе заявлены не только члены правительства непризнанной республики за рубежом, но и нечеченские политики, среди них: члены Европарламента Анна Фотыга, Раса Юкнявичене, депутаты Верховной рады Украины Олег Дунда и Алексей Гончаренко, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, американские аналитики Януш Бугайски и Пол Гобл, Дэвид Сэттер.
- На стороне Украины уже воюют несколько добровольческих батальонов из числа сторонников Ичкерии, некоторые из этих подразделений официально входят в состав Вооруженных сил Украины.
- В октябре Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. В России предусмотрена уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны и за само обсуждение возможного отделения ее субъектов.
- Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в Вооруженные силы Украины для участия в сопротивлении российскому вторжению и дальнейшей борьбы за независимость. В Киеве эти призывы не комментируют, обращения опубликованы на ресурсах недавно созданного движения «Гражданский совет».
В день памяти Голодомора Зеленский объявил инициативу «Зерно из Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу 26 ноября - когда в стране отмечается день памяти жертв Голодомора - объявил о международной инициативе Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), которая должна помочь доставить сельскохозяйственную продукцию беднейшим странам мира.
Программа была официально запущена на саммите в Киеве, посвященном международной продовольственной безопасности. Помимо Зеленского, в нем приняли участие лидеры нескольких европейских стран, в том числе премьер-министры Польши, Литвы и Бельгии и президент Венгрии.
Суть программы «Зерно из Украины» состоит в том, что страны-участницы проекта - их более 20 - покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей и передают ее странам, находящимся на грани голода, таким как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали и Йемен. Всего планируется отправить около 60 судов с украинским зерном.
Зеленский подчеркнул, что Украина не случайно запускает программу в день памяти жертв Голодомора, чувствуя свою ответственность как нация, в свое время пережившая голод.
Ранее было объявлено о продлении так называемой продовольственной сделки под эгидой ООН, согласно которой Россия не препятствует транспортировке зерна и других продуктов из нескольких украинских портов.
В своем выступлении, посвященном годовщине Голодомора, Зеленский провел параллели между 1932-33 годами и нынешней российской агрессией против Украины. «Тогда нас хотели уничтожить голодом, сейчас тьмой и холодом», - сказал он, имея в виду российские удары по инфраструктурным объектам, после которых многие жители Украины остались без света и тепла. В подобном духе высказались и другие украинские лидеры, подчеркнув, что Украина выстоит.
Внимание привлек визит в Киев президента Венгрии Каталины Новак. Отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными, Новак стала первым высокопоставленным представителем Венгрии, посещающим Украину с начала войны.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932-1933 годах – был вызван политикой коллективизации и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Имели место случаи голодных бунтов, детоубийств и людоедства. Также крестьяне подвергались массовым репрессиям. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году.
Государственное агентство сообщило о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея
Белорусское государственное агентство БелТА сообщило о смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Сообщение опубликовано со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
Макей, как сообщается, скончался скоропостижно. «Ничего не предвещало» - заявил пресс-секретарь. Других подробностей пока нет.
Владимиру Макею было 64 года. После карьеры в МИД Беларуси стал главой администрации Александра Лукашенко. С 2012 года стал министром иностранных дел.
Не сообщалось о том, что Владимир Макей был чем-либо болен. Еще на этой неделе он посещал саммит ОДКБ в Ереване в составе белорусской делегации, а накануне, как сообщается, встречался с представителем Ватикана.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве «потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея».
В российских прокремлевских СМИ и телеграм-каналах Макея до 2020 года неоднократно обвиняли в стремлении наладить отношения Беларуси с Западом в ущерб интересам России. При этом Макей и его ведомство следовали в русле политики Александра Лукашенко - в том числе и после российского вторжения в Украину, когда белорусский лидер поддержал Москву.
Из стран Запада санкции против Макея ввела только Канада - но не США и ЕС.
В абхазский Верховный суд направлено дело по факту убийства Беслана Дзыба
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Гудалия Игоря Енварбеевича и Зухба Аслана Игоревича в совершении умышленного убийства Дзыба Беслана Леонидовича, а также в соучастии с Авидзба Гарри Хиударовичем и Гудалия Артуром Шамеловичем в незаконном обороте огнестрельного оружия.
Уголовное дело накануне, 25 ноября, было направлено в Верховный суд для рассмотрения по существу, сообщает агентство «Апсныпресс».
Как установлено материалами уголовного дела, расследованного сухумской прокуратурой, 17 июля 2021 года, примерно в 20:00, Игорь Гудалия с родным братом Русланом с целью урегулирования конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с Бесланом Дзыба, прибыли вместе с Гарри Авидзба, Асланом Зухба и Артуром Гудалия на автомашине марки «Nissan Skyline» (с регистрационным знаком О336ОМ АВН) под управлением Зухба, вооруженные автоматом Калашникова «АКМ», калибра 7,62 мм, с боеприпасами, пистолетом Макарова «ПМ», калибра 9 (9х18) мм, с боеприпасами и гранатой неустановленного образца, в пивной бар продуктового магазина «Моква», расположенного на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е сентября.
В помещении пивного бара между Русланом Гудалия, Гарри Авидзба, Асланом Зухба и Бесланом Дзыба произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой Аслан Зухба произвел два выстрела из пистолета системы Макарова «ПМ» в Беслана Дзыба. С целью оказания сопротивления Беслан Дзыба из пистолета системы Макарова ранил Аслана Зухба и Руслана Гудалия.
Наблюдавший за происходящим из салона автомашины марки «Nissan Skyline» Игорь Гудалия забежал в помещение пивного бара и из автомата системы Калашникова произвел не менее 7 выстрелов в направлении Беслана Дзыба. В результате полученных ранений Дзыба скончался.
Самхарадзе: РФ продолжает дискриминацию этнических грузин на оккупированных территориях
Глава делегации Грузии в ПА ОБСЕ, председатель Комитета Ассамблеи по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Николоз Самхарадзе принял участие в работе осенней сессии ПА ОБСЕ, которая проходила в Варшаве, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Выступая с трибуны Парламентской ассамблее ОБСЕ, Николоз Самхарадзе осудил бомбардировки Россией объектов гражданской инфраструктуры Украины, в том числе энергетических объектов.
«Бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры и энергетики направлена на создание гуманитарной катастрофы в Украине. Эта попытка России очень похожа на сценарий, реализованный ею на оккупированных территориях Грузии, где она создала гуманитарную катастрофу в виде недопущения возвращения в свои дома до 250 тысяч этнических грузин. Грузинским детям не дают права на обучение на грузинском языке, кроме того в оккупированных районах идет постоянный процесс по уничтожению грузинского наследия.
Сегодня Российская Федерация установила в оккупированных регионах режим апартеида, где продолжается дискриминация грузин по этническому признаку. Этот факт подтвердил Европейский суд по правам человека, где Грузия выиграла судебный процесс против Российской Федерации. Грузия также выиграла тяжбу в Международном уголовном суде Грузии, согласно которому граждане России были признаны виновными в совершении военных преступлений», - отметил в ходе своего выступления Николоз Самхарадзе.
Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии рассказал о помощи, оказываемой Грузией Украине, в том числе, чтобы Украина могла выигрывать споры против РФ в международных уголовных судах. По его словам, Грузия была страной, посредством которой Украина подала иск против России в Гааге.
«Грузия помогла Украине, которая не является членом Международного уголовного суда, подать иск против России, и Грузия и в дальнейшем будет оказывать аналогичную помощь нашему другу Украине», - сказал Николоз Самхарадзе.
В Киеве без электричества остаются 130 тысяч человек
По состоянию на утро субботы, 26 ноября, 130 тысяч жителей Киева остаются без электричества, сообщает военная администрация города.
Водоснабжение полностью восстановлено, продолжается запуск теплоснабжения. Мобильная связь доступна практически по всему Киеву, локальные перебои возможны только в районах без электричества. В администрации заявили, что планируют завершить все восстановительные работы в течение суток.
23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Взрывы были зафиксированы в Киеве и Киевской области, Винницкой области, Львове, Одесской области и Полтавской области. Погибли минимум шесть человек, 36 получили ранения, в том числе один ребенок. В Киеве были зафиксированы отключения электричества, было приостановлено водоснабжение всего города.
Bloomberg: Кремль запретит продажу нефти странам, которые ввели потолок цен
В администрации президента России готовится указ о запрете продавать нефть странам, которые ввели потолок цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Запрет будет распространяться как на компании, так и на страны, которые присоединились к механизму ограничения цен. Источник издания не уточнил, каким образом будет определяться участие в этом механизме. Утверждается, что будет запрещено «любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты». В Кремле пока не комментировали информацию о предполагаемом указе.
Идея введения ограничения цен на закупку российской нефти, перевозимой танкерами, была предложена несколько месяцев назад министром финансов США Джаннет Йеллен. США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.
24 ноября Bloomberg и Politico написали, что большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на российскую нефть, однако пока не могут договориться о его верхнем пределе.
- 5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами.
- В случае неспособности стран – членов Евросоюза достичь договоренности о пределе цен импортируемой российской нефти с 5 декабря в силу должен вступить европейский запрет на финансирование и страхование перевозок российской нефти. Это может, как опасается Белый дом, привести к резкому взлету мировых цен нефти.
- Россия уже заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.
NYT: треть переданных Украине западных гаубиц выведены из строя
Треть из примерно 350 западных гаубиц, поставленных Украине, постоянно находятся в небоеспособном состоянии из-за активного использования или полученных в бою повреждений. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американские и украинские источники.
Сейчас украинские военные используют от 2 тысяч до 4 тысяч снарядов в день, а российская армия часто делает еще больше артиллерийских выстрелов. Такие темпы приводят к быстрому износу гаубиц, они теряют точность и дальность стрельбы. В публикации также отмечается, что некоторые из используемых 155-миллиметровых снарядов ранее не тестировались с определенными гаубицами и, как оказалось, быстрее изнашивают их стволы.
Для восстановления поврежденного вооружения Минобороны США развернуло в Польше ремонтную мастерскую. Как отмечает The New York Times, Украина хотела бы организовать пункты технического обслуживания артиллерии ближе к линии фронта, чтобы быстрее возвращать орудия в строй.
Токаев официально вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, избранный на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства на следующие семь лет. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Астане.
«Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», – цитирует выступление Токаева «Интерфакс».
Токаев добавил, что республика будет «прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами».
Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его однократным.
Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, в том числе две женщины из неправительственного сектора, выступающие за сохранение традиционных ценностей Казахстана. Токаев набрал 81,31% голосов избирателей, пять его соперников получили по 2–3%. В голосовании приняли участие более 8,3 миллиона человек – 69,4% всех избирателей Казахстана.
Наблюдатели сообщали о десятках нарушениях своих прав: их удаляли с участков или не допускали на них, ограничивали в перемещении, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней.
В день выборов оппозиция провела как минимум две акции протеста против «выборов без выбора». Оба пикета продлились менее десяти минут – их участников задержала полиция.
- Касым-Жомарт Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. В апреле 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%. После внесения поправок в Конституцию его срок «обнулился». По итогам нынешних выборов Токаев, которому сейчас 69 лет, сможет оставаться у власти до 2029 года.
Тюрьму «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на продажу
Тюремный комплекс «Кресты» в Санкт-Петербурге передадут госкомпании «Дом.РФ» для дальнейшей продажи, сообщает РБК. Издание ссылается на протокол правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков.
Сейчас комплекс находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) – в бессрочном пользовании у колонии-поселения № 8. Для передачи комплекса «Дом.РФ» это право будет прекращено.
«Кресты» находятся на участке площадью 4,2 гектара на набережной Невы, основную его часть занимают два здания следственного изолятора, которые в плане имеют форму крестов. Эту территорию разделят на три участка, основной из них (3,9 га) передадут «Дом.РФ». Но компания не получит 0,3 га, на которых находятся в том числе несколько зданий общежитий для надзирателей. Фасады этих зданий выходят на набережную.
Как следует из протокола, «Дом.РФ» должен продать землю и здания на ней (часть из них могут снести). 80% выручки госкомпания перечислит федеральному автономному учреждению «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы», которое находится в ведении ФСИН.
«Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. Чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры», – рассказали в «Дом.РФ».
- Официально «Кресты» назывались Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Санкт Петербургу и Ленинградской области. Несколько лет комплекс не используется как СИЗО. В декабре 2017 года в пригороде Петербурга Колпино построили новый изолятор – «Кресты-2». Он стал самым крупным следственным изолятором в Европе.
Экс-мэр Краснодара назначен «главой правительства» в оккупационной администрации Херсонской области
Андрей Алексеенко, ранее занимавший пост мэра Краснодара, назначен «главой правительства» в российской оккупационной администрации Херсонской области. До этого Алексеенко некоторое время возглавлял «совет министров» в оккупационной администрации Харьковской области.
О назначении Алексеенко сообщил телеграм-канал оккупационной администрации. В публикации Алексеенко называют «настоящим профессионалом своего дела», который «добился всего своим упорным трудом».
Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что Алексеенко, прибывшего Харьковскую область 21 августа, вывезли из региона вместе с разведывательным батальоном десантников 11 сентября – во время наступления ВСУ, которое привело к освобождению территории Харьковской области. Продолжая наступательные операции, ВСУ освободили Херсон и вошли в город 11 ноября, однако под контролем российских войск остается значительная часть территории области. Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины, включая Херсонскую область – соответствующие законы президент Путин подписал 5 октября.
- Андрей Алексеенко возглавлял администрацию Краснодара на протяжении десяти месяцев – гордума утвердила его отставку в августе, за несколько дней до прибытия Алексеенко в Харьковскую область Украины.
- В декабре 2021 года Алексеенко в качестве подозреваемого доставили на допрос по уголовному делу о получении крупной взятки. Как считает следствие, в 2018 году застройщик Мисак Казарян за заключение о соответствии многоквартирного дома нормативам передал чиновнику ружье стоимостью 1,6 млн рублей.
- Следственный комитет опубликовал видео, на котором мэру сообщали о задержании и его причине, однако спустя несколько часов удалил его и откорректировал пресс-релиз о деле Алексеенко. В мае 2022 года прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в ответ на запрос СМИ сообщил, что возбужденное в декабре 2021 года уголовное дело в отношении мэра ведется, «решение о прекращении уголовного преследования Алексеенко следователями аппарата СУ СК России по краю не принималось».
- После скандала с уголовным делом в отношении Алексеенко СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на его семью. На странице в социальной сети, предположительно принадлежащей сыну Алексеенко Игорю, обнаружены фото с криминальными подписями.
В Хашури неизвестные напали на женский монастырь
Несколько человек ворвались накануне вечером, 25 ноября, на территорию женского монастыря в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета, в центральной части Грузии.
Предположительно, целью было ограбление, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Prime Time.
Настоятельница монастыря и прихожане оказали сопротивление. Одна монахиня была избита, она доставлена в больницу Хашури, где ей оказали первую помощь, но затем врачи решили перевезти женщину в Тбилиси.
МВД Грузии сообщило о задержании двух человек.
Житель Западной Грузии, поджегший бывшую жену, скончался в больнице
Житель Западной Грузии, обливший бывшую жену горючим и поджегший ее, скончался в больнице. Леонид Звиададзе был помещен в ожоговый центр в Кутаиси. Он получил 70% ожогов и находился на искусственной вентиляции легких, пишет SOVA.
Как поясняют в клинике, состояние больного было тяжелым, спасти его не удалось. Он скончался в ночь на 26 ноября.
Напомним, инцидент произошел два дня назад в одном из супермаркетов небольшого городка Терджола. Звиададзе облил бывшую жену бензином и поджег ее, затем совершил попытку суицида. 37-летняя женщина скончалась на месте.
Украина решила бойкотировать ПА ОБСЕ до исключения из нее России
Украинская делегация решила бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию. В ПА ОБСЕ не смогли изменить правила, чтобы удалить российских представителей из своего состава. Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук.
«Мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян», – написала Кравчук.
Накануне украинская делегация предложила внести правки в регламент ассамблеи, позволяющий лишить Россию полномочий. В четверг президент Украины Владимир Зеленский также призвал исключить Россию из состава организации. В ПА ОБСЕ, которая отвечает за безопасность и сотрудничество в Европе, входят представители 57 государств. В том числе – России, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года.
Сегодня последний день 20-й сессии ПА ОБСЕ в Варшаве. Российские делегаты в ней не участвуют, так как Польша не выдала им визы. По словам главы польской делегации Барбары Бартус, допуск россиян «нарушил бы принцип солидарности с Украиной».
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это почти 30 международных организаций исключили Россию из своих составов. В их числе Совет ООН по правам человека, Всемирная туристическая организация ООН, Совет Европы и Международный газовый союз.
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