Задушивший Флойда полицейский тяжело ранен в тюрьме США

Бывший полицейский Дерек Шовин, отправленный на 22,5 года в тюрьму за убийство Джорджа Флойда при задержании, получил тяжелое ножевое ранение. Об этом со ссылкой на источник сообщает Associated Press.
Бюро тюрем США подтвердило, что в пятницу, 24 ноября, в федеральной тюрьме в Тусоне было совершено нападение на заключенного. Его имя не называется. По заявлению Бюро, сотрудники тюрьмы локализовали инцидент и приняли «меры по спасению жизни», после чего пострадавший был госпитализирован.
Отмечается, что персонал не пострадал. Посещение учреждения, в котором содержится около 380 заключенных, приостановлено.
Ранее адвокат Шовина настаивал, чтобы его подзащитного не помещали в общую камеру, так как он может стать «мишенью».
Помимо нападений, убийств и суицидов, расследование Associated Press об американских тюрьмах выявило в них массовые случаи сексуализированного насилия со стороны персонала, десятки побегов, постоянную жестокость и острую нехватку тюремных работников, которая мешает реагировать на чрезвычайные ситуации.
- Темнокожий Джордж Флойд был задержан полицейскими в Миннеаполисе штата Миннесота в мае 2020 года. Его заподозрили в использовании фальшивой купюры в магазине.
- При задержании полицейские повалили Флойда на асфальт, хотя он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Один из полицейских, Дерек Шовин, надавил коленом ему на шею, второй – Томас Лейн – держал за ноги. Несмотря на просьбы Флойда о помощи и жалобы на нехватку воздуха, Шовин не отпустил его – Флойд скончался от удушья.
- Его смерть вызвала протесты против жестокости и расовой дискриминации в полиции во многих странах.
- В июне 2021 года суд признал Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал. Томас Лейн приговорен к 2,5 годам тюрьмы.
- Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 млн долларов – это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.