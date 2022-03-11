Закрытие воздушного пространства на юге России продлено до 20 марта

Президент России Владимир Путин разрешил отправлять добровольцев воевать в "ДНР" и "ЛНР". Глава государства распорядился помочь перебраться им в зону боевых действий. Об этом он заявил на совещании Совета безопасности России.

Путин аргументировал своё решение тем, что якобы некие "западные спонсоры украинского режима" отправляют наёмников со всего мира воевать на территорию Украины. Президент считает, что это делается вопреки "всякими нормами международного права".

Во время заседания Совбеза, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство получило около 16 тысяч заявок от добровольцев с Ближнего Востока, которые хотят приехать в "ЛНР" и "ДНР". По его словам, они собираются принять участие в "освободительном движении". Путин распорядился "пойти им навстречу" и помочь.

Президент России также разрешил передать "ЛНР" и "ДНР" средства противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы, а также украинское и западное оружие, захваченное российскими военными.

Ранее о том, что Россия собирается отправить воевать на территорию Украины наёмников из Сирии, имеющих опыт ведения боевых действий в городских условиях, сообщал The Wall Street Journal. Издание сослалось на американские правительственные источники.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что в рамках Сил территориальной обороны создаётся "интернациональный легион" из иностранцев, которые хотят воевать на стороне Украины.