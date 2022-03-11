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Закрытие воздушного пространства на юге России продлено до 20 марта
Российские авиавласти продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой источник в Минтрансе.
"Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста", – говорится в сообщении Росавиации.
Воздушное пространство на юге страны закрыто с 24 февраля – в день, когда российские войска начали вторжение на территорию Украины. Для перевозки пассажиров в города, где закрыты аэропорты, российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты: через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Другие новости дня
Путин поддержал идею отправки добровольцев в Украину
Президент России Владимир Путин разрешил отправлять добровольцев воевать в "ДНР" и "ЛНР". Глава государства распорядился помочь перебраться им в зону боевых действий. Об этом он заявил на совещании Совета безопасности России.
Путин аргументировал своё решение тем, что якобы некие "западные спонсоры украинского режима" отправляют наёмников со всего мира воевать на территорию Украины. Президент считает, что это делается вопреки "всякими нормами международного права".
Во время заседания Совбеза, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство получило около 16 тысяч заявок от добровольцев с Ближнего Востока, которые хотят приехать в "ЛНР" и "ДНР". По его словам, они собираются принять участие в "освободительном движении". Путин распорядился "пойти им навстречу" и помочь.
Президент России также разрешил передать "ЛНР" и "ДНР" средства противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы, а также украинское и западное оружие, захваченное российскими военными.
Ранее о том, что Россия собирается отправить воевать на территорию Украины наёмников из Сирии, имеющих опыт ведения боевых действий в городских условиях, сообщал The Wall Street Journal. Издание сослалось на американские правительственные источники.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что в рамках Сил территориальной обороны создаётся "интернациональный легион" из иностранцев, которые хотят воевать на стороне Украины.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
Twitter введет ограничения для государственных СМИ Беларуси
Twitter начнет маркировать сообщения государственных СМИ Беларуси и их руководителей, а также ограничит распространение этих сообщений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
Утверждается, что такая мера будет принята, чтобы пресечь дезинформацию со стороны союзника России по вторжению в Украину.
Представитель компании Йоэль Рот сообщил, что на данный момент Twitter намерен маркировать около 15 аккаунтов белорусских изданий, в том числе страницы государственного информационного агентства "БелТА" и Белтелерадио.
Как отмечает Reuters, Twitter маркирует государственные СМИ только в тех случаях, когда власти страны "осуществляют контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением".
Решение суда в Гааге в Тбилиси назвали «еще одной значительной победой» над РФ
Заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) по делу о российско-грузинской войне 2008 года в Министерстве юстиции Грузии назвали «еще одной значительной победой над Россией».
«Данное решение Гаагского суда представляет собой еще одну значимую победу грузинской стороны в международных судах против РФ и подтверждает, что в ходе войны 2008 года грузинские военные действовали в соответствии с нормами международного права… Это решение еще раз подтверждает, что ответственность за серьезные нарушения, совершенные в отношении населения Грузии в ходе августовской войны, будет возложена на конкретных представителей РФ и сепаратистских режимов», — говорится в заявлении Минюста.
В ведомстве подчеркивают, что грузинская сторона активно сотрудничала с прокуратурой МУС с момента начала следственных действий по делу в 2016 году, предоставляя «исчерпывающую информацию и доказательства».
Власти страны обещают продолжать работу по данному направлению для расследования всех других преступлений, совершенных против населения Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Что касается исполнения ордеров на арест, как указывают в Минюсте, все государства-члены Римского статута (основополагающий документ МУС) обязаны сотрудничать с Гаагой по вопросам ареста и экстрадиции. В министерстве заверили, что Тбилиси будет в полной мере сотрудничать с МУС, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Отметим, что Россия не ратифицировала Римский статут и отказалась от участия в Международном уголовном суде.
- Как сообщалось ранее, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года потребовал от суда выдать ордера на арест трех лиц, причастных, по информации следствия, к военным преступлениям. Все трое – югоосетинские экс-чиновники. Их обвиняют в незаконном заключении под стражу, жестоком обращении, захвате заложников и последующем незаконном перемещению гражданских лиц из числа этнических грузин.
ТАСС: Жириновского вывели из медикаментозного сна
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна, он в сознании и уже получает документы от помощников. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.
«Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы», – сказал источник, уточнив, что эта мера применялась лишь периодически для поддержки организма.
9 февраля в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля.
Представители ЛДПР неоднократно утверждали, что лидер партии не прекращает работу и идет на поправку, при этом Telegram-каналы со ссылкой на неназванные источники регулярно распространяли сведения о якобы ухудшении его здоровья.
В Facebook и Instagram снят запрет на призывы к насилию – если они направлены против российских военных или Путина
Компания Meta позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах публиковать угрозы и призывы к насилию в отношении российский военных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние письма компании, направленные модераторам контента.
Также временно разрешается публиковать сообщения с пожеланиями смерти президенту России Владимиру Путину или главе Беларуси Александру Лукашенко. Представитель Meta Энди Стоун подтвердил информацию об изменении правил на фоне российского вторжения в Украину.
"В результате российского вторжения в Украину мы делаем поправку на формы политического выражения, которые в нормальных обстоятельствах нарушали бы наши правила, в том числе такие призывы к жестокости, как "смерть русским оккупантам". Мы по-прежнему не допускаем призывы к насилию против российских мирных граждан", – говорится в заявлении Стоуна.
Посольство России в США назвало действия компании "экстремистской деятельностью" и потребовало от американских властей привлечь Meta к ответственности.
"Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании – еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов", – говорится в сообщении российского посольства.
«Украина принадлежит нашей европейской семье» – итоги саммита ЕС
Европейские лидеры на саммите в Версале высказались за интеграцию Украины в ЕС. Об этом в своем Twitter написал президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, после пяти часов жарких дискуссий было сказано «да» украинской евроинтеграции.
«Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС», – написал Науседа.
В заявлении по итогам неформального саммита ЕС в Версале, опубликованном в ночь на пятницу, 11 марта, отмечается, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношение с Киевом.
«Украина принадлежит нашей европейской семье», – сказано в заявлении.
Последний, пятый пункт документа посвящен Грузии и Молдове – странам, которые внесли свои заявки на вступление в ЕС вслед за Украиной.
«Совет ЕС предложил Еврокомиссии представить свои заключения по заявкам Республики Молдова и Грузии», – сказано в заявлении.
Как пишет «Европейская правда», в решении есть ряд положительных сдвигов по сравнению с предыдущими формулировками, однако в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения к Союзу, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о «ускоренной процедуре», о принятии которой просила Украина.
Оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время, указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
«Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления», – заявил он.
«Мы не должны давать украинцам ощущение, будто сейчас все случится со дня на день», – добавил премьер Люксембурга Ксавье Беттель.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной.
«Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю», – сказал Эммануэль Макрон.
Однако он добавил, что хочет послать «сильный сигнал» Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.
- Государства ЕС также пообещали «оказать поддержку в восстановлении демократической Украины» после завершения войны. Как говорится в итоговом документе, ЕС будет и впредь оказывать украинским беженцам «гуманитарную, медицинскую и финансовую» помощь.
- 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Копии документа Киев направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберте Метсоле.
- 3 марта заявки на вступление в Евросоюз подписали лидеры Грузии и Молдовы.
Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля не пустили в Грузию
Петербургского журналиста, фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля не пустили в Грузию. Об этом в Twitter сообщила его супруга, юристка Варвара Михайлова.
«40 часов мы были в дороге до границы, 2 дня ждали, когда ее откроют после угрозы лавины, 8 часов стояли на российской стороне, 14(!) часов ждали на грузинской – только для того, чтобы мой муж журналист Давид Френкель получил отказ во въезде в Грузию с формулировкой "иные причины"», – написала она.
Сам Френкель говорит, что у него была вся необходимая документация – «я ехал работать».
«Мне нравится, что грузинские власти пишут, что все отказы на месте принимают пограничники. Они 14 часов куда-то звонили, разводили руками и иногда даже извинялись, что они сами не знают и ждут откуда-то наверху ответа. В итоге отказ. Не кормили, но из жалости пустили на диван», – написал он.
Летом 2020-го Давид Френкель пострадал в результате скандального инцидента. Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ его решили удалить с избирательного участка, несмотря на то что у него была аккредитация от Центральной избирательной комиссии. Двое полицейских повалили его на пол. В итоге один из сотрудников МВД сломал журналисту руку. Позже суд в Петербурге оштрафовал Френкеля за неповиновение сотруднику полиции, вмешательство в работу избиркома и нарушения режима самоизоляции.
5 марта текущего года в Грузию не пустили журналиста российского независимого канала «Дождь». По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, Фишман не соответствовал «определенным критериям», необходимым для пересечения государственной границы. По его словам, решение принимает пограничная служба, а не министр.
- «Медиазона» была запущена в 2014 году участницами Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алёхиной. Издание специализируется на освещении событий российской правовой системы, в том числе общественно-политических судебных процессов.
- «Медиазона» признана российскими властями СМИ-«иноагентом». Сайт издания был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.
Вашингтон призвал все страны, в том числе Грузию, поддержать Украину
США призывают все страны, в том числе Грузию, поддержать Украину в условиях военного вторжения России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он ответил на вопрос журналиста грузинского канала «Мтавари» о напряженности в отношениях Тбилиси и Киева, в частности, об отзыве украинского посла из Грузии для консультаций.
«Мы призываем все страны отстаивать не только суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, которая сейчас действительно находится в центре этого конфликта, но и отстаивать более широкие принципы, заложенные 70 с лишним лет назад в основу правил [нынешнего мирового] порядка. Это принципы, которые Россия нарушила в 2008 году, когда российские войска вторглись в Грузию, и тот же принцип Владимир Путин нарушает сегодня. Идея о том, что границы должны быть нерушимы, что большие страны не должны угнетать малые страны», – отметил Нед Прайс.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта отозвал посла из Грузии «за преграды для добровольцев», желающих помочь Киеву, и «неморальную позицию» по санкциям против РФ. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна, учитывая национальные интересы страны, не присоединится к санкциям, которые были введены странами Запада в отношении РФ.
Суд приговорил пятерых крымских татар к срокам от 15 до 19 лет
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых крымских татар к срокам от 15 до 19 лет по делу об участии деятельности исламской организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана террористической и запрещена в России. Об этом сообщает издание "Грати".
Риза Изетов и Ремзи Бекиров получили по 19 лет колонии, Шабана Умерова приговорили к 18 годам колонии, Раим Айвазов получил 17 лет лишения свободы, а Фарход Базаров - 15 лет. По информации журналистов "Грати", обвинение основывалось на показаниях секретных свидетелей и записях неких разговоров.
Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил двух крымских татар к длительным тюремным срокам, признав их виновными в причастности к деятельности исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Зекирья Муратов и Вадим Бектемиров получили 11 с половиной и 11 лет лишения свободы соответственно. Оба вину не признали.
- "Хизб ут-Тахрир" – международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира, но с 2003 года запрещено в России, где признано террористической организацией.
- После аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали массово преследовать последователей движения, в основном – крымских татар. Уголовные дела против них по статьям о терроризме зачастую заводят только на основании найденной при обысках религиозной литературы. На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся свыше ста человек, которых российские власти связывают с террористической деятельностью. Большинство из них признаны международными правозащитными организациями политическими заключёнными.
Прокурор суда в Гааге требует выдать ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников
Главный прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court, ICC) Карим Ахмад Хан в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года потребовал от суда выдать ордера на арест трех лиц, причастных, по информации следствия, к военным преступлениям.
Все трое – югоосетинские экс-чиновники:
- Михаил Миндзаев. В 2005-2008 годах – глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
- Гамлет Гучмазов. В 2008 году – начальник следственного изолятора МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
- Давид Санакоев. В 2008-м – Уполномоченный президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по правам человека. Ныне – депутат, кандидат в президенты.
Прокурор указывает, что Миндзаев, Гучмазов и Санакоев совершили преступления в период с 8 по 27 августа 2008 года.
«В моем заявлении об этих ордерах на арест особое внимание уделяется незаконному заключению под стражу, жестокому обращению, захвату заложников и последующему незаконному перемещению гражданских лиц из числа этнических грузин в контексте оккупации Российской Федерацией», – сказано в заявлении прокурора.
Карим Ахмад Хан также указывает, что следствие выявило предполагаемую роль генерал-майора Вооруженных Сил Российской Федерации и заместителя командующего Воздушно-десантных войск Вячеслава Борисова. Он, по версии следствия, умышленно способствовал совершению некоторых из вышеуказанных преступлений. Борисов скончался в 2021 году.
По словам Хана, в ходе предварительного изучения ситуации в Украине прокуратура обнаружила сходство с событиями в Южной Осетии в 2008 году.
- Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Бату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Британский адвокат Карим Асад Ахмад Хан принес присягу в качестве нового прокурора Международного уголовного суда в июне 2021 года.
Крупнейшие звукозаписывающие компании остановили работу в России
Три крупнейшие в мире звукозаписывающие компании, контролирующие более 70% музыкального рынка - Sony Music, Universal Music и Warner Music - объявили о приостановке деятельности в России. Прекращаются инвестиции и проекты развития, продвижение и маркетинговая деятельность, а также производство новых физических носителей.
В заявлении Sony Music сказано, что компания «призывает к миру в Украине и прекращению насилия». В Universal Music заявили, что поддерживают «международные санкции и вместе с сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии, и поддерживают усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из Украины». В свою очередь компания Warner Music отметила, что предпринимает «очень серьезный шаг максимально обдуманно».
Отмечается при этом, что сотрудники компаний продолжат получать зарплату в течение неопределенного времени.
По данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, в 2020 году объем продаж на российском рынке цифровой музыки составил 199 миллионов долларов. Страна вошла в число 20 крупнейших рынков в мире.
О приостановке всего бизнеса в России заявила 10 марта и компания Walt Disney. Она останавливает выпуск контента и лицензирование продукции, выпуск журнала National Geographic и работу своего телевизионного канала. Ранее Disney говорила только о временной приостановке проката своих фильмов на территории России.
- С 24 февраля, с начала российского вооруженного вторжения на территорию Украины, США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции. Около трехсот западных корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Потанин: Национализация западных компаний вернет Россию в 1917 год
Конфискация активов западных компаний вернет Россию в 1917 год - такое заявление сделал генеральный директор «Норникеля», российский миллиардер Владимир Потанин. Он считает, что последствия так называемой «национализации» ушедшего из России бизнеса приведет к «глобальному недоверию к стране со стороны инвесторов на много десятилетий вперед».
По мнению Потанина, решение многих компаний о приостановке деятельности в России «носит эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом». «Скорее всего, они вернутся», - предположил миллиардер, добавив, что более адекватной мерой считает предложение Минэкономразвития ввести внешнее управление на иностранных предприятиях, «чтобы позволить владельцам сохранить собственность, а компаниям - избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам».
Ранее в Госдуме предложили «национализировать» западные предприятия и компании, ушедшие с российского рынка в связи с военной агрессией России в отношении Украины. Владимир Путин поддержал идею введения внешнего управления на таких предприятиях. Сообщается, что в правительство и прокуратуру направлен список из 59 иностранных компаний, которые объявили о прекращении или приостановке работы в России, и поэтому могут быть национализированы. В перечень, в частности, вошли Apple, IBM, IKEA, H&M, McDonald’s, Microsoft, Porsche, Shell, Toyota и Volkswagen.
С начала вторжения российских войск на территорию Украины о прекращении или приостановке бизнеса в России объявили около трехсот иностранных компаний.
Россию заподозрили в применении запрещенного оружия в Чернигове
Российская армия могла использовать зажигательные бомбы при атаке на Чернигов, нарушив тем самым международную конвенцию. Такой вывод сделала исследовательская группа Conflict Intelligence Team, изучившая фото- и видеозаписи украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На них исследователи обнаружили фрагменты осколочно-фугасно-зажигательной авиабомбы российского производства ОФЗАБ-500 и одну неразорвавшуюся бомбу такого же типа.
Применение зажигательного оружия рядом с жилыми зонами запрещено дополнительным протоколом к Конвенции о запрещении или ограничении применения Конкретных видов обычного оружия, наносящего чрезмерные повреждения или имеющего неизбирательное действие.
CIT обращает внимание, что ранее в Чернигове был сбит российский самолет Су-34, который, предположительно, нес такие бомбы. Однако тогда нельзя было доказать, что армия собиралась применять их в жилой застройке.
- Советский Союз, а позже Россия ратифицировали все протоколы к Конвенции 1980 года, в том числе о запрете зажигательного оружия, осколков, которые нельзя обнаружить рентгеном, необнаруживаемых мин, мин-ловушек и ослепляющих лазеров.
- Нарушение конвенции можно расценить как военное преступление, кроме того, применение запрещённых средств войны запрещено российским Уголовным кодексом.
Вице-премьер Украины подвела итоги работы гуманитарных коридоров
Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук подвела первые итоги работы гуманитарных коридоров.
По ее данным, за два дня удалось вывезти 60 тысяч человек из Сум, Тростянца и Краснополья в направлении Полтавы. Город Изюм в Харьковской области покинули три тысячи жителей. Из городов Киевской области 9 марта были эвакуированы около 20 тыс. человек.
Кроме того, в Энергодар и Изюм было доставлено 200 тонн гуманитарной помощи.
В Мариуполе тем временем, по словам Верещук, назревает гуманитарная катастрофа. Доставить продукты и лекарства сюда не удалось, покинуть город у жителей также не получается.
Проблемы с организацией гуманитарного коридора также возникли в поселке городского типа Ворзель Киевской области.
На 10 марта, согласно подсчетам ООН, 2,3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в Украине из-за российского вторжения, почти половина из них - дети. Погибли с начала войны, по данным ООН, 516 мирных жителей.
- Организация гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки продуктов и лекарств была главной темой переговоров России и Украины на белорусской территории. Стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима тишины и договоренностей по этому вопросу.
Газеты Финляндии, Швеции и Дании переведут на русский статьи об Украине
Крупнейшие газеты Финляндии, Швеции и Дании начали переводить на русский язык публикации о российском вооруженном вторжении на территорию Украины и последствиях действий Кремля для Россиян.
«То, что происходит сейчас, это трагедия, которую нельзя преподносить через призму российской пропаганды», - говорится в совместном заявлении изданий Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken.
Авторы также отметили, что российские власти заставляют СМИ публиковать только информацию из официальных источников и задерживают журналистов за освещение антивоенных протестов.
«Российские матери должны знать, как их сыновей отправили в неизвестность, как гибнут и получают ранения ни в чем не повинные мирные жители, а миллион украинцев были вынуждены бежать из своей страны», - пишут авторы.
После начала войны с Украиной из-за цензуры в России были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе – Русская служба Радио Свобода, канал «Настоящее время», «Голос Америки», телеканал «Дождь», Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Как минимум 150 журналистов вынуждены были покинуть страну.
Российские власти требуют называть боевые действия на территории Украины «специальной операцией» и запрещают использовать при освещении событий что-то, кроме официальных государственных источников.
Hearst отзывает лицензии у российских редакций Esquire и Elle
Президент американской компании Hearst Деби Чиричелла объявила о прекращении сотрудничества с российскими партнерами Shkulev Media и Fashion Press, сообщает WWD.
«Хотя мы твердо уверены, что наши бренды играют важную роль в привлечении и информировании аудитории по различным темам, включая текущие события, эскалация гуманитарного кризиса и наша глубокая озабоченность по поводу его широкого воздействия заставила нас пересмотреть нашу роль - и нашу ответственность – как глобального бизнеса», – заявила президент Hearst.
Hearst передаст свои акции Shkulev Media (Elle Russia) и расторгнет лицензионные с Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health).
Главный редактор Esquire в России Сергей Минаев объявил о закрытии журнала из-за отзыва лицензии. Апрельский номер станет последним.
После отстранения команды РФ сборная Грузии по регби вышла на Кубок мира
Сборной России по регби засчитаны технические поражения в трех оставшихся матчах чемпионата Европы против команд Грузии, Португалии и Нидерландов. Такое решение принял совет Кубка мира по регби. Как сообщает пресс-служба турнира, все оставшиеся игры с участием команды России на чемпионате Европы были отменены в связи с решением совета турнира, которое было вынесено 9 марта.
Таким образом, сборная Грузии обеспечила себе участие в Кубке мира по регби 2023 года. Принимая во внимание результаты чемпионата Европы по регби в 2021 и 2022 году, грузинская команда гарантированно попадет в число двух лучших в общей квалификационной таблице.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что встреча в рамках чемпионата Европы между сборными Грузии и России должны были состояться в Тбилиси 27 февраля, но была перенесена на неопределенный срок из-за начала военных действий в Украине.
Уже 1 марта исполнительный комитет Всемирной федерации регби (World Rugby) принял решение временно отстранить российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях под эгидой организации.
- Чемпионаты Европы 2021 и 2022 года являются отборочными турнирами к Кубку мира-2023, который пройдет во Франции. Принять участие в соревнованиях смогут команды, занявшие первое и второе места в общей таблице, третья команда чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.
- Из-за событий в Украине Европейская федерация регби решила приостановить организацию целого ряда мероприятий, турниров и матчей на территории России.
- Россия в 2022 году должна была принять матчи плей-офф Суперкубка Европы с участием красноярского «Енисея-СТМ», студенческий Кубок мира по регби-7 в Казани, Кубок европейских чемпионов по регби-7 в Санкт-Петербурге, Кубок азиатских чемпионов в Красноярске, а также международные турниры по снежному и пляжному регби. Теперь все они отложены до специального уведомления.
Western Union приостановил работу в России и Республике Беларусь
Компания Western Union, сервис трансграничных денежных переводов, объявила о приостановке работы в России и Республике Беларусь. Причиной стало российское вооруженное вторжение при поддержке Минска на территорию Украины.
«Все мы разделяем шок и печаль в связи с этой трагедией и гуманитарной катастрофой», - говорится в сообщении компании.
Western Union отметили, что присоединяются к международному сообществу и выразили надежду на дипломатическое урегулирование конфликта.
Сервис Western Union начал работу в России в 1991 году. На конец 2021 года в стране работало около 40 тысяч пунктов обслуживания клиентов. В первом полугодии 2021 года доходы от денежных переводов Western Union в России составили более четырех миллиардов рублей, чистая прибыль превысила 800 миллионов.
- После нападения России на Украину США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
- Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России. Онлайн-платформы и соцсети, среди которых Google, Facebook, Instagram, YouTube, частично ограничили доступ для российских пользователей. Платежные системы Visa, MasterCard, PayPal, American Express приостановили работу.
VK, «Одноклассники» и «Яндекс.Дзен» заблокировали страницы Радио Свобода
Страницы Радио Свобода в российских социальных сетях – VK, «Одноклассниках» и «Яндекс.Дзен» – заблокированы по требованию Роскомнадзора.
Ведомство со ссылкой на Генпрокуратуру утверждает, что в сообществах Радио Свобода размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». В частности, информационные материалы о вооруженном вторжении России на территорию Украины.
«Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», – заявляет VK, цитируя уведомление Генпрокуратуры.
Доступ также ограничен к проектам Радио Свобода в соцсетях, например, к сообществам Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Кавказ.Реалии. Заблокированы страницы телеканала «Настоящее время».
- Об аналогичной блокировке в социальной сети VK 10 марта сообщило издание «Медуза». The Village пишет, что недоступны также сообщества Русской службы «Би-би-си и Deutsche Welle. Ранее соцсеть ограничила доступ к группам «Дождя» и «Эхо Москвы». «В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети», – сказано в сообщении службы поддержки VK.
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, на территории России были заблокированы Радио Свобода, Настоящее Время, Крым.Реалии, Голос Америки, New Times, «Тайга.Инфо», DOXA, «Эхо Москвы», «Дождь», «Медуза», Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие.
- Телеканал «Дождь», радио «Эхо Москвы» и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу. Роскомнадзор также заблокировал Facebook и Twitter. Ограничена работа TikTok и Instagram.
Путин поддержал введение внешнего управления в иностранных компаниях
Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства вводить внешнюю администрацию для иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок.
«Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно, и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно, как и предложил глава правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», – заявил Путин.
Введение внешнего управления – это часть антикризисного плана для преодоления санкций, который в четверг президенту представил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство также предлагает сократить количество процедур для бизнеса и продлить действия лицензий.
Утверждается, что внешнее управление будет вводиться в отношении тех иностранных компаний, которые решат окончательно покинуть российский рынок – на данный момент ряд организаций заявили о приостановке работы в России.
- По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 300 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие
Глава Минсельхоза Грузии: Наши основные поставщики сахара - не Россия и не Украина
Основные поставщики сахара в Грузию это не Россия и Украина, а Бразилия, Польша и Турция. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия, комментируя ажиотажный спрос на сахар в грузинских продуктовых магазинах.
Министр подчеркнул, что никаких оснований для паники по поводу того, что сахар станет дефицитом, не существует.
«В плане снабжения сахаром оснований для задержек нет, поскольку основными поставщиками Грузии являются не Россия и Украина, а этот продукт поступает в страну из Бразилии, Польши и Турции», - заявил Шамугия.
«Так как со стороны населения выросли спрос и закупки, дистрибуция не успевает за этими процессами. Это в течение нескольких дней исправится, и мы увидим, что в этом направлении проблем нет», - пообещал Шамугия.
Министр подтвердил, что импортеры и бизнес готовы к тому, чтобы в случае возникновения проволочек с поставкой некоторых продуктов из-за событий в Украине, заместить их поставками из других стран. «На данном этапе необходимости в замещении стран-импортеров нет», - отметил Шамугия.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», в связи с военными действиями правительство Украины на днях приняло решение полностью ограничить экспорт в 2022 году ржи, овса, гречихи, проса, сахара и пищевой соли.
Также фактически запрещен вывоз из Украины живого крупного рогатого скота и его замороженного мяса, мясных субпродуктов, муки из мяса или мясных субпродуктов. Правительство будет устанавливать квоты на вывоз пшеницы, кукурузы, мяса птицы, куриных яиц и подсолнечного масла.
На Юге России ввели ограничение на продажу продуктов в одни руки
В социальных сетях и мессенджерах жители Ростова, Краснодара и Волгограда выкладывают фото пустых полок супермаркетов – покупатели раскупают сахар, соль, подсолнечное масло, гречку и другие продукты длительных сроков хранения.
В Ростовской области, по данным местных СМИ, сразу в нескольких торговых сетях ограничена продажа в одни руки сахара - не более десяти килограммов.
"Россияне пережили не первый кризис и, видимо, воспоминания минувших лет дают о себе знать. Слабое знание экономики не дает понять, что таким ажиотажем они, наоборот, вызывают негативные последствия. Это массовый психоз, который скоро должен закончится. Сейчас власти должны разъяснять это населению, но информационная политика внутри страны провисает", - рассказала Кавказ.Реалии председатель ростовской общественной организации "Союз общественных инициатив" Татьяна Крашенникова.
Собеседница отметила, что в Ростовской области выращивают достаточно свеклы, есть свои сахарные заводы, поэтому переживать о дефиците сахара ростовчанам точно не стоит.
Согласно официальным данным Росстата, на 4 марта по сравнению с концом прошлого года больше всего в Краснодарском крае подорожали больше всех подорожала капуста (на 15%), морковь (9%), гречка (6%) и сахар (5%). В соседней Адыгее максимальный рост цен отмечен на капусту (24%), морковь (13%), сливочное масло, лук и хлеб (по 8%), а также сахар (почти 5%).
Депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов в беседе с Кавказ.Реалии подчеркнул, что "у нас очень часто бывает так – в тревожной ситуации люди спешат закупаться гречкой и туалетной бумагой. Так было и два года назад в начале коронавируса. Нужно создать со стороны государства и ритейла все условия, чтобы люди видели – полки стабильно наполняются и никакого дефицита нет".
Он признался, что лично не видел пустых полок в супермаркетах, при этом упомянул о проблемах с бытовой техникой и электроникой, которую из-за скачка курса доллара и неопределенности ситуации магазины уже не продают по старым ценам.
Как сообщает из Краснодара корреспондент Кавказ.Реалии, в магазине "Метро" ввели ограничение на продажу в одни руки продукции покидающей российский рынок компании "Кока-кола". Пустые полки с сахаром вечером можно увидеть в некоторых супермаркетах, но, как правило, утром товар выкладывают вновь.
- Рамзан Кадыров потребовал от жителей Чеченской республики "засевать огороды". Он отметил, что "неизвестно, к чему приведут санкции", и что это "только начало".
- Председатель муфтията Дагестана Мухаммад Майранов обратился к предпринимателям республики с призывом не завышать цены. Он назвал времена, которые сейчас переживает общество, "тяжелыми" и отметил, что "недобросовестные предприниматели наглым образом поднимают цены выше необходимого, тем самым очень усложняя жизнь всему населению".
В проекте декларации саммита ЕС говорится об укреплении связей с Украиной
Встреча лидеров ЕС проходит в четверг во Франции
Лидеры Евросоюза предложат Украине укреплять связи и расширять сотрудничество, в то время как Еврокомиссия решает, готов ли Киев стать кандидатом на полноправное членство в ЕС.
Об этом говорится в проекте итоговой декларации проходящего в четверг в Версале европейского саммита. Его участники из 27 стран блока обсуждают заявку Украины на присоединение к ЕС. Встреча проходит на фоне продолжающегося третью неделю полномасштабного российского вторжения в Украину и вводимых жёстких экономических санкций против Москвы, которую Запад призывают немедленно остановить войну и вывести все свои силы с украинской территории.
"28 февраля 2022 года президент Украины подал заявку на вступление в ЕС. Европейский Совет обратился к Еврокомиссии с просьбой представить оценку этой заявке. В ожидании этого и без промедления мы будем ещё больше укреплять наши партнёрские отношения", - говорится в проекте декларации, текст которой может быть скорректирован по итогам обсуждения в Версале.
В документе лидеры ЕС также подчёркивают, что они намерены содействовать исполнению санкций против России за её нападение на Украину и готовы при необходимости ужесточать ограничения против России и Беларуси, чтобы сохранять давление на эти страны.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.
- 7 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва требует от Украины признания независимости сепаратистских "народных республик" Донбасса, отказа от претензий на аннексированный Россией Крым и закрепления в Конституции своего нейтрального статуса. Москва добивается, прежде всего, отказа от вступления Украины в НАТО.
Зеленский подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать собственность России и её резидентов (жителей). Об сообщается сайте Верховной Рады.
Закон определяет правовые основы принудительного изъятия имущества "по причине общественной необходимости", в том числе военной, так как Россия начала "полномасштабную войну против Украины".
Согласно закону, изъятие будет осуществляться без какой-либо компенсации стоимости, "учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа". Решение об изъятии собственности будет принимать Совет нацбезопасности и обороны по запросу правительства.
- Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. За это время, по данным ООН, свои дома покинули два миллиона украинцев. Около 900 тысяч из них укрылись от войны в Польше, 150 тысяч – в Венгрии. Евросоюз ожидает принять на своей территории от двух с половиной до шести с половиной миллионов беженцев.
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