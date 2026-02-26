Закрываются Румынская и Болгарская службы Радио Свободная Европа

Румынская и Болгарская службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) с 31 марта 2026 года прекращают свои операции по бюджетным обстоятельствам.

Эти редакции первоначально были открыты в 1950 году. В 2004 году, после вступления Румынии и Болгарии в ЕС, радиовещание на эти страны было прекращено. В 2019 году деятельность обеих редакций возобновили в цифровом формате.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус высоко оценил работу журналистов Румынской и Болгарской служб.

«Решение об их закрытии продиктовано продолжающимися бюджетными трудностями. Мы гордимся принципиальной и сбалансированной журналистикой, которой Свободна Европа и Europa Liberă România занимались с момента своего возвращения в Болгарию и Румынию в 2019 году, и благодарны этим командам за преданность своей аудитории — и РСЕ/РС — на протяжении последних семи лет», – сказал, в частности, Капус. Созданный журналистами служб контент останется доступным онлайн.

РСЕ/РС после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Агентство США по глобальным медиа (USAGM), курирующее деятельность Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в марте минувшего года попыталось заблокировать уже выделенный Конгрессом США на финансовый 2025 год грант, но после обращения в суд эти средства были разморожены. Бюджет радиокорпорации в 2026 году уменьшен более чем на 20 процентов.

По инициативе USAGM в ноябре 2025 года была закрыта Венгерская служба Радио Свободная Европа.