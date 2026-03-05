Accessibility links

Замглавы МИД Ирана: мы не нападаем на соседние страны

Казем Гарибабади
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг сообщения об атаке беспилотниками по Нахичевани. Комментарий Министра распространяют азербайджанские СМИ.

«Мы не нападаем на соседние страны. Об этом инциденте я узнал от вас. Мне необходимо изучить его, выяснить источник этой информации, после чего я смогу дать комментарий. Политика Ирана не включает в себя нанесение ударов по соседним странам, если только на их территории не действуют базы наших противников, в частности, сионистского режима и Соединённых Штатов, которые используются для атак на невинных граждан Исламской Республики Иран. Мы с самого начала заявляли, что если базы в регионе будут использоваться для нападения на Иран, мы будем наносить по ним удары», - заявил он.

Территорию аэропорта Нахичевани - столицы автономной Нахичеванской республики в составе Азербайджана - 5 марта атаковал беспилотник. Азербайджанские СМИ утверждают, что на территории аэропорта упал иранский дрон типа «Шахед».

МИД Азербайджана заявил, что один беспилотник врезался в здание терминала аэропорта Нахичевани, а второй упал рядом со школой в селе Шекарабад. В результате атаки повреждено здание аэропорта и пострадали двое мирных жителей, сообщает ведомство. Баку возложил ответственность за случившееся на Иран. Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия, а посол Ирана в Баку был вызван в МИД для вручения ноты протеста, - говорится в сообщении.

