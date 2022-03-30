Замгоссекретаря США: в Украине убиты более 10 тысяч российских военных

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что по оценкам Вашингтона, в ходе продолжающейся более месяца войны в Украине были убиты более 10 тысяч российских военных.

В интервью телеканалу Настоящее Время Нуланд назвала российские потери «невероятными», отметив, что, несмотря на это, «Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия».

Нуланд не сказала о конкретных источниках своей оценки. Ранее источники в американской разведке называли похожие цифры. У Минобороны России кардинально иные данные. В последний раз оно сообщало о потерях 25 марта и тогда подтвердило гибель 1351 военнослужащего. Оценка Генштаба Украины - более 17 тысяч убитых российских военных.

Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий крайне затруднительно. Известны имена по крайней мере сотен погибших российских военных.

В интервью Настоящему Времени Нуланд заявила, что решение российского Минобороны отказаться от наступления на Киев и Чернигов - результат упорной обороны украинской армии. В то же время она отметила, что российские войска перегруппируются и попытаются продолжить наступление, возможно в других регионах Украины.

Минобороны России заявило в среду, что «на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск» с целью активизации действий «на приоритетных направлениях», прежде всего в Донбассе, фактически подтвердив тем самым утверждения украинской стороны и США.