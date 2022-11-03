Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночных обстрелов

Украинская компания-оператор "Энергоатом" сообщила, что в результате российского обстрела Запорожской АЭС повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой. Таким образом, вчера около 23 часов станция "перешла в режим полного обесточивания".



По данным компании, сейчас на станции работают девять дизель-генераторов, которые обеспечивают собственные потребности ЗАЭС. Однако горючего для их работы хватит лишь на 15 суток. Пятый и шестой энергоблоки станции переведены в холодное состояние.



"Из-за оккупации станции и вмешательства представителей "Росатома" в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", – пишет "Энергоатом".

Днем ранее советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявлял, что пятый и шестой реакторы Запорожской АЭС переведены из режима холодного останова в горячий. "Это такое состояние блоков, когда они разогреты до определенного уровня, с другой стороны, не выдают электрогенерации. Это работа блоков на тепло", – уточнил он.

В прошлый раз из-за российских ракетных обстрелов Запорожская АЭС была отключена от электроснабжения в середине октября.

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В начале марта российские войска захватили Запорожскую АЭС и город Энергодар. 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированной станции находятся 500 российских военных и военная техника. Россия категорически отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС и выводить оттуда военных. Периодически из-за обстрелов атомные энергоблоки на время отключаются от энергосистемы Украины и временно работают на резервном топливе.

Третьего октября из российского плена был освобожден гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко указывал, что "давление на персонал Запорожской АЭС достигает невероятных масштабов, россиян не останавливает даже присутствие наблюдателей МАГАТЭ на станции".