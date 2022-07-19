Запретные пляжи под обрывами: крымская Николаевка (фотогалерея)

Еще несколько лет назад местные власти признали восемь километров морских пляжей курорного поселка Николаевка Симферопольского района аварийными и опасными для купания. Сказывается затяжное губительное влияние природных факторов – подмывание рыхлых глинисто-песчаных берегов в результате сильных штормов. К тому же подмытая и осыпающаяся почва обрушает до основания бетонные берегоукрепляющие конструкции, в том числе и относительно новые. Не случайно за последние годы зафиксированы несколько случаев с гибелью и увечьем людей на здешних пляжах. Власти поселка ранее заявляли, что для восстановления всех пляжей нужны более 10 миллиардов рублей, которых у них, естественно, нет. Поэтому действующим арендаторам пляжей ничего не остается, как просто устанавливать перед опасными участками аншлаги, то есть металлические предупреждающие щиты о запрете купания.

По словам местных жителей, в конце прошлой недели на Николаевку обрушился очередной шторм. Вот и дополнилась безрадостная картина свежими «обвальными» штрихами.

Николаевка в разгар курортного сезона – в этом фоторепортаже.