Заслуженная артистка Украины – среди жертв обстрела Харькова

В Харькове в больнице умерла актриса Виктория Тимошенко. Она была тяжело ранена в результате российской ракетной атаки на город 2 января, сообщил в фейсбуке Харьковский академический драматический театр.

Тимошенко была обладательницей звания заслуженной артистки Украины. Ей было 84 года. В Харьковском драмтеатре, который до российского вторжения в Украину 2022 года носил имя Александра Пушкина, она служила с 1968 года. В последние годы актриса была на пенсии.

Среди ролей, сыгранных ею на сцене, – Бурыкина («Шут Балакирев» Горина), София Ивановна («Старая дева» Птушкиной), Фекла Ивановна («Женитьба» Гоголя), Голда («Поминальная молитва» по Шолом-Алейхему). Тимошенко также сыграла небольшую роль в российском телесериале «Возвращение Мухтара».

«Она всю жизнь проработала в театре русской драмы, популяризировала русское слово – и в результате погибла от российской ракеты», - сказал телеканалу «Суспильне Харков» режиссер драмтеатра Сергей Москаленко.